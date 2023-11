Resultado Enem 2023: quando o gabarito oficial será divulgado?

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 acontece nos dias 5 e 12 de novembro. A prova terá 180 questões objetivas e uma redação. No primeiro domingo, são 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas, além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas. No segundo dia, são 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Para evitar fraudes, a prova tem quatro cadernos, nas cores rosa, azul, branca e amarela, que possuem as mesmas questões, mas em ordens diferentes.

As notas do exame podem ser utilizadas pelo estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Quando o gabarito do Enem 2023 será divulgado?

Segundo o Inep, o gabarito oficial será divulgado até o dia 24 de novembro. Caso o MEC repita o processo do ano anterior, o gabarito das 180 questões será divulgado após os dois finais de semana de prova. Na edição 2022 do Enem, as respostas corretas foram reveladas três dias depois do último dia de prova. Com isso, o gabarito oficial deste ano pode ser publicado a partir do dia 16 de novembro.

Quando será divulgado o resultado do Enem 2023? Segundo o calendário oficial do MEC, os resultados do Enem 2023 serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024.

Como calcular a nota do Enem? Existem duas notas a serem calculadas, a média simples e a média por pesos. Veja como calcular cada uma delas: Média simples: Para saber o resultado final, basta somar as cinco notas de cada uma das categorias — Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. Com a soma feita, basta dividir o valor por cinco para obter a média simples. Média por pesos: Essa segunda nota está mais voltada ao tipo de curso pretendido, porque o peso de cada uma das cinco categorias pode variar de acordo com cada universidade. Uma vez descoberto o peso (1, 2 ou 3) de cada categoria, é preciso multiplicar cada nota pelo peso atribuído pela universidade. Depois de multiplicar as notas de acordo com os pesos relativos, basta somar os resultados dividir o valor final pela soma de todos os pesos. O restante da divisão corresponde à média por pesos.

Tudo sobre o Enem 2023