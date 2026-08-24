Real Time Big Data: Lula tem 29 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro na Paraíba

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem consolidando sua vantagem no estado da Paraíba, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 24. Em um cenário de primeiro turno, o presidente aparece com 55% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 26% e fica em segundo lugar.

Entre os demais nomes testados, o empresário Pablo Marçal (PRTB) registra 4%, seguido por Renan Santos (Missão) e pelo ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 3%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pontua com 1%.

Os índices de Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) somam 1%. Votos em branco e nulos representam 3%, e os indecisos são 4%.

Em um cenário de confronto direto entre os dois candidatos mais bem posicionados, Lula vence com 59% da preferência do eleitorado paraibano. Em contrapartida, seu adversário, Flávio Bolsonaro atinge 32% das intenções de voto no estado. Votos nulos ou em branco são 4%, e os que não souberam ou não responderam totalizam 5%.

Rejeição e avaliação do executivo

Quando questionados sobre em quem não votariam de maneira alguma (em modalidade múltipla), Flávio Bolsonaro lidera a rejeição com 52%. O atual presidente Lula não seria escolhido por 37% dos entrevistados. Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado com 33% e um triplo registro de 30% para Renan Santos, Pablo Marçal e Romeu Zema.

A atual gestão executiva também foi avaliada no levantamento estadual. O governo do presidente Lula é aprovado por 55% e reprovado por 41% dos eleitores locais, enquanto 4% não souberam opinar.

No detalhamento da percepção qualitativa, a administração é vista como ótima ou boa por 36%, regular por 31% e ruim ou péssima por 30%.

O raio-x do eleitorado

A vantagem do petista na Paraíba é estruturada por recortes demográficos específicos. Entre as mulheres, Lula atinge 60% contra 20% de Flávio Bolsonaro. O atual presidente também tem seu melhor desempenho entre os eleitores com mais de 60 anos, onde alcança 61% das intenções de voto, repetindo os mesmos 61% entre aqueles que ganham até dois salários mínimos.

Por outro lado, o candidato do PL encontra seu território mais favorável na parcela de maior renda. Entre os eleitores paraibanos que recebem mais de cinco salários mínimos, Flávio Bolsonaro lidera com 42%, contra 23% do chefe do Executivo federal. No segmento masculino, a distância também diminui, com 49% para o petista e 33% para o senador fluminense.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 19 e 22 de agosto de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratantes não detalhados no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08776/2026.