Real Time Big Data: Ribeiro abre 10 pontos sobre Lucena no 1º turno na Paraíba

O governador Lucas Ribeiro (PP) lidera a corrida pelo Executivo da Paraíba nas eleições de 2026, segundo a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 24, pelo instituto Real Time Big Data. Ele aparece com 35% das intenções de voto na simulação de primeiro turno.

Na sequência, Cícero Lucena (MDB) registra 25% e Efraim Filho (PL) tem 21%, configurando um empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados no levantamento estimulado, Camilo Duarte (PCO), Pedro Coutinho (DC) e Yuri Ezequiel (UP) pontuam com 1% cada. Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 9%, enquanto aqueles que não sabem ou não responderam representam 7% da amostra no estado.

Em um eventual segundo turno, Lucas Ribeiro avança e marca 42% das intenções de voto contra 35% de Cícero Lucena, com 11% de brancos e nulos. Quando o confronto testado é contra Efraim Filho, o atual governador amplia a distância e pontua com 46%, ante 30% do nome do PL.

O instituto também simulou um cenário direto sem a presença do atual mandatário. Nesta hipótese, Cícero Lucena assume a dianteira com 42% das indicações, superando Efraim Filho, que registra 31%. Votos nulos e brancos representam 14% neste cruzamento específico.

Avaliação e rejeição

O desempenho eleitoral reflete os números de avaliação da atual gestão. O trabalho do governador Lucas Ribeiro é aprovado por 65% dos paraibanos e desaprovado por 30%, enquanto 5% não souberam opinar.

Na avaliação qualitativa, 37% dos paraibanos consideram a administração ótima ou boa e 24% a classificam como ruim ou péssima.

No recorte de rejeição, que permite respostas múltiplas, Cícero Lucena lidera com 38% de eleitores que afirmam não votar nele de maneira alguma. Ele é seguido por Efraim Filho, com 29%, e pelo próprio Lucas Ribeiro, que marca 28% de resistência, demonstrando os limites de teto eleitoral de cada postulante.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 19 e 22 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo PB-07790/2026.