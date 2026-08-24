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Real Time Big Data: Azevêdo e Veneziano lideram corrida ao Senado na Paraíba

Apesar do cenário segmentado, eleitorado paraibano começa a desenhar preferência na eleição ao Senado

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 14h04.

Última atualização em 24 de agosto de 2026 às 16h27.

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A corrida pelas duas cadeiras da Paraíba no Senado tem João Azevêdo (PSB) na liderança, com 29% das intenções de voto, e Veneziano (MDB), com 23%, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 24. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Mais atrás na corrida legislativa, os candidatos Queiroga e Nabor registram 15% cada, configurando um empate técnico exato na terceira posição. Os demais nomes testados, como André Gadelha (MDB) e Major Fábio (Novo), pontuam 4% no cenário consolidado.

Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular representam 3%, enquanto 7% não souberam responder.

Na análise dos votos separados, Azevêdo tem 40% das intenções de primeiro voto, enquanto Veneziano tem 23%. O candidato do MDB lidera o segundo voto com o mesmo desempenho.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 19 e 22 de agosto de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo PB-07790/2026.

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