Réveillon lota hotéis no Rio de Janeiro e leva a 90,58% de ocupação

Cidade entrou para o Guinness Book como o maior Réveillon do mundo (Daniel Ramalho/AFP)
Redação Exame
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14h51.
Última atualização em 2 de janeiro de 2026 às 14h55.
A rede de hotéis do Rio de Janeiro teve grandes resultados durante o réveillon de 2026, atingindo uma taxa média de ocupação de 90,58% no município. O dado foi divulgado nesta sexta-feira, 2, pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).
Nas áreas onde se concentraram as festas de ano novo, os números foram ainda mais expressivos. Copacabana e Leme lideraram com 95,59% de ocupação, enquanto Ipanema e Leblon registraram 92,71%.
Os bairros da Barra da Tijuca, Recreio e São Conrado apresentaram 89,67%, seguida por Flamengo e Botafogo com 88,02%, e pelo Centro da cidade, com 85,83%.
Segundo Alfredo Lopes, presidente do HotéisRIO, o Rio registrou neste ano uma grande presença de turistas estrangeiros, especialmente de países do Mercosul, seguidos por norte-americanos, europeus e canadenses.
Em entrevista ao Globo, ele destacou que o bom desempenho também foi impulsionado pelo fato de o réveillon ter caído em uma quarta-feira, o que levou muita gente a emendar o feriado.
"A presença deles é fundamental para o crescimento do nosso turismo, até porque esse perfil de visitante permanece mais tempo e gasta mais, injetando recursos na economia do Rio de Janeiro. Com inovações a cada réveillon, mantemos o destino sempre em movimento, atual, atrativo e competitivo", afirmou.
*Com informações do O Globo