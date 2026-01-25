Brasil

Quer uma bolsa no Prouni 2026? Veja a nota de corte por curso

Serão 594.519 bolsas, a maior oferta da história do Prouni

Celular com imagem da página de inscrição do Prouni (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

André Martins e Giovanna Bronze

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 21h44.

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira, 26.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão 594.519 bolsas, a maior oferta da história do Prouni, sendo 274.819 bolsas integrais (de 100%) e 319.700 bolsas parciais (de 50%).

Para conseguir uma bolsa no programa, o estudante precisa utilizar a nota do Enem.

O portal Quero Bolsa divulgou estimativa das notas de corte de cada um dos cursos com base nas edições anteriores do programa.

Veja a nota de corte do Prouni

  • Administração: nota de corte 450.02;
  • Agronomia: 450.82;
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 450.06;
  • Arquitetura e Urbanismo: 450.00;
  • Audiovisual: 509.44;
  • Biblioteconomia: 454.90;
  • Biomedicina: 450.18;
  • Ciência da Computação: 451.52;
  • Ciências Biológicas: 451.76;
  • Ciências Contábeis: 450.18;
  • Ciências Sociais: 460.76;
  • Design: 451.70;
  • Direito: 450.14;
  • Educação Física: 450.00;
  • Enfermagem: 450.28;
  • Engenharia Civil: 450.30;
  • Engenharia da Computação: 457.70;
  • Engenharia de Produção: 450.04;
  • Engenharia Elétrica: 450.36;
  • Engenharia Mecânica: 450.48;
  • Engenharia Química: 474.10;
  • Farmácia: 450.14;
  • Filosofia: 450.04;
  • Física: 452.80;
  • Fisioterapia: 450.28;
  • Fonoaudiologia: 452.56;
  • Gastronomia: 450.58;
  • Geografia: 450.06;
  • Gestão de Recursos Humanos: 450.00;
  • História: 450.32;
  • Jornalismo: 450.50;
  • Letras: 452.10;
  • Logística: 450.48;
  • Marketing: 450.26;
  • Matemática: 450.50;
  • Medicina: 642.64;
  • Medicina Veterinária: 450.82;
  • Nutrição: 450.06;
  • Odontologia: 450.28;
  • Pedagogia: 450.00;
  • Psicologia: 450.24;
  • Publicidade e Propaganda: 450.68;
  • Química: 451.08;
  • Radiologia: 455.34;
  • Serviço Social: 450.00;
  • Sistemas de Informação: 450.66;
  • Turismo: 456.44;
  • Zootecnia: 455.92.

Confira o cronograma completo do Prouni 2026:

  • Inscrição: 26 a 29 de janeiro
  • Primeira chamada: 3 de fevereiro
  • Segunda chamada: 2 de março
  • Lista de espera: 25 e 26 de março
  • Resultado da lista de espera: 31 de março

O que é Prouni?

Prouni é programa que oferta vagas em instituições particulares de ensino superior com bolsas de estudo de 50% e 100%.

Quem criou o Prouni?

O programa Universidade para Todos foi criado em 2004 pela Lei nº 11.096/2005 pelo Ministério da Educação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, o ministro da Educação era Fernando Haddad, que enquanto esteve à frente do MEC, a pasta alcançou o número de mais de um milhão de bolsas de estudos concedidas em universidades privadas de todo o país. A primeira edição do programa, em 2005, ofereceu um total de 112.416 bolsas no total.

Como se inscrever no Prouni?

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, na página do Prouni. Ao iniciar o processo, o candidato será redirecionado para o site do GOV.BR, onde deverá realizar o cadastro preenchendo todas as informações solicitadas. Caso já possua cadastro, basta digitar o CPF e a senha.

No momento da inscrição, é necessário: informar um endereço de e-mail e número de telefone válidos; preencher os dados cadastrais próprios e do grupo familiar; e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência disponíveis. A escolha deve respeitar a renda familiar bruta mensal per capita do candidato e atender aos critérios da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015.

Quem pode se inscrever no Prouni?

O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo para obter a bolsa integral, que cobre 100% do valor da mensalidade. Para a bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade, a renda exigida é de até três salários mínimos por pessoa.

Para participar do Prouni, é necessário atender a pelo menos uma das seguintes condições. Ter cursado:

  • O ensino médio integralmente em escola da rede pública;
  • O ensino médio integralmente em instituição privada, como bolsista integral;
  • O ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;
  • O ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em instituição privada, como bolsista parcial ou sem bolsa;
  • O ensino médio integralmente em instituição privada, como bolsista parcial ou sem bolsa.
  • Ser pessoa com deficiência, nos termos previstos pela legislação.
  • Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia voltados à formação do magistério da educação básica. Neste caso, não se aplica o limite de renda exigido aos demais candidatos.

Confira os 10 cursos com maior oferta de vagas no Prouni 1º/2026:

CursoBolsas
Administração63.978
Ciências Contábeis41.864
Análise e Desenvolvimento de Sistemas29.367
Gestão de Recursos Humanos22.969
Direito21.558
Engenharia de Software17.484
Logística14.714
Criminologia13.978
Investigação e Perícia Criminal13.900
Psicologia13.505

