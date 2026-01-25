Quer uma bolsa no Prouni 2026? Veja a nota de corte por curso

Celular com imagem da página de inscrição do Prouni (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 21h44.
As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira, 26.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão 594.519 bolsas, a maior oferta da história do Prouni, sendo 274.819 bolsas integrais (de 100%) e 319.700 bolsas parciais (de 50%).
Para conseguir uma bolsa no programa, o estudante precisa utilizar a nota do Enem.
O portal Quero Bolsa divulgou estimativa das notas de corte de cada um dos cursos com base nas edições anteriores do programa.
O Prouni é programa que oferta vagas em instituições particulares de ensino superior com bolsas de estudo de 50% e 100%.
O programa Universidade para Todos foi criado em 2004 pela Lei nº 11.096/2005 pelo Ministério da Educação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, o ministro da Educação era Fernando Haddad, que enquanto esteve à frente do MEC, a pasta alcançou o número de mais de um milhão de bolsas de estudos concedidas em universidades privadas de todo o país. A primeira edição do programa, em 2005, ofereceu um total de 112.416 bolsas no total.
A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, na página do Prouni. Ao iniciar o processo, o candidato será redirecionado para o site do GOV.BR, onde deverá realizar o cadastro preenchendo todas as informações solicitadas. Caso já possua cadastro, basta digitar o CPF e a senha.
No momento da inscrição, é necessário: informar um endereço de e-mail e número de telefone válidos; preencher os dados cadastrais próprios e do grupo familiar; e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência disponíveis. A escolha deve respeitar a renda familiar bruta mensal per capita do candidato e atender aos critérios da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015.
O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo para obter a bolsa integral, que cobre 100% do valor da mensalidade. Para a bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade, a renda exigida é de até três salários mínimos por pessoa.
Para participar do Prouni, é necessário atender a pelo menos uma das seguintes condições. Ter cursado:
|Curso
|Bolsas
|Administração
|63.978
|Ciências Contábeis
|41.864
|Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|29.367
|Gestão de Recursos Humanos
|22.969
|Direito
|21.558
|Engenharia de Software
|17.484
|Logística
|14.714
|Criminologia
|13.978
|Investigação e Perícia Criminal
|13.900
|Psicologia
|13.505