Como se inscrever no Cadastro Único? Veja quem tem direito e benefícios

A entrevista do Cadastro Único dura, em média, 1 hora para ser realizada. Já o agendamento do cadastramento é organizado por cada município de acordo com um calendário próprio. Assim, o tempo de espera até o atendimento presencial vai variar de cidade para cidade. Em vários municípios o governo local tem um número central de telefone, com opções que permitem agendar uma data para o cadastramento. O serviço é gratuito para o cidadão. Após o cadastro, o cidadão pode levar até 45 dias para entrar no sistema.