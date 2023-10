Bolsa Família em 2023: quem tem direito e como se cadastrar?

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal que visa a transferência de renda a fim de reduzir a vulnerabilidade dos brasileiros. O serviço passou por algumas mudanças para 2023, estabelecendo novos valores e adicionais ao benefício.

Neste artigo, você verá como se cadastrar, bem como conferir quem tem direito ao Bolsa Família e o calendário atualizado para os pagamentos de 2023.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa do Governo Federal que beneficia famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social.

O objetivo do programa é garantir aos beneficiários uma mínima condição de subsistência, como a segurança alimentar. O recurso também pode ser utilizado para o pagamento de pequenas despesas básicas e pequenas dívidas.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O principal requisito para ter direito ao Bolsa Família é ter renda familiar menor ou igual a R$218,00 por pessoa.

Montamos uma situação para exemplificar quem pode receber o Bolsa Família:

Uma família em que o responsável pela renda ganha R$1.320,00 (salário mínimo) e tem 7 dependentes em casa, estaria contemplado no programa, pois o valor dividido entre cada integrante seria R$188,57.

Também é monitorada a situação escolar dos dependentes declarados na solicitação do benefício, visto que um dos requisitos para receber o Bolsa Família é a frequência escolar das crianças e adolescentes.

Atendendo a todos os requisitos, é necessário se cadastrar no Cadastro Único, chamado de CadÚnico. É possível realizá-lo se deslocando até um posto de atendimento da assistência social.

Mas a novidade em 2023 é o pré-cadastro. Ele não exclui a necessidade de deslocamento, mas pode agilizar o processo nos postos da assistência social. Confira os requisitos:

Frequência escolar de, no mínimo, 60% para crianças de 4 e 5 anos;

Frequência escolar de, no mínimo, 75% para crianças/jovens de 6 a 18 anos;

Acompanhamento nutricional de crianças até 7 anos;

Carteira de vacinação infantojuvenil atualizada;

Comprovante de acompanhamento do pré-natal.

Como se cadastrar no Bolsa Família 2023?

Elaboramos um passo a passo para que você não se perca na hora de organizar a sua agenda. Você vai descobrir como se cadastrar no Bolsa Família pela internet, mas lembre-se que isso não exclui uma visita presencial aos órgãos responsáveis.

Recentemente o Governo Federal lançou um site/aplicativo chamado MOPS. Dentro da ferramenta, é possível verificar onde é o posto mais próximo da sua casa ou trabalho.

Documentos necessários para se cadastrar no Bolsa Família

Fique atento para se informar sobre quais são os documentos necessários para o cadastro no Bolsa Família:

Solicitante:

Documento com foto (RG ou CNH);

Título de eleitor ou CPF;

Comprovante de endereço;

Comprovante de tutela (documento de guarda ou outros documentos que comprovem a tutela do dependente declarado).

Demais familiares:

Documento com foto (RG);

CPF;

Certidão de nascimento, certidão de casamento;

Carteira de trabalho (Quando houver).

Outros documentos importantes:

Comprovante de vacinação;

Comprovante de matrícula e frequência escolar dos dependentes;

Comprovante de acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes.

Entrevista no posto da assistência social

Compareça a um posto da assistência social, prefeitura ou outro órgão público (dependerá da cidade e estado do solicitante). Verifique a unidade mais próxima da sua casa para passar por uma entrevista.

Não se preocupe, são perguntas que confirmaram as informações presentes nos documentos separados para a ocasião. Também não é necessário levar toda a família, o solicitante pode ir como representante dos entes e levar consigo os documentos de cada um dos dependentes.

A partir daí, caso ainda não tenha, você receberá o NIS, que é o número de cadastro para cidadãos que já recebam algum benefício social.

Calendário Bolsa Família 2023

O calendário do Bolsa Família 2023 é baseado no NIS. Os benefícios para outubro deste ano serão pagos de acordo com o último número do registro.

Calendário de pagamento em outubro de 2023

NIS terminado em 1 , será pago dia 18 de Outubro;

, será pago dia 18 de Outubro; NIS terminado em 2 , será pago dia 19 de Outubro;

, será pago dia 19 de Outubro; NIS terminado em 3 , será pago dia 19 de Outubro;

, será pago dia 19 de Outubro; NIS terminado em 4 , será pago dia 19 de Outubro;

, será pago dia 19 de Outubro; NIS terminado em 5 , será pago dia 19 de Outubro;

, será pago dia 19 de Outubro; NIS terminado em 6 , será pago dia 19 de Outubro;

, será pago dia 19 de Outubro; NIS terminado em 7 , será pago dia 19 de Outubro;

, será pago dia 19 de Outubro; NIS terminado em 8 , será pago dia 19 de Outubro;

, será pago dia 19 de Outubro; NIS terminado em 9 , será pago dia 19 de Outubro;

, será pago dia 19 de Outubro; NIS terminado em 0, será pago dia 19 de Outubro;

Fique atento, se você reside nas regiões afetadas pela chuva e seca nos últimos meses, é possível fazer um adiantamento do benefício para eventuais necessidades.

Veja o calendário completo de pagamento do Bolsa Família para 2023

Leia também: