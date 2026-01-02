Brasil

Helicóptero faz pouso de emergência no mar do RJ

Todos os passageiros conseguiram deixar a aeronave e aguardaram em um bote de emergência

Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas do pouso na água (X/Reprodução)

SBT News
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17h29.

Última atualização em 2 de janeiro de 2026 às 17h36.

Um helicóptero que fazia o transporte de funcionários de uma plataforma da Petrobras realizou um pouso de emergência em alto mar na região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, às 11 horas desta sexta-feira, 02.

De acordo com as informações iniciais da Marinha do Brasil, a aeronave conseguiu pousar no mar e os ocupantes utilizaram o bote salva-vidas inflável de bordo.

De acordo com as informações da empresa Omini Táxi Aéreo, responsável pela aeronave, "todos os ocupantes evacuaram a aeronave".

Acidente de helicóptero no Rio de Janeiro

Até o momento não foi divulgado quantas pessoas estavam na aeronave, mas todos foram resgatados com segurança e transportados por uma aeronave da Marinha até o hospital.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas do pouso na água.

A dona da aeronave completou que "a segurança e o bem-estar de todos a bordo são nossa prioridade máxima. Estamos prestando suporte aos ocupantes e coordenando as ações estreitamente com as autoridades para que as circunstâncias da ocorrência sejam estabelecidas. Novas atualizações serão fornecidas assim que as informações confirmadas estiverem disponíveis".

