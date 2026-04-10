Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Vacina da gripe 2026: saiba como e onde tomar o imunizante

Campanha segue até 30 de maio nas UBS; veja quem pode se vacinar, quais documentos levar e como funciona a imunização

Cidades têm 'Dia D' neste spabado, 11 (Freepik)

Cidades têm 'Dia D' neste spabado, 11 (Freepik)

Gabriela Pessanha

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16h12.

O Governo Federal iniciou a campanha de vacinação contra gripe e segue com o programa até 30 de maio, com aplicação do imunizante nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Para cobertura vacinal, foram distribuídas 15,7 milhões de doses da vacina.

O Ministério da Saúde orientou as gestões estaduais e municipais a intensificarem a abrangência durante o primeiro mês de campanha.

Quem pode tomar a vacina da gripe?

A vacina trivalente contra a influenza faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e o principal grupo prioritário é composto por crianças de seis meses a seis anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes.

Outros grupos, como puérperas e algumas classes profissionais, também podem ser imunizados durante a campanha.

Confira a lista abaixo. 
  • Mulheres em até 45 dias após o parto;
  • Povos indígenas;
  • Quilombolas;
  • Pessoas em situação de rua;
  • Profissionais de saúde;
  • Professores do ensino básico e superior;
  • Pessoas com deficiência permanente (PCDs);
  • Pessoas com doenças crônicas, como diabetes, obesidade grave e imunodeficiência congênita ou adquirida;
  • Profissionais da Marinha, Exército e Aeronáutica;
  • Policiais federais, militares, civis e rodoviários;
  • Bombeiros militares e civis;
  • Guardas municipais;
  • Trabalhadores portuários;
  • Motoristas e cobradores que trabalham no transporte coletivo rodoviário;
  • Entregadores dos correios;
  • Caminhoneiros;
  • Profissionais do sistema prisional;
  • Pessoas privadas de liberdade;
  • Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que vivem em instituições socioeducativas.

Apesar da definição do público prioritário para campanha, outros interessados podem solicitar o imunizante e receber a vacina de acordo com as regras municipais.

Quem não pode tomar a vacina da gripe?

Apesar da importância da vacinação, algumas pessoas devem evitar o imunizante.

Entre elas, estão, por exemplo, pessoas alérgicas.

Veja a lista.
  • Crianças com menos de 6 meses;
  • Pessoas com alergia grave ao ovo ou ao látex;
  • Pessoas que tiveram alguma reação alérgica grave a uma dose anterior da vacina.

Pacientes com doenças febris agudas ou Covid-19 também devem adiar a vacinação durante a evolução do caso. A recomendação visa evitar que os efeitos da doença sejam confundidos com efeitos do imunizante.

Independente do caso, se houver dúvidas sobre a vacinação é recomendado consultar o médico.

Como tomar a vacina da gripe?

A campanha de proteção contra a influenza é realizada anualmente para aumentar a cobertura vacinal contra novas cepas.

A cada ciclo, o Ministério da Saúde disponibiliza compostos atualizados. Por isso, a imunização periódica é fundamental para uma proteção efetiva.

Caso previsto no calendário nacional, a vacina pode ser aplicada junto com outras.

Para o atendimento nas UBSs é preciso apresentar:
  • Documento com foto, como RG e CNH;
  • Carteira de vacinação;
  • Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Quando tomar a vacina contra gripe?

Via de regra, a vacina deve ser aplicada todos os anos. 

No entanto, a periodicidade pode variar de acordo com o grupo, especialmente entre os prioritários.

  • Idosos com 60 anos ou mais - uma dose anual;
  • Mulheres grávidas - uma dose em qualquer momento da gestação;
  • Crianças entre seis meses e seis anos - duas doses iniciais, com 30 dias de intervalo, e doses anuais após as primeiras aplicações;

O local de imunização também varia. Em crianças com menos de um ano e seis meses, ele é na coxa esquerda, e, para todo restante no braço esquerdo.

Vacina da gripe tem efeitos colaterais?

É comum que durante os meses de campanha de vacinação algumas fake news sobre o imunizante circulem.

Segundo o Ministério da Saúde, a associação da vacina com a contaminação da gripe é infundada. 

O imunizante é recomendado pelo Ministério da Saúde, pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e segue as orientações internacionais. Tanto a OMS quanto a agência reguladora dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), recomendam o uso de vacinas trivalentes.

A pasta destaca que a produção do composto é nacional, realizada pelo Instituto Butantan e apresenta eficácia comprovada.

No SUS, a dose aplicada é a influenza trivalente, que previne agravamento do quadro clínico, complicações, internações e óbitos.

Casos de gripe acendem alerta para Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou para risco ou alto risco de ocorrência de casos graves relacionados a síndromes gripais.

Dos 18 estados e Distrito Federal sob alerta, 13 têm previsão de tendência de aumento de pacientes nas próximas semanas.

Segundo o boletim Infogripe, são eles:
  • Acre;
  • Pará;
  • Tocantins;
  • Maranhão;
  • Rio Grande do Norte;
  • Paraíba;
  • Alagoas;
  • Sergipe;
  • Bahia;
  • Mato Grosso;
  • Goiás;
  • Minas Gerais;
  • Espírito Santo.

Segundo o alerta da Fiocruz, a situação é mais preocupante no Mato Grosso e Maranhão.

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é caracterizada por sintomas gripais, como febre, coriza e tosse, com piora no quadro que causa dificuldade para respirar. Nesses casos, é necessário hospitalização.

O gatilho para agravamento do caso é infecção por vírus, que nem sempre podem ser identificados.

A principal forma de prevenção contra a influenza segue sendo a vacinação.

Dia D da vacinação

Neste sábado, 11, é realizado o 'Dia D' da imunização em algumas cidades.

Em Porto Alegre (RS), os postos recebem os moradores entre 9h e 18h para vacinação contra influenza A e B. Algumas unidades também oferecem doses para prevenção da Covid-19.

Para facilitar o acesso, a capital estará com passe livre nos ônibus.

No caso de gestantes, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência é preciso apresentar autodeclaração que comprove.

Crachás, carteira de trabalho, laudos e receitas também podem ser solicitados. Além de caderneta de vacinação para crianças.

Em Minas Gerais, Juiz de Fora também realiza o 'Dia D'.

A dose única será aplicada em pessoas que compõem o grupo prioritário.

A cidade oferece a vacina trivalente que protege contra Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.

Saiba onde as doses serão aplicadas.
  • Unidades Básicas de Saúde (UBS);
  • Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA);
  • Centro de Vigilância em Saúde;
  • Serviço de Atenção à Saúde do Idoso;
  • Novo posto da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);
  • Vacimóvel no Parque Halfeld.

O atendimento será realizado das 8h às 17h.

Outras cidades mineiras da região, como Muriaé, Ubá, Leopoldina e Barbacena, também integram a campanha.

Acompanhe tudo sobre:GripesVacinas

Mais de Brasil

Futura/Apex: d’Ávila e Rigotto aparecem empatados na disputa pelo Senado

Gripe: casos aumentam 94% em 2026; veja número de infectados

Futura/Apex: Flávio Bolsonaro tem 40,9% e Lula, 34,1%, em 1º turno no RS

Futura/Apex: Brizola tem 40,6% e Zucco, 33,4% no 2º turno do Rio Grande do Sul

Mais na Exame

Mundo

Aeroportos da Europa estão em alerta para 'risco' de falta de combustível se Ormuz não for reaberto

Tecnologia

Apple corrige problemas que atrasariam lançamento do iPhone dobrável

Economia

Carga tributária do Brasil chega a 32,4% do PIB em 2025, maior valor da série histórica

Mercados

Por que o Ibovespa renova recordes mesmo com inflação e cautela no exterior