Vacina da gripe 2026: saiba como e onde tomar o imunizante

O Governo Federal iniciou a campanha de vacinação contra gripe e segue com o programa até 30 de maio, com aplicação do imunizante nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Para cobertura vacinal, foram distribuídas 15,7 milhões de doses da vacina.

O Ministério da Saúde orientou as gestões estaduais e municipais a intensificarem a abrangência durante o primeiro mês de campanha.

Quem pode tomar a vacina da gripe?

A vacina trivalente contra a influenza faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e o principal grupo prioritário é composto por crianças de seis meses a seis anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes.

Outros grupos, como puérperas e algumas classes profissionais, também podem ser imunizados durante a campanha.

Confira a lista abaixo.

Mulheres em até 45 dias após o parto;

Povos indígenas;

Quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais de saúde;

Professores do ensino básico e superior;

Pessoas com deficiência permanente (PCDs);

Pessoas com doenças crônicas, como diabetes, obesidade grave e imunodeficiência congênita ou adquirida;

Profissionais da Marinha, Exército e Aeronáutica;

Policiais federais, militares, civis e rodoviários;

Bombeiros militares e civis;

Guardas municipais;

Trabalhadores portuários;

Motoristas e cobradores que trabalham no transporte coletivo rodoviário;

Entregadores dos correios;

Caminhoneiros;

Profissionais do sistema prisional;

Pessoas privadas de liberdade;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que vivem em instituições socioeducativas.

Apesar da definição do público prioritário para campanha, outros interessados podem solicitar o imunizante e receber a vacina de acordo com as regras municipais.

Quem não pode tomar a vacina da gripe?

Apesar da importância da vacinação, algumas pessoas devem evitar o imunizante.

Entre elas, estão, por exemplo, pessoas alérgicas.

Veja a lista.

Crianças com menos de 6 meses;

Pessoas com alergia grave ao ovo ou ao látex;

Pessoas que tiveram alguma reação alérgica grave a uma dose anterior da vacina.

Pacientes com doenças febris agudas ou Covid-19 também devem adiar a vacinação durante a evolução do caso. A recomendação visa evitar que os efeitos da doença sejam confundidos com efeitos do imunizante.

Independente do caso, se houver dúvidas sobre a vacinação é recomendado consultar o médico.

Como tomar a vacina da gripe?

A campanha de proteção contra a influenza é realizada anualmente para aumentar a cobertura vacinal contra novas cepas.

A cada ciclo, o Ministério da Saúde disponibiliza compostos atualizados. Por isso, a imunização periódica é fundamental para uma proteção efetiva.

Caso previsto no calendário nacional, a vacina pode ser aplicada junto com outras.

Para o atendimento nas UBSs é preciso apresentar:

Documento com foto, como RG e CNH;

Carteira de vacinação;

Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Quando tomar a vacina contra gripe?

Via de regra, a vacina deve ser aplicada todos os anos.

No entanto, a periodicidade pode variar de acordo com o grupo, especialmente entre os prioritários.

Idosos com 60 anos ou mais - uma dose anual;

uma dose anual; Mulheres grávidas - uma dose em qualquer momento da gestação;

uma dose em qualquer momento da gestação; Crianças entre seis meses e seis anos - duas doses iniciais, com 30 dias de intervalo, e doses anuais após as primeiras aplicações;

O local de imunização também varia. Em crianças com menos de um ano e seis meses, ele é na coxa esquerda, e, para todo restante no braço esquerdo.

Vacina da gripe tem efeitos colaterais?

É comum que durante os meses de campanha de vacinação algumas fake news sobre o imunizante circulem.

Segundo o Ministério da Saúde, a associação da vacina com a contaminação da gripe é infundada.

O imunizante é recomendado pelo Ministério da Saúde, pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e segue as orientações internacionais. Tanto a OMS quanto a agência reguladora dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), recomendam o uso de vacinas trivalentes.

A pasta destaca que a produção do composto é nacional, realizada pelo Instituto Butantan e apresenta eficácia comprovada.

No SUS, a dose aplicada é a influenza trivalente, que previne agravamento do quadro clínico, complicações, internações e óbitos.

Casos de gripe acendem alerta para Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou para risco ou alto risco de ocorrência de casos graves relacionados a síndromes gripais.

Dos 18 estados e Distrito Federal sob alerta, 13 têm previsão de tendência de aumento de pacientes nas próximas semanas.

Segundo o boletim Infogripe, são eles:

Acre;

Pará;

Tocantins;

Maranhão;

Rio Grande do Norte;

Paraíba;

Alagoas;

Sergipe;

Bahia;

Mato Grosso;

Goiás;

Minas Gerais;

Espírito Santo.

Segundo o alerta da Fiocruz, a situação é mais preocupante no Mato Grosso e Maranhão.

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é caracterizada por sintomas gripais, como febre, coriza e tosse, com piora no quadro que causa dificuldade para respirar. Nesses casos, é necessário hospitalização.

O gatilho para agravamento do caso é infecção por vírus, que nem sempre podem ser identificados.

A principal forma de prevenção contra a influenza segue sendo a vacinação.

Dia D da vacinação

Neste sábado, 11, é realizado o 'Dia D' da imunização em algumas cidades.

Em Porto Alegre (RS), os postos recebem os moradores entre 9h e 18h para vacinação contra influenza A e B. Algumas unidades também oferecem doses para prevenção da Covid-19.

Para facilitar o acesso, a capital estará com passe livre nos ônibus.

No caso de gestantes, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência é preciso apresentar autodeclaração que comprove.

Crachás, carteira de trabalho, laudos e receitas também podem ser solicitados. Além de caderneta de vacinação para crianças.

Em Minas Gerais, Juiz de Fora também realiza o 'Dia D'.

A dose única será aplicada em pessoas que compõem o grupo prioritário.

A cidade oferece a vacina trivalente que protege contra Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.

Saiba onde as doses serão aplicadas.

Unidades Básicas de Saúde (UBS);

Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA);

Centro de Vigilância em Saúde;

Serviço de Atenção à Saúde do Idoso;

Novo posto da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);

Vacimóvel no Parque Halfeld.

O atendimento será realizado das 8h às 17h.

Outras cidades mineiras da região, como Muriaé, Ubá, Leopoldina e Barbacena, também integram a campanha.