O que precisa levar para o Enem 2024? Saiba o que pode e o que não pode no dia da prova O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) detalha algumas obrigações do estudante no dia da prova e o que é permitido e o que é proibido levar

Enem: A EXAME listou os itens obrigatórios e proibidos para que os participantes não sejam pegos de surpresa (Divulgação)