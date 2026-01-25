Quer uma bolsa no Prouni 2026? Veja a nota de corte por curso

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira, 26.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão 594.519 bolsas, a maior oferta da história do Prouni, sendo 274.819 bolsas integrais (de 100%) e 319.700 bolsas parciais (de 50%).

Para conseguir uma bolsa no programa, o estudante precisa utilizar a nota do Enem.

O portal Quero Bolsa divulgou estimativa das notas de corte de cada um dos cursos com base nas edições anteriores do programa.

Veja a nota de corte do Prouni

Administração : nota de corte 450.02;

Agronomia : 450.82;

Análise e Desenvolvimento de Sistemas : 450.06;

Arquitetura e Urbanismo : 450.00;

Audiovisual : 509.44;

Biblioteconomia : 454.90;

Biomedicina : 450.18;

Ciência da Computação : 451.52;

Ciências Biológicas : 451.76;

Ciências Contábeis : 450.18;

Ciências Sociais : 460.76;

Design : 451.70;

Direito : 450.14;

Educação Física : 450.00;

Enfermagem : 450.28;

Engenharia Civil : 450.30;

Engenharia da Computação : 457.70;

Engenharia de Produção : 450.04;

Engenharia Elétrica : 450.36;

Engenharia Mecânica : 450.48;

Engenharia Química : 474.10;

Farmácia : 450.14;

Filosofia : 450.04;

Física : 452.80;

Fisioterapia : 450.28;

Fonoaudiologia : 452.56;

Gastronomia : 450.58;

Geografia : 450.06;

Gestão de Recursos Humanos : 450.00;

História : 450.32;

Jornalismo : 450.50;

Letras : 452.10;

Logística : 450.48;

Marketing : 450.26;

Matemática : 450.50;

Medicina : 642.64;

Medicina Veterinária : 450.82;

Nutrição : 450.06;

Odontologia : 450.28;

Pedagogia : 450.00;

Psicologia : 450.24;

Publicidade e Propaganda : 450.68;

Química : 451.08;

Radiologia : 455.34;

Serviço Social : 450.00;

Sistemas de Informação : 450.66;

Turismo : 456.44;

Zootecnia: 455.92.

Confira o cronograma completo do Prouni 2026:

Inscrição: 26 a 29 de janeiro

Primeira chamada: 3 de fevereiro

Segunda chamada: 2 de março

Lista de espera: 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera: 31 de março

O que é Prouni?

O Prouni é programa que oferta vagas em instituições particulares de ensino superior com bolsas de estudo de 50% e 100%.

Quem criou o Prouni?

O programa Universidade para Todos foi criado em 2004 pela Lei nº 11.096/2005 pelo Ministério da Educação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, o ministro da Educação era Fernando Haddad, que enquanto esteve à frente do MEC, a pasta alcançou o número de mais de um milhão de bolsas de estudos concedidas em universidades privadas de todo o país. A primeira edição do programa, em 2005, ofereceu um total de 112.416 bolsas no total.

Como se inscrever no Prouni?

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, na página do Prouni. Ao iniciar o processo, o candidato será redirecionado para o site do GOV.BR, onde deverá realizar o cadastro preenchendo todas as informações solicitadas. Caso já possua cadastro, basta digitar o CPF e a senha.

No momento da inscrição, é necessário: informar um endereço de e-mail e número de telefone válidos; preencher os dados cadastrais próprios e do grupo familiar; e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência disponíveis. A escolha deve respeitar a renda familiar bruta mensal per capita do candidato e atender aos critérios da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015.

Quem pode se inscrever no Prouni?

O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo para obter a bolsa integral, que cobre 100% do valor da mensalidade. Para a bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade, a renda exigida é de até três salários mínimos por pessoa.

Para participar do Prouni, é necessário atender a pelo menos uma das seguintes condições. Ter cursado:

O ensino médio integralmente em escola da rede pública;

O ensino médio integralmente em instituição privada, como bolsista integral;

O ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;

O ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, como bolsista parcial ou sem bolsa;

O ensino médio integralmente em instituição privada, como bolsista parcial ou sem bolsa.

Ser pessoa com deficiência, nos termos previstos pela legislação.

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia voltados à formação do magistério da educação básica. Neste caso, não se aplica o limite de renda exigido aos demais candidatos.

Confira os 10 cursos com maior oferta de vagas no Prouni 1º/2026: