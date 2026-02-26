Após chuvas fortes, Juiz de Fora segue em estado de alerta; veja previsão

Em fevereiro, Juiz de Fora (MG) registrou o maior acumulado de chuvas da série histórica, com 579,3 milímetros (mm) até esta terça-feira, 24. Um novo alerta emitido no começo da semana classifica a região como zona de risco até sexta-feira, 27.

O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na segunda-feira, 23, alertou que a Zona da Mata e outras áreas de Minas Gerais estão sob "grande perigo" por conta das tempestades.

As chuvas fortes deixaram mais de 50 mortos e moradores ainda estão desaparecidos.

Previsão do tempo em Juiz de Fora

Segundo a previsão do Climatempo, as chuvas devem persistir em Juiz de Fora nos próximos dias. Confira abaixo o volume previsto.

Quinta-feira, 26: 22,6 mm com temporais na parte da tarde;

Sexta-feira, 27: 6,9 mm com chuvas rápidas ao longo do dia;

6,9 mm com chuvas rápidas ao longo do dia; Sábado, 28: 0,1 mm com pancadas na parte da manhã;

0,1 mm com pancadas na parte da manhã; Domingo, 1°: 0,1 mm de chuvas no período da manhã e pancadas à tarde;

Apesar das chuvas, o clima deve permanecer quente na cidade e as máximas variam entre 25°C e 26°C.

O alerta do Inmet coloca sob aviso as seguintes regiões de Minas Gerais:

Zona da Mata;

Ubá;

Juiz de Fora;

Vale do Rio Doce;

Oeste, sul e sudoeste de Minas;

Campo das Vertentes;

Vale do Mucuri;

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Chuvas em Juiz de Fora

As chuvas se intensificaram em Juiz de Fora e em Ubá (MG) na segunda.

Desde então, as cidades registraram 53 vítimas fatais e 15 desaparecimentos, segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBM-MG).

Coletas do pluviômetro do Inmet na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) mostram que até terça-feira a cidade tinha registrado 579,3 mm em fevereiro. O volume representa o maior índice já observado na cidade neste mês.

Em Ubá, a Defesa Civil informou que as precipitações acumularam 170 mm em apenas três horas.