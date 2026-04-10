Gripe: casos aumentam 94% em 2026; veja número de infectados

No primeiro trimestre de 2026, foram registrados 3.584 casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus influenza. O número representa um aumento de 94% em relação ao que foi registrado no mesmo período no ano anterior.

O levantamento do Instituto Todos pela Saúde considera os dados entre janeiro e março de 2025 e 2026.

No último ano, foram 1.838 casos da doença no primeiro trimestre.

Número de mortes decorrentes da influenza

Dados do Ministério da Saúde apontam um número ainda maior de casos. Segundo a apuração da pasta, até março foram 14 mil casos de síndrome respiratória aguda grave.

Neste período, o órgão registrou 800 mortes em decorrência do vírus.

Casos começam antes da temporada de gripe no Brasil

Em 2026, o vírus da gripe começou a circular antes dos meses que costumam registrar mais casos, entre abril e outubro.

A situação levou a gestão de Contagem (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, a declarar situação de emergência em decorrência do aumento de doenças respiratórias.

Para os especialistas, a pandemia da Covid-19 alterou o comportamento dos vírus.

O virologista Anderson Brito explica que a sazonalidade era um fator mais determinante antes do isolamento social.

O que a gente tem observado é que a sazonalidade, ou seja, o período onde os vírus respiratórios costumavam mais estar presentes, que era ali em torno do inverno, né, se modificou muito após a chegada da pandemia de Covid-19. O que acontece é que aquele isolamento que a gente fez durante a pandemia alterou o ciclo sazonal da maioria dos vírus.

Vacinação auxilia na prevenção contra a gripe

A principal recomendação para conter a contaminação e os casos de gripe é a vacinação.

O Governo Federal antecipou a campanha em 2026 com a meta de imunizar 90% dos grupos prioritários até o final de maio.

A infectologista Miriam Dalben alerta para os riscos causados pela gripe.

As pessoas acabam banalizando um pouco a gripe, achando que é uma coisa muito besta, que não pode evoluir com gravidade. Isso não é verdade. Tem gente que só descobre quando fica doente de maneira grave, igual tem paciente agora internado com gripe muito grave. Tem paciente inclusive na UTI agora.

Até a primeira metade de abril, aproximadamente 6 milhões de cidadãos foram vacinados.

Como prevenir a gripe?

Além da vacina, outras técnicas podem ajudar na prevenção da gripe.

Entre elas: