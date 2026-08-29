Temporal em SC deixa estragos e tamanho do granizo impressiona moradores

Pedras de granizo de grandes proporções surpreenderam moradores de Santa Catarina durante os temporais que atingiram o estado neste sábado, 29. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pedaços de gelo que cabem na palma da mão e áreas cobertas de branco após a passagem da chuva.

Os temporais provocaram estragos em diferentes regiões. Casas e galpões rurais foram destelhados, árvores caíram, cercas foram danificadas e houve registros de interrupção no fornecimento de energia. Ao menos dez municípios tiveram ocorrências relacionadas à chuva, ao granizo e aos vendavais.

Ipuaçu, no Oeste catarinense, está entre as cidades mais afetadas. Cerca de 200 residências foram atingidas pelo granizo, principalmente em comunidades da Reserva Indígena. Já Entre Rios registrou mais de 80 casas afetadas, enquanto, em Bom Jesus, 81 residências foram atingidas, afetando 313 pessoas.

A chuva de granizo em floripa ta levinha graças a Deus... pic.twitter.com/b3dmJr1PFl — scale ≷ (@momosliebe) August 29, 2026

O município de Bom Jesus decretou situação de emergência e iniciou a solicitação de Itens de Assistência Humanitária. Quilombo, onde 32 residências foram afetadas, principalmente na área rural, também decretou situação de emergência.

Em Palhoça, na Grande Florianópolis, uma mulher de 38 anos morreu após ser atingida por um raio.

Ciclone mantém risco de novos temporais em SC

Santa Catarina permanece sob influência de instabilidades associadas a uma frente fria e a um ciclone extratropical. O cenário favorece a ocorrência de novos temporais, com raios, granizo, chuva intensa e fortes rajadas de vento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta laranja para tempestades no estado até segunda-feira, 31. A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de até 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de granizo.

Segundo a Defesa Civil, há risco de destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e alagamentos. No Sul, na Serra e em parte da Grande Florianópolis, a chuva deve ser mais persistente e intensa, aumentando também o risco de enxurradas.

Granizo atinge centenas de casas

Além de Ipuaçu, Entre Rios, Bom Jesus e Quilombo, outras cidades contabilizam prejuízos provocados pelo temporal.

Em Ouro Verde, 23 residências foram atingidas pelo granizo e receberam lonas para a proteção dos imóveis. Abelardo Luz registrou destelhamentos e danos em uma estrutura rural.

Em Passos Maia, uma residência e uma estrebaria foram danificadas. Já em Jacinto Machado, três casas tiveram os telhados atingidos e receberam lonas provisoriamente.

No Extremo-Oeste, Anchieta registrou estragos provocados pelo vendaval, com destelhamentos em uma residência e em galpões rurais, além de queda de árvores de grande porte e danos em cercas. Duas pessoas ficaram desalojadas.

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Em Zortéa, uma árvore caiu sobre uma residência, mas não houve vítimas. A Defesa Civil ainda levanta possíveis danos provocados pelo granizo em Meleiro, Irani, Joaçaba, Ouro, Luzerna e Lacerdópolis. As equipes municipais seguem trabalhando no atendimento às famílias e na avaliação dos prejuízos.

E pra fechar a semana com chave de ouro chuva de granizo, porque só chuva e frio não era suficiente pic.twitter.com/6gU4EnAR26 — Maria Gabriela (@mgabrielaritter) August 29, 2026