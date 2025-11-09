Mais de 4,8 milhões de candidatos são esperados neste domingo, 9, para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

Aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a avaliação ocorre em 1.804 municípios brasileiros e será dividida em dois domingos consecutivos — 9 e 16 de novembro.

Neste primeiro dia, os participantes terão 5 horas e 30 minutos para responder a 45 questões e elaborar uma redação dissertativo-argumentativa. As provas abrangem as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias — que incluem português, literatura e língua estrangeira (inglês ou espanhol) — e Ciências Humanas, com conteúdos de história, geografia, filosofia, sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação.

A redação, que vale até 1.000 pontos, deve ser escrita em até 30 linhas, com base em textos motivadores e na proposta apresentada pelo exame.

É obrigatório imprimir o cartão de confirmação do Enem 2025?

Não. A impressão não é obrigatória, mas o Inep recomenda que os candidatos levem o documento no dia da prova. O cartão contém informações sobre o local de prova, idioma escolhido (inglês ou espanhol) e atendimento especializado (se houver). Durante a aplicação, o papel deve permanecer guardado.

O que pode levar no dia da prova do Enem?

Documento de identificação válido , físico ou digital, original e com foto. São aceitos e-Título, CNH Digital e RG Digital, desde que apresentados nos aplicativos oficiais (capturas de tela não serão aceitas).

Caneta esferográfica de tinta preta: fabricada em material transparente é o único modelo permitido tanto para rascunho quanto para preencher o gabarito. É recomendável levar mais de uma unidade.

Lanches e bebidas não alcoólicas são permitidos, desde que possam ser vistoriados pelos fiscais.

Itens como lápis, borracha, réguas, corretivos, livros ou impressos não podem ser utilizados e devem ser guardados no porta-objetos fornecido.

É proibido portar armas, bebidas alcoólicas ou aparelhos eletrônicos, que devem permanecer desligados durante toda a prova.