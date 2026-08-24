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A moda do mocassim chegou à Adidas. Será que vai superar o Samba?

Entre o streetwear e a alfaiataria, a marca alemã lança versão 'loafer' de uma de suas silhuetas mais icônicas

Handball Spezial Loafer: o novo 'samba da Adidas'? (Divulgação/ Fundo da imagem gerado com inteligência artificial)

Handball Spezial Loafer: o novo 'samba da Adidas'? (Divulgação/ Fundo da imagem gerado com inteligência artificial)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 16h50.

Última atualização em 24 de agosto de 2026 às 17h03.

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O mocassim nunca saiu de moda. Mas é fato que, nos últimos anos, tem sido mais presente no guarda-roupa das gerações mais jovens. Está no pé das celebridades, em tapetes vermelhos, em desfiles de moda. Até o fim da década, deve alcançar US$ 40 bilhões em faturamento, segundo relatório da Data Brigde Market Reseach. E a Adidas não quis ficar de fora da tendência.  

Na ambição de repetir o sucesso do retorno do Samba — que saiu das centenas de pares vendidos por mês para os milhares em 2024, segundo o CEO da companhia, Bjorn Gulden, em entrevista à Reuters —, a marca alemã tenta reposicionar no mercado o Handball Spezial Loafer, que chegou em 2026 com a silhueta clássica dos mocassins e novas opções de cores e estampas.

O modelo foi originalmente criado em 1979 e repaginado neste ano como um mocassim "moderno". Os cadarços foram substituídos por um cabedal em couro preto liso, com a fita transversal típica dos penny loafers. Nas laterais e na base, contudo, a essência do tênis original permanece, com as três listras brancas e o solado baixo de borracha gum escura.

A volta dos clássicos na Adidas

A escolha do modelo para essa transformação não é por acaso. O Handball Spezial nasceu em 1979 como um equipamento técnico de alta performance para jogadores de handebol, esporte popular em países como Alemanha, Dinamarca e Suécia. Foi projetado para responder às quadras lisas e cobertas, "prendendo no chão" os pés dos jogadores durante as partidas — que exigiam arranques curtos, estabilidade e mudanças bruscas de direção. O modelo tinha silhueta leve com cabedal em camurça, biqueira em "T" e o solado de borracha aderente (gum).

Apesar da especificação técnica feita para os atletas, foi entre os torcedores que o tênis ficou popular. Nos anos 1980, o Handball Spezial caiu no gosto dos torcedores britânicos que viajavam pela Europa, acompanhando seus times de futebol. Eles passaram a comprar o modelo no continente e levá-lo de volta ao Reino Unido. Assim, transformaram o calçado em um símbolo da cultura casual e da cena terrace nas arquibancadas e ruas do país.

Nos últimos anos, o Handball Spezial acabou assimilado pela moda de perfil baixo, com nova força na esteira do sucesso de ícones antigos repaginados, como o Samba e o GazelleO modelo segue, inclusive, a mesma trajetória do Samba, que foi criado originalmente nos anos 1950 para jogar futebol no gelo e passou décadas restrito ao universo esportivo e à cultura terrace até ser abraçado pelo mercado de luxo.

Mocassim Louie

Mocassim Louie: clássicos com informação de moda (Alex Batista / Louie/Divulgação)

A febre dos mocassins

A diferença na trajetória do Handball Spezial Loafer para o Samba é que, na contramão do modelo criado nos anos 1950, que manteve suas características de chuteira e foi resgatado como item de estilo pelas características originais, o novo "tênis" repaginado (se é que podemos chamá-lo assim) já chega às prateleiras com o intuito de ser ligado à moda casual.

A decisão de torná-lo um mocassim acompanha a versatilidade do modelo de permear entre diferentes estilos e é uma aposta mais certeira pelo potencial financeiro. O mercado mundial de mocassins foi avaliado em US$ 33,4 bilhões em 2023 e deve alcançar US$ 43,3 bilhões até 2030, segundo relatório da Grand View Research. 

A retomada do Handball Spezial Loafer também faz parte da estratégia da própria Adidas, que retoma o uso de seus modelos originais como protagonistas do estilo street e casual. A questão é saber se ele tem, de fato, o potencial de ser o grande motor da marca no segmento de lifestyle.

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