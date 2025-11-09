Brasil

Gabarito extraoficial do Enem 2025: veja sites que realizam a correção

Segundo o organização do exame, o gabarito oficial deve ser divulgado até o dia 28 de novembro

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 11h25.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplica neste domingo, 9, a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

Os estudantes respondem 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação com de até 30 linhas.

No segundo dia de prova serão 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

As notas do exame podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Segundo o organização do exame, o gabarito oficial deve ser divulgado até o dia 28 de novembro. Já o resultado, com as notas por área de conhecimento, será publicado em 16 de janeiro de 2025.

Para os estudantes que preferem conferir o seu desempenho antes do gabarito oficial, plataformas de ensino especializadas na preparação para o Enem e outros vestibulares vão realizar a correção da prova e apontar as prováveis respostas corretas. 

Gabarito extraoficial do Enem do Brasil Escola

O portal de educação em parceria com o Oficina do Estudante e Poliedro vai realizar uma correção da prova ao vivo no canal de Youtube. O gabarito também será publicado no site. 

Gabarito extraoficial do Enem do Estratégia Vestibulares 

O portal realizará a correção ao vivo em seu canal do YouTube e divulgará o gabarito em seu site.

Gabarito extraoficial do Enem do cursinho Objetivo

O cursinho e colégio Objetivo vai realizar a correção das provas ao vivo no seu canal do Youtube a partir das 20h. A correção também será publicada no site do jornal Folha de S. Paulo.

Gabarito extraoficial do Enem do Anglo

A plataforma de ensino começará a correção ao vivo às 18h30 do exame, assim os alunos podem comparar com as suas respostas e ter uma noção do seu desempenho no Enem. A correção também será publicada no site do portal G1.

Gabarito extraoficial do Enem do Aprova Total

A plataforma vai corrigir a partir das 19h as 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas em seu canal do Youtube. O cursinho pré-vestibular vai publicar em seu blog as informações. 

Quando o gabarito oficial do Enem 2025 será divulgado?

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do Inep, até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação. A data máxima para divulgação é 28/11.

Eles poderão ser acessados na seção ‘Provas e Gabaritos’ do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quando é o Enem 2025? Veja o calendário completo

  • 9 de novembro: prova de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação;
  • 16 de novembro: prova de ciências da natureza e matemática;
  • Até 28 de novembro: divulgação do gabarito;
  • 16 de janeiro de 2026: divulgação do resultado.
