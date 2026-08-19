Ultragaz abre 1ª estação própria de biometano para abastecer até 200 caminhões por dia

A Ultragaz inaugurou nesta terça-feira, 18, sua primeira estação própria de abastecimento de biometano, combustível de fonte renovável, para avançar na substituição dos combustíveis usados em parte de sua operação de transporte pesado.

Instalada na base da companhia em Paulínia, no interior de São Paulo, a estrutura tem capacidade para abastecer até 200 caminhões por dia com 20 mil metros cúbicos de biometano.

A nova estação atenderá os caminhões responsáveis pelo transporte de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) da empresa. Com a mudança, a Ultragaz estima evitar aproximadamente 960 toneladas de emissões diretas de CO₂e por ano em suas operações.

A instalação em Paulínia também inaugura um plano de expansão das bases de abastecimento de biometano para outras unidades da companhia no país. A empresa, porém, não informou quais localidades receberão as próximas estruturas nem o cronograma previsto para a expansão.

Abastecimento com biometano

A estratégia começa por uma operação com peso relevante na distribuição da empresa no interior paulista. Os caminhões abastecidos na nova estação serão responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 6 mil clientes empresariais por mês.

Entre janeiro e abril de 2026, essa operação transportou mais de 9,3 mil toneladas de GLP, segundo a companhia. A aposta da Ultragaz é usar o biometano justamente no combustível dos veículos que fazem esse transporte, reduzindo as emissões associadas à logística sem alterar o produto distribuído aos clientes.

A capacidade anunciada de 200 abastecimentos por dia representa o potencial máximo da estrutura.

A iniciativa conecta duas frentes do negócio da Ultragaz. De um lado, a companhia mantém a distribuição de GLP. De outro, passa a utilizar um combustível renovável na movimentação rodoviária desse produto.

Transporte a biometano

Segundo Guilherme Darezzo, vice-presidente de Operações da Ultragaz, a estação faz parte da estratégia da empresa de ampliar o uso de fontes renováveis no transporte.

“A inauguração desta estação de abastecimento representa mais do que uma nova estrutura operacional. É a materialização do compromisso da Ultragaz com inovação, sustentabilidade e desenvolvimento de soluções energéticas que atendam todas as necessidades dos clientes e parceiros da companhia”, afirmou.

A estação de Paulínia é, por enquanto, o primeiro projeto desse tipo da Ultragaz. A companhia informou que outras estruturas já estão previstas em suas unidades, o que indica a intenção de levar o combustível para uma parcela maior da logística de GLP.

A Ultragaz possui 39 bases operacionais e atende mais de 11 milhões de famílias e 53 mil empresas em 22 estados e no Distrito Federal. A dimensão que o biometano terá dentro dessa estrutura dependerá agora da expansão das novas estações e do número de veículos incorporados à operação com o combustível.