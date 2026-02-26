Após chuvas fortes, Juiz de Fora segue em estado de alerta; veja previsão

Juiz de Fora: cidade mineira enfrentou o fevereiro mais chuvoso da história (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13h04.
Em fevereiro, Juiz de Fora (MG) registrou o maior acumulado de chuvas da série histórica, com 579,3 milímetros (mm) até esta terça-feira, 24. Um novo alerta emitido no começo da semana classifica a região como zona de risco até sexta-feira, 27.
O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na segunda-feira, 23, alertou que a Zona da Mata e outras áreas de Minas Gerais estão sob "grande perigo" por conta das tempestades.
As chuvas fortes deixaram mais de 50 mortos e moradores ainda estão desaparecidos.
Segundo a previsão do Climatempo, as chuvas devem persistir em Juiz de Fora nos próximos dias. Confira abaixo o volume previsto.
Apesar das chuvas, o clima deve permanecer quente na cidade e as máximas variam entre 25°C e 26°C.
O alerta do Inmet coloca sob aviso as seguintes regiões de Minas Gerais:
As chuvas se intensificaram em Juiz de Fora e em Ubá (MG) na segunda.
Desde então, as cidades registraram 53 vítimas fatais e 15 desaparecimentos, segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBM-MG).
Coletas do pluviômetro do Inmet na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) mostram que até terça-feira a cidade tinha registrado 579,3 mm em fevereiro. O volume representa o maior índice já observado na cidade neste mês.
Em Ubá, a Defesa Civil informou que as precipitações acumularam 170 mm em apenas três horas.