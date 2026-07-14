Impacto de R$ 28 bi: como votou cada senador sobre PEC da aposentadoria especial a agentes de saúde

O Senado aprovou, nesta terça-feira, 14, por 73 votos 1, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concede aposentadoria antecipada a agentes de saúde, em dois turnos. A matéria é considerada uma pauta-bomba pela equipe econômica do governo Lula devido a seu impacto de R$ 28,11 bilhões no déficit atuarial da Presidência.
Eram necessários 49 votos a favor para a aprovação da PEC, que é considerada uma derrota para o governo. A equipe de articulação política de Lula queria adiar a deliberação sobre o tema, mas a liderança acabou por liberar a bancada governista para votar a favor do tema. A senadora Teresa Leitão (PT-PE), líder do governo no Senado, decidiu não votar.
Dos nove senadores do PT de Lula, só Teresa Leitão não votou na matéria. Os demais votaram a favor da PEC, apesar da posição contrária da equipe econômica do governo.
O único parlamentar que votou contra a proposta foi o ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) faltou à sessão.
Pelo texto, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e de 60 anos para homens, considerando-se o tempo mínimo de contribuição e de exercício profissional de 25 anos. A nova regra valeria tanto para o regime próprio de previdência social, aplicável a servidores públicos, quanto para quem estiver no regime geral, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A PEC não precisa de sanção presidencial e deve ser sancionada por Alcolumbre.
Veja a seguir como votaram os senadores:
- Alan Rick (Republicanos-AC) — Sim
- Marcio Bittar (PL-AC) — Sim
- Sérgio Petecão (PSD-AC) — Sim
- Dra. Eudócia (PSDB-AL) — Sim
- Renan Calheiros (MDB-AL) — Sim
- Renan Filho (MDB-AL) — Sim
- Eduardo Braga (MDB-AM) — Sim
- Omar Aziz (PSD-AM) — Sim
- Plínio Valério (PSDB-AM) — Sim
- Davi Alcolumbre (União-AP) — Não votou
- Lucas Barreto (PSD-AP) — Sim
- Randolfe Rodrigues (PT-AP) — Sim
- Angelo Coronel (Republicanos-BA) — Sim
- Jaques Wagner (PT-BA) — Sim
- Otto Alencar (PSD-BA) — Sim
- Camilo Santana (PT-CE) — Sim
- Cid Gomes (PSB-CE) — Sim
- Eduardo Girão (Novo-CE) — Abstenção
- Damares Alves (Republicanos-DF) — Sim
- Izalci Lucas (PL-DF) — Sim
- Leila Barros (PDT-DF) — Sim
- Fabiano Contarato (PT-ES) — Sim
- Magno Malta (PL-ES) — Sim
- Marcos do Val (Avante-ES) — Ausente
- Jorge Kajuru (PSB-GO) — Sim
- Vanderlan Cardoso (PSD-GO) — Sim
- Wilder Morais (PL-GO) — Sim
- Ana Paula Lobato (PSB-MA) — Sim
- Eliziane Gama (PSD-MA) — Sim
- Weverton (PDT-MA) — Sim
- Carlos Viana (PSD-MG) — Sim
- Cleitinho (Republicanos-MG) — Sim
- Rodrigo Pacheco (PSB-MG) — Sim
- Nelsinho Trad (PSD-MS) — Sim
- Soraya Thronicke (PSB-MS) — Sim
- Tereza Cristina (PP-MS) — Sim
- Carlos Fávaro (PSD-MT) — Sim
- Jayme Campos (União-MT) — Sim
- Wellington Fagundes (PL-MT) — Sim
- Beto Faro (PT-PA) — Sim
- Jader Barbalho (MDB-PA) — Sim
- Zequinha Marinho (Podemos-PA) — Sim
- Daniella Ribeiro (PP-PB) — Ausente
- Efraim Filho (PL-PB) — Sim
- Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) — Sim
- Fernando Dueire (PSD-PE) — Sim
- Humberto Costa (PT-PE) — Sim
- Teresa Leitão (PT-PE) — Ausente
- Ciro Nogueira (PP-PI) — Sim
- Jussara Lima (PSD-PI) — Sim
- Marcelo Castro (MDB-PI) — Sim
- Flávio Arns (PSB-PR) — Sim
- Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) — Sim
- Sergio Moro (PL-PR) — Sim
- Carlos Portinho (PL-RJ) — Sim
- Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — Ausente
- Romário (PL-RJ) — Sim
- Rogerio Marinho (PL-RN) — Ausente
- Styvenson Valentim (Podemos-RN) — Sim
- Zenaide Maia (PSD-RN) — Sim
- Confúcio Moura (MDB-RO) — Sim
- Jaime Bagattoli (PL-RO) — Sim
- Marcos Rogério (PL-RO) — Sim
- Chico Rodrigues (PSB-RR) — Sim
- Dr. Hiran (PP-RR) — Sim
- Roberta Acioly (Republicanos-RR) — Sim
- Hamilton Mourão (Republicanos-RS) — Não
- Luis Carlos Heinze (PP-RS) — Sim
- Paulo Paim (PT-RS) — Sim
- Esperidião Amin (PP-SC) — Sim
- Hermes Klann (PL-SC) — Sim
- Ivete da Silveira (MDB-SC) — Sim
- Alessandro Vieira (MDB-SE) — Sim
- Laércio Oliveira (PP-SE) — Sim
- Rogério Carvalho (PT-SE) — Sim
- Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) — Sim
- Giordano (Podemos-SP) — Sim
- Mara Gabrilli (PSD-SP) — Sim
- Eduardo Gomes (PL-TO) — Sim
- Irajá (PSD-TO) — Sim
- Professora Dorinha Seabra (União-TO) — Sim