Qual o número do Bolsa Família? Conheça todos os canais de atendimento

Segundo a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, o Bolsa Família abrange mais de 21 milhões de famílias por todo o Brasil, com o intuito de fazer uma transformação social e ser um suporte para a superação da pobreza do povo brasileiro.

E por se tratar de um benefício que integra várias frentes sociais, é natural que surjam dúvidas por parte de quem usa o serviço. Mas afinal, qual o número do Bolsa Família para ter um atendimento por parte do programa?

Vamos te contar aqui todas as formas de entrar em contato com o benefício social e esclarecer dúvidas, seja você um beneficiário ou não.

Canais de atendimento do Bolsa Família

É natural que o cidadão que é atendido pelo benefício tenha dúvidas acerca do pagamento, atualizações cadastrais e eventuais proventos extras que são feitos em anexo ao Bolsa Família.

O Governo Federal disponibiliza uma série de canais de atendimento para famílias beneficiárias do programa. Como o Brasil possui diferentes realidades, dependendo de onde o cidadão se encontra, é possível se conectar com o Bolsa Família pelo computador, pelo celular e, também, pessoalmente.

Confira os canais de atendimento do Bolsa Família:

Página eletrônica do Bolsa Família

Pelo site do programa, é possível entrar em contato pela ouvidoria "Fale Conosco".

As dúvidas podem ser enviadas pela própria página, basta o beneficiário informar o seu NIS (Número de Identificação Social) e preencher o formulário que aparecerá.

Aplicativo do Bolsa Família

O aplicativo do Bolsa Família é a forma mais simples de verificar a situação do seu benefício, checar as últimas parcelas disponibilizadas e também ter acesso ao calendário contendo os próximos pagamentos.

Caso você tenha dúvidas, há uma aba no próprio app chamada "Perguntas frequentes". Por lá, você vai encontrar diversas respostas sobre as dúvidas mais comuns entre os participantes do programa.

Mas fique tranquilo, como nem todos os beneficiários têm acesso às condições necessárias para a consulta por aplicativo, o programa segue com um amplo canal de atendimento via telefone.

Bolsa Família: número de telefone

O número oficial do Bolsa Família é o 111, ele fica disponível todos os dias da semana, e o atendimento digital funciona 24h. Já para falar com um atendente humano, mesmo que por telefone, o horário de atendimento é das 08h até 21h durante a semana e das 10h às 16h, aos sábados.

Porém, você pode consultar informações sobre o Bolsa Família a partir de outros meios, como:

Atendimento Telefônico

Quem recebe o benefício pode entrar em contato pelos telefones:

Central de Relacionamento do Fome Zero

Ligue para o número (0800 707 2003);

Digite a opção 01, programa Bolsa Família;

Tecle 01 novamente, na opção "Beneficiário".

O horário de funcionamento da central é das 07h até 19h, e vai de segunda até sexta-feira e o serviço não presta atendimento aos feriados.

Atendimento ao cidadão pela CAIXA

Ligue para o número (0800 707 2003);

Clique na opção referente ao PIS, Benefícios Sociais, FGTS e cartão social.

O atendimento ao cidadão pela CAIXA funciona 24h por dia, 7 dias por semana na modalidade eletrônica e, o atendimento humano, ocorre de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 21h. Aos sábados, das 10h até 16h.

Ouvidoria CAIXA

Caso tenha problemas para usar o atendimento ao cidadão pela CAIXA, você pode seguir o contato pela ouvidoria, a partir do passo a passo abaixo:

Ligue para o número (0800 725 7474);

Selecione "Reclamações não solucionadas";

Explique a situação para o atendente.

O atendimento da ouvidoria CAIXA funciona durante todos os dias úteis, das 09h até 18h.

Ministério da cidadania

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, chamado popularmente de Ministério da Cidadania, é o órgão do Governo Federal responsável pela coordenação e manutenção do Bolsa Família, entre outros programas sociais.

O número para atendimento dentro do ministério é o 121, e a ligação é gratuita via celular e telefone fixo.

Formulário de atendimento do Bolsa Família

Os formulários de atendimento do Bolsa Família são realizados por meio do CADÚnico. O objetivo é concentrar todas as informações das pessoas beneficiárias para que o cadastro das famílias esteja sempre atualizado.

Existem 5 principais tipos de formulário:

Formulário Principal de Cadastramento;

Formulário Avulso 1 – Identificação do Domicílio e da Família;

Formulário Avulso 2 – Identificação da Pessoa;

Formulário Suplementar 1 – Vinculação a Programas e Serviços;

Formulário Suplementar 2 – Pessoa em Situação de Rua.

Para preenchimento do formulário, é preciso abrir uma solicitação no Sistema de Atendimento e Solicitação de Formulários (Sasf), no próprio sistema de gestão do Bolsa Família. Se ficar com dúvidas, não deixe de entrar em contato pela central geral do programa, pelo telefone 111.

Mas fique atento, essa modalidade de formulário já é usada há muitos anos pelo governo, que agora está em fase de modernização dos processos O Bolsa Família pretende desenvolver uma nova versão até 2025 do formulário para aperfeiçoar o programa e entender as reais necessidades atuais do cidadão.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

São diversas as regras que devem ser seguidas para que uma pessoa possa ter direito ao Bolsa Família. A principal delas diz respeito a renda, número de filhos e a situação escolar das crianças. Confira uma matéria completa sobre quem tem direito ao benefício.

