Vacina da gripe 2026: saiba como e onde tomar o imunizante

Cidades têm 'Dia D' neste spabado, 11 (Freepik)
Publicado em 10 de abril de 2026 às 16h12.
O Governo Federal iniciou a campanha de vacinação contra gripe e segue com o programa até 30 de maio, com aplicação do imunizante nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Para cobertura vacinal, foram distribuídas 15,7 milhões de doses da vacina.
O Ministério da Saúde orientou as gestões estaduais e municipais a intensificarem a abrangência durante o primeiro mês de campanha.
A vacina trivalente contra a influenza faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e o principal grupo prioritário é composto por crianças de seis meses a seis anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes.
Outros grupos, como puérperas e algumas classes profissionais, também podem ser imunizados durante a campanha.Confira a lista abaixo.
Apesar da definição do público prioritário para campanha, outros interessados podem solicitar o imunizante e receber a vacina de acordo com as regras municipais.
Apesar da importância da vacinação, algumas pessoas devem evitar o imunizante.
Entre elas, estão, por exemplo, pessoas alérgicas.Veja a lista.
Pacientes com doenças febris agudas ou Covid-19 também devem adiar a vacinação durante a evolução do caso. A recomendação visa evitar que os efeitos da doença sejam confundidos com efeitos do imunizante.
Independente do caso, se houver dúvidas sobre a vacinação é recomendado consultar o médico.
A campanha de proteção contra a influenza é realizada anualmente para aumentar a cobertura vacinal contra novas cepas.
A cada ciclo, o Ministério da Saúde disponibiliza compostos atualizados. Por isso, a imunização periódica é fundamental para uma proteção efetiva.
Caso previsto no calendário nacional, a vacina pode ser aplicada junto com outras.Para o atendimento nas UBSs é preciso apresentar:
Via de regra, a vacina deve ser aplicada todos os anos.
No entanto, a periodicidade pode variar de acordo com o grupo, especialmente entre os prioritários.
O local de imunização também varia. Em crianças com menos de um ano e seis meses, ele é na coxa esquerda, e, para todo restante no braço esquerdo.
É comum que durante os meses de campanha de vacinação algumas fake news sobre o imunizante circulem.
Segundo o Ministério da Saúde, a associação da vacina com a contaminação da gripe é infundada.
O imunizante é recomendado pelo Ministério da Saúde, pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e segue as orientações internacionais. Tanto a OMS quanto a agência reguladora dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), recomendam o uso de vacinas trivalentes.
A pasta destaca que a produção do composto é nacional, realizada pelo Instituto Butantan e apresenta eficácia comprovada.
No SUS, a dose aplicada é a influenza trivalente, que previne agravamento do quadro clínico, complicações, internações e óbitos.
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou para risco ou alto risco de ocorrência de casos graves relacionados a síndromes gripais.
Dos 18 estados e Distrito Federal sob alerta, 13 têm previsão de tendência de aumento de pacientes nas próximas semanas.Segundo o boletim Infogripe, são eles:
Segundo o alerta da Fiocruz, a situação é mais preocupante no Mato Grosso e Maranhão.
A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é caracterizada por sintomas gripais, como febre, coriza e tosse, com piora no quadro que causa dificuldade para respirar. Nesses casos, é necessário hospitalização.
O gatilho para agravamento do caso é infecção por vírus, que nem sempre podem ser identificados.
A principal forma de prevenção contra a influenza segue sendo a vacinação.
Neste sábado, 11, é realizado o 'Dia D' da imunização em algumas cidades.
Em Porto Alegre (RS), os postos recebem os moradores entre 9h e 18h para vacinação contra influenza A e B. Algumas unidades também oferecem doses para prevenção da Covid-19.
Para facilitar o acesso, a capital estará com passe livre nos ônibus.
No caso de gestantes, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência é preciso apresentar autodeclaração que comprove.
Crachás, carteira de trabalho, laudos e receitas também podem ser solicitados. Além de caderneta de vacinação para crianças.
Em Minas Gerais, Juiz de Fora também realiza o 'Dia D'.
A dose única será aplicada em pessoas que compõem o grupo prioritário.
A cidade oferece a vacina trivalente que protege contra Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.Saiba onde as doses serão aplicadas.
O atendimento será realizado das 8h às 17h.
Outras cidades mineiras da região, como Muriaé, Ubá, Leopoldina e Barbacena, também integram a campanha.