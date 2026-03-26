Vacinação contra gripe 2026 começa neste sábado: quem pode se vacinar?

Vacinação contra gripe: campanha nacional busca ampliar cobertura entre grupos prioritários (IMAGINESTOCK/Getty Images)
Repórter
Publicado em 26 de março de 2026 às 10h47.
O Ministério da Saúde inicia neste sábado a campanha nacional de vacinação contra a gripe de 2026, com meta de imunizar ao menos 90% dos grupos prioritários, estimados em 79,4 milhões de pessoas.
Para a ação, foram adquiridas 69,9 milhões de doses produzidas pelo Instituto Butantan, com entrega prevista até maio. Até o momento, 15,7 milhões de doses já foram distribuídas a 20 estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste.
Algumas cidades, como o Rio de Janeiro, anteciparam o início da campanha e já aplicam a vacina nos postos de saúde. Na região Norte, a imunização ocorreu em setembro de 2025, devido ao inverno amazônico, período em que há maior circulação do vírus.
Para ampliar o alcance da campanha, o governo enviou 10 milhões de mensagens institucionais por aplicativos de comunicação. Segundo o ministério, a estratégia busca reforçar a divulgação de informações oficiais, aumentar a confiança nos canais institucionais e incentivar a adesão à vacinação.A campanha segue até 30 de maio.
De acordo com a pasta, a vacina contra a gripe reduz entre 60% e 70% dos casos graves e mortes associadas ao vírus. O imunizante distribuído pelo SUS é trivalente e protege contra três cepas do Influenza: H1N1, H3N2 e tipo B.
A aplicação é anual e em dose única, com exceção de crianças menores de 9 anos que receberão a vacina pela primeira vez — nesse caso, são necessárias duas doses, com intervalo de 30 dias. O imunizante pode ser administrado junto a outras vacinas, como a da Covid-19.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 5% e 10% da população global é infectada pelo Influenza a cada ano, com até 650 mil mortes. No Brasil, dados de 2025 do InfoGripe, da Fiocruz, apontam cerca de 232 mil casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com 24,3% associados ao vírus.
Em 2026, até 14 de março, foram registrados 14,3 mil casos de SRAG no país e cerca de 840 mortes. Entre os casos graves com identificação do vírus, o Influenza responde por 28,1%.
Podem se vacinar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) os seguintes grupos prioritários:
A meta de cobertura de 90% vale para os grupos que fazem parte do calendário de rotina — crianças, gestantes e idosos — que somam 47,4 milhões de pessoas. Para os demais, a vacinação é classificada como especial.
Municípios com doses remanescentes poderão ampliar a vacinação para outros públicos. Quem não estiver nos grupos prioritários também pode se imunizar na rede privada, onde a vacina disponível é tetravalente e inclui uma cepa adicional do vírus.
*Com informação do O Globo