Helicóptero faz pouso de emergência no mar do RJ

Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas do pouso na água (X/Reprodução)
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17h29.
Última atualização em 2 de janeiro de 2026 às 17h36.
Um helicóptero que fazia o transporte de funcionários de uma plataforma da Petrobras realizou um pouso de emergência em alto mar na região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, às 11 horas desta sexta-feira, 02.
De acordo com as informações iniciais da Marinha do Brasil, a aeronave conseguiu pousar no mar e os ocupantes utilizaram o bote salva-vidas inflável de bordo.
De acordo com as informações da empresa Omini Táxi Aéreo, responsável pela aeronave, "todos os ocupantes evacuaram a aeronave".
Até o momento não foi divulgado quantas pessoas estavam na aeronave, mas todos foram resgatados com segurança e transportados por uma aeronave da Marinha até o hospital.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas do pouso na água.
A dona da aeronave completou que "a segurança e o bem-estar de todos a bordo são nossa prioridade máxima. Estamos prestando suporte aos ocupantes e coordenando as ações estreitamente com as autoridades para que as circunstâncias da ocorrência sejam estabelecidas. Novas atualizações serão fornecidas assim que as informações confirmadas estiverem disponíveis".
🚁🌊 Um helicóptero H160 da OmniAir que transportava trabalhadores para uma plataforma da Petrobras realizou uma amerissagem controlada em alto-mar, na região de Cabo Frio (RJ). Todos os ocupantes conseguiram evacuar a aeronave, utilizaram o bote salva-vidas e foram resgatados… pic.twitter.com/fcKtNhYKI8
— Cavok Aviation News (@cavokbr) January 2, 2026