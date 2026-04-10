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Gripe: casos aumentam 94% em 2026; veja número de infectados

Comparativo com primeiro trimestre de 2025, mostra que número de vítimas praticamente dobrou este ano

Gabriela Pessanha

Publicado em 10 de abril de 2026 às 14h41.

No primeiro trimestre de 2026, foram registrados 3.584 casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus influenza. O número representa um aumento de 94% em relação ao que foi registrado no mesmo período no ano anterior.

O levantamento do Instituto Todos pela Saúde considera os dados entre janeiro e março de 2025 e 2026.

No último ano, foram 1.838 casos da doença no primeiro trimestre.

Número de mortes decorrentes da influenza

Dados do Ministério da Saúde apontam um número ainda maior de casos. Segundo a apuração da pasta, até março foram 14 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. 

Neste período, o órgão registrou 800 mortes em decorrência do vírus.

Casos começam antes da temporada de gripe no Brasil

Em 2026, o vírus da gripe começou a circular antes dos meses que costumam registrar mais casos, entre abril e outubro.

A situação levou a gestão de Contagem (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, a declarar situação de emergência em decorrência do aumento de doenças respiratórias.

Para os especialistas, a pandemia da Covid-19 alterou o comportamento dos vírus.

O virologista Anderson Brito explica que a sazonalidade era um fator mais determinante antes do isolamento social.

O que a gente tem observado é que a sazonalidade, ou seja, o período onde os vírus respiratórios costumavam mais estar presentes, que era ali em torno do inverno, né, se modificou muito após a chegada da pandemia de Covid-19. O que acontece é que aquele isolamento que a gente fez durante a pandemia alterou o ciclo sazonal da maioria dos vírus.

Vacinação auxilia na prevenção contra a gripe

A principal recomendação para conter a contaminação e os casos de gripe é a vacinação.

O Governo Federal antecipou a campanha em 2026 com a meta de imunizar 90% dos grupos prioritários até o final de maio.

A infectologista Miriam Dalben alerta para os riscos causados pela gripe.

As pessoas acabam banalizando um pouco a gripe, achando que é uma coisa muito besta, que não pode evoluir com gravidade. Isso não é verdade. Tem gente que só descobre quando fica doente de maneira grave, igual tem paciente agora internado com gripe muito grave. Tem paciente inclusive na UTI agora.

Até a primeira metade de abril, aproximadamente 6 milhões de cidadãos foram vacinados.

Como prevenir a gripe?

Além da vacina, outras técnicas podem ajudar na prevenção da gripe.

Entre elas:
  • Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;
  • Higienizar as mãos com álcool em gel sempre que necessário;
  • Evitar tocar o rosto, principalmente olhos, nariz e boca, sem a higienização;
  • Utilizar máscaras em locais fechados ou quando entrar em contato com pessoas doentes;
  • Evitar aglomerações em períodos de maior circulação viral, como outono e inverno;
  • Manter uma alimentação equilibrada;
  • Manter a qualidade do sono e outros hábitos que fortaleçam o sistema imunológico;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e garrafas.
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