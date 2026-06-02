Lula chama Flávio Bolsonaro de 'imbecil' e o acusa de ter pedido a Trump sanções ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou os irmãos Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Eduardo Bolsonro (PL-SP) por supostamente atuarem junto ao governo americano a favor de sanções contra o Brasil. Lula atribuiu a um lobby dos dois a recomendação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) para que os Estados Unidos imponham tarifa de 25% sobre importações brasileiras.

Lula chamou o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro de imbecil e disse que ele e o irmão Eduardo pediram a Trump sanções que vão prejudicar os brasileiros, o empresariado e setores exportadores, como o agronegócio.

"Ele foi (aos Estados Unidos) pedir arrego (ao presidente americano). 'Porra, Trump, dá uma porrada no Lula. taxa o Lula porque o Lula vai ganhar as eleições. Não deixa, prejudica o Lula'. Imbecil. Ele não sabe que ele (Trump) não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, os empresários brasileiros, o agronegócio nosso", afirmou Lula em discurso durante cerimônia de inauguração de um campus do Instituto Federal Goiano em Catalão.

"Esses filhos do Bolsonaro conseguem ser piores do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso o que vocês têm que dizer em alto e bom som: são traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado", disse Lula .

Lula também chamou Flávio Bolsonaro de covarde por negar, em entrevista nesta terça-feira, 2, que tenha pedido a Trump tarifas contra exportações brasileiras.

"Esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo 'não falei nada'. Todo covarde é assim, fala a merda que fala e depois não tem coragem de assumir e fica tentando mentir", afirmou o presidente.

'Pior espécie de ser humano'

Lula citou tuítes de Flávio e de Eduardo Bolsonaro postados em 9 de julho de 2025 e que agradeciam a Trump logo após o anúncio do primeiro tarifaço contra o Brasil.

"A gente está lidando com a pior espécie de ser humano que este país já produziu. Nunca este país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2019 a 2022".

O presidente voltou a dizer que não há razões comerciais que respaldem um eventual novo tarifaço e disse que as equipes dos dois países ainda estavam em negociação. Os Estados Unidos têm superávit de US$ 7,46 bilhões na balança comercial com o Brasil.

"Depois do sucesso da minha visita ao Trump, e o Trump até riu, vocês viram, ele disse que entre eu e ele tem uma química, o bolsonarismo ficou puto da vida e eles foram lá. A família foi lá esta semana e foi conversar com o Marco Rubio. Aquela fotografia deles com o Trump é fotografia de campanha. Mas eles foram encontrar com o Marco Rubio, e ontem eu soube da notícia de que o (Departamento de) Comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%, quando nós estávamos em negociação", afirmou Lula.