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Gerp, JOTA e Poderdata: quais serão as próximas pesquisas eleitorais?

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 117 levantamentos devem ser divulgados até a próxima sexta, 28

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (TSE/Reprodução)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (TSE/Reprodução)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 17h09.

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A nova semana será marcada pela divulgação de quatro pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 117 levantamentos devem ser divulgados até a próxima sexta, 28.

As quatro pesquisas eleitorais que testarão os nomes que devem disputar a presidência da República com abrangência nacional serão dos institutos Gerp, JOTA, Indexa e Poderdata.

Enquanto o levantamento do instituto Gerp deve ser divulgado na próxima terça-feira, 25, as pesquisas JOTA e Indexa serão lançadas na quarta-feira, 26. Por fim, o Poderdata lançará seus resultados na quinta-feira, 27.

Nos levantamentos estaduais, os institutos Quaest, Veritá e Real Time Big Data são alguns que divulgarão dezenas de pesquisas sobre diversos estados brasileiros.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

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