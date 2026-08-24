A moda do mocassim chegou à Adidas. Será que vai superar o Samba?

O mocassim nunca saiu de moda. Mas é fato que, nos últimos anos, tem sido mais presente no guarda-roupa das gerações mais jovens. Está no pé das celebridades, em tapetes vermelhos, em desfiles de moda. Até o fim da década, deve alcançar US$ 40 bilhões em faturamento, segundo relatório da Data Brigde Market Reseach. E a Adidas não quis ficar de fora da tendência.

Na ambição de repetir o sucesso do retorno do Samba — que saiu das centenas de pares vendidos por mês para os milhares em 2024, segundo o CEO da companhia, Bjorn Gulden, em entrevista à Reuters —, a marca alemã tenta reposicionar no mercado o Handball Spezial Loafer, que chegou em 2026 com a silhueta clássica dos mocassins e novas opções de cores e estampas.

O modelo foi originalmente criado em 1979 e repaginado neste ano como um mocassim "moderno". Os cadarços foram substituídos por um cabedal em couro preto liso, com a fita transversal típica dos penny loafers. Nas laterais e na base, contudo, a essência do tênis original permanece, com as três listras brancas e o solado baixo de borracha gum escura.

A volta dos clássicos na Adidas

A escolha do modelo para essa transformação não é por acaso. O Handball Spezial nasceu em 1979 como um equipamento técnico de alta performance para jogadores de handebol, esporte popular em países como Alemanha, Dinamarca e Suécia. Foi projetado para responder às quadras lisas e cobertas, "prendendo no chão" os pés dos jogadores durante as partidas — que exigiam arranques curtos, estabilidade e mudanças bruscas de direção. O modelo tinha silhueta leve com cabedal em camurça, biqueira em "T" e o solado de borracha aderente (gum).

Apesar da especificação técnica feita para os atletas, foi entre os torcedores que o tênis ficou popular. Nos anos 1980, o Handball Spezial caiu no gosto dos torcedores britânicos que viajavam pela Europa, acompanhando seus times de futebol. Eles passaram a comprar o modelo no continente e levá-lo de volta ao Reino Unido. Assim, transformaram o calçado em um símbolo da cultura casual e da cena terrace nas arquibancadas e ruas do país.

Nos últimos anos, o Handball Spezial acabou assimilado pela moda de perfil baixo, com nova força na esteira do sucesso de ícones antigos repaginados, como o Samba e o Gazelle. O modelo segue, inclusive, a mesma trajetória do Samba, que foi criado originalmente nos anos 1950 para jogar futebol no gelo e passou décadas restrito ao universo esportivo e à cultura terrace até ser abraçado pelo mercado de luxo.

Mocassim Louie: clássicos com informação de moda (Alex Batista / Louie/Divulgação)

A febre dos mocassins

A diferença na trajetória do Handball Spezial Loafer para o Samba é que, na contramão do modelo criado nos anos 1950, que manteve suas características de chuteira e foi resgatado como item de estilo pelas características originais, o novo "tênis" repaginado (se é que podemos chamá-lo assim) já chega às prateleiras com o intuito de ser ligado à moda casual.

A decisão de torná-lo um mocassim acompanha a versatilidade do modelo de permear entre diferentes estilos e é uma aposta mais certeira pelo potencial financeiro. O mercado mundial de mocassins foi avaliado em US$ 33,4 bilhões em 2023 e deve alcançar US$ 43,3 bilhões até 2030, segundo relatório da Grand View Research.

A retomada do Handball Spezial Loafer também faz parte da estratégia da própria Adidas, que retoma o uso de seus modelos originais como protagonistas do estilo street e casual. A questão é saber se ele tem, de fato, o potencial de ser o grande motor da marca no segmento de lifestyle.