Cartão Bolsa Família 2024: o que é e como desbloquear

O Bolsa Família é um programa criado com o objetivo de diminuir desigualdades sociais no Brasil. Lançado em 2004, a ferramenta já atende mais de 20 milhões de brasileiros em condições de pobreza ou miséria.

Com o passar dos anos, novas tecnologias são criadas com o objetivo de fazer com que o benefício consiga ser utilizado de forma plena pelos seus titulares. Desta forma, recentemente foi lançado o novo cartão Bolsa Família.

Neste artigo, vamos falar sobre o objetivo do programa, para o que serve o cartão do Bolsa Família e como desbloqueá-lo.

O que é o cartão do Bolsa Família?

O cartão Bolsa Família funciona como um cartão de saque para beneficiários do programa. Mensalmente, os valores são depositados para que o titular retire o dinheiro em lotéricas, agências da Caixa ou correspondentes.

O cartão Bolsa Família é emitido pela Caixa Econômica e é vinculado ao titular do benefício. O novo cartão do Bolsa Família foi instituído em 2023 e permite com que sejam feitas compras e transferências via Whatsapp, facilitando o dia a dia do cidadão.

Quem recebe o cartão do Bolsa Família?

O programa é voltado para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e tem o objetivo de auxiliar o orçamento mensal e integrar programas federais como condicionantes para a participação do Bolsa Família. Por exemplo, o programa nacional de imunização.

Em 2024, a principal regra de participação no programa continua sendo a média de renda per capta da família. Somam-se todos os rendimentos e divide-se pelo número de familiares dependentes.

O valor da renda por familiar deve ser de, no máximo, R$218 mensais.

A conta é feita da seguinte forma:

Valor total de renda da família ÷ número de familiares = renda por familiar

Também são regras para participar do programa:

Frequência escolar de, no mínimo, 60% para crianças de 4 e 5 anos;

Frequência escolar de, no mínimo, 75% para crianças/jovens de 6 a 18 anos;

Acompanhamento nutricional de crianças até 7 anos;

Carteira de vacinação infantojuvenil atualizada;

Comprovante de acompanhamento do pré-natal.

Se você ainda tem dúvidas sobre o enquadramento no programa, confira um conteúdo completo falando sobre quem tem direito ao Bolsa Família e como se cadastrar.

Como solicitar a segunda via do cartão Bolsa Família?

Caso você tenha quebrado, danificado, perdido ou até tenha o seu cartão roubado, não se preocupe, você conseguirá solicitar um novo e bloquear o cartão com que tenha acontecido o inconveniente. Atualmente, não é possível solicitar a segunda via do mesmo.

Então, para sacar o seu benefício sem o cartão, utilize o aplicativo Caixa Tem ou se dirija até uma agência da Caixa e tenha consigo um documento com foto.

Como desbloquear o cartão do Bolsa Família?

Para desbloquear o seu cartão Bolsa Família, basta ligar no mesmo número mencionado acima, o 0800 726 0207, mas desta vez, tecle "5" e, logo após "2". Você precisará utilizar o NIS e informar seus documentos de identificação.

Ao fim, é necessário comparecer em uma agência ou lotérica carregando o seu documento de identidade para finalizar a solicitação.

Fizemos um passo a passo para facilitar o desbloqueio do seu cartão:

Disque 0800 726 0207;

Tecle 5 (Cartão Social e senha do Cartão Social);

Tecle 2 (Desbloqueio do Cartão Social, cadastramento ou recadastramento de senha);

Vá até uma lotérica ou agência da Caixa com seu documento de identidade em mãos.

