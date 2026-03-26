Vacinação contra gripe 2026 começa neste sábado: quem pode se vacinar?

O Ministério da Saúde inicia neste sábado a campanha nacional de vacinação contra a gripe de 2026, com meta de imunizar ao menos 90% dos grupos prioritários, estimados em 79,4 milhões de pessoas.

Para a ação, foram adquiridas 69,9 milhões de doses produzidas pelo Instituto Butantan, com entrega prevista até maio. Até o momento, 15,7 milhões de doses já foram distribuídas a 20 estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

Algumas cidades, como o Rio de Janeiro, anteciparam o início da campanha e já aplicam a vacina nos postos de saúde. Na região Norte, a imunização ocorreu em setembro de 2025, devido ao inverno amazônico, período em que há maior circulação do vírus.

Campanha busca ampliar cobertura e confiança na vacinação

Para ampliar o alcance da campanha, o governo enviou 10 milhões de mensagens institucionais por aplicativos de comunicação. Segundo o ministério, a estratégia busca reforçar a divulgação de informações oficiais, aumentar a confiança nos canais institucionais e incentivar a adesão à vacinação.

A campanha segue até 30 de maio.

De acordo com a pasta, a vacina contra a gripe reduz entre 60% e 70% dos casos graves e mortes associadas ao vírus. O imunizante distribuído pelo SUS é trivalente e protege contra três cepas do Influenza: H1N1, H3N2 e tipo B.

A aplicação é anual e em dose única, com exceção de crianças menores de 9 anos que receberão a vacina pela primeira vez — nesse caso, são necessárias duas doses, com intervalo de 30 dias. O imunizante pode ser administrado junto a outras vacinas, como a da Covid-19.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 5% e 10% da população global é infectada pelo Influenza a cada ano, com até 650 mil mortes. No Brasil, dados de 2025 do InfoGripe, da Fiocruz, apontam cerca de 232 mil casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com 24,3% associados ao vírus.

Em 2026, até 14 de março, foram registrados 14,3 mil casos de SRAG no país e cerca de 840 mortes. Entre os casos graves com identificação do vírus, o Influenza responde por 28,1%.

Grupos prioritários concentram público-alvo da campanha

Podem se vacinar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) os seguintes grupos prioritários:

Crianças entre 6 meses e 5 anos;

Gestantes;

Idosos a partir de 60 anos;

Trabalhadores da saúde;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema prisional;

População privada de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas (12 a 21 anos).

A meta de cobertura de 90% vale para os grupos que fazem parte do calendário de rotina — crianças, gestantes e idosos — que somam 47,4 milhões de pessoas. Para os demais, a vacinação é classificada como especial.

Municípios com doses remanescentes poderão ampliar a vacinação para outros públicos. Quem não estiver nos grupos prioritários também pode se imunizar na rede privada, onde a vacina disponível é tetravalente e inclui uma cepa adicional do vírus.

*Com informação do O Globo