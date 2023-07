Como saber o número do PIS: veja o passo a passo e opções

O número do Programa de Integração Social (PIS) é utilizado pelos trabalhadores para ter acesso a alguns direitos e benefícios, como o abono salarial, seguro-desemprego ou saque do FGTS. Como as pessoas utilizam o documento em situações específicas, é comum que esqueçam o número. Por isso, a EXAME separou algumas formas de recuperar o seu PIS.

O que é o PIS, Pasep e NIT?

O PIS é uma contribuição que as empresas fazem aos cofres públicos. O dinheiro dessa taxa é usado para financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial. O principal objetivo do programa é transferir renda aos trabalhadores de baixa renda. Além do PIS, existe o Pasep — Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PIS para funcionários públicos — e o NIT — Número de Identificação do Trabalhador e permite que trabalhadores autônomos ou sem carteira assinada possam contribuir para o INSS.

Como descobrir o número do PIS de forma simples?

A forma mais simples de ter acesso ao número do PIS é consultar a carteira de trabalho física — onde o documento estará anotado —, no extrato de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e no Cartão Cidadão.

Como saber o número do PIS pelo CPF?

O trabalhador pode consultar o número do PIS com o CPF. É necessário ligar para a Previdência Social, no 135. Na opção 5, um atendente vai confirmar os dados e informar os dados solicitados. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Descobrir o número do PIS na Caixa

A Caixa Econômica Federal pode informar o número do PIS no atendimento do Cartão Cidadão, no telefone 0800-7260207. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Como consultar o número do PIS pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital

No aplicativo da CTPS digital, o trabalhador pode consultar o número do PIS em um dos contratos registrados. O aplicativo da CTPS está disponível para download na versão Android ou versão iOS.

Como consultar o número do PIS pelo Meu INSS

Por meio do site e aplicativo do Meu INSS, integrado ao gov.br, é possível consultar o PIS.

1 - Se já tem cadastro, digite o seu CPF. Tecle em entrar.

O sistema solicitará integração com o gov.br.

Digite a senha do cadastro.

Pronto, você verá os dados do usuário, com seu nome, CPF e o NIT/PIS. 2 - Caso precise cadastrar: Selecione “Cadastre-se” e preencha os dados solicitados (CPF, data de nascimento, nome, e-mail, celular, nome da mãe e estado).

Clique em “Próxima”.

Anote a senha que o sistema vai criar para você.

Informe seu CPF e a senha.

Faça o login e altere a senha para uma de sua preferência.

Acesse novamente, dessa vez com a sua senha.

Nos dois casos, basta seguir os passos para consultar o saldo do PIS pelo CPF.

Como consultar o número do PIS pelo aplicativo Caixa Trabalhador

Para acessar o número do PIS dentro do aplicativo Caixa Trabalhador é necessário fazer o download do app na loja de aplicativos do seu celular.

Clique em acessar e informe seu CPF

Caso não tenha cadastro, siga as etapas para cadastramento de usuário

Clique no menu no canto superior esquerdo da tela e selecione a opção Meu NIS

Esse número é o mesmo que o número do PIS

Como descobrir o número do meu PIS por telefone?

Como saber o número do PIS pela internet

É possível consultar o número do PIS para acessar o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis):