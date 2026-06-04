Paraná Pesquisas: Benedita lidera disputa ao Senado do Rio com 34% das intenções de voto

A deputada Benedita da Silva (PT) lidera a disputa pelo Senado no Rio de Janeiro, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 4. No primeiro cenário estimulado pela pesquisa, ela aparece com 34,2% das intenções de voto.

Na sequência, o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) registra 26,0%, seguido de perto pelo deputado estadual Márcio Canella (União), que soma 21,3%, e pelo deputado federal Pedro Paulo (PSD), com 20,7%. A vereadora Monica Benicio (PSOL) aparece com 11,0% e o deputado federal Carlos Jordy (PL) registra 10,4%.

O candidato Mauro Campos registra 9,1%, fechando a lista com Helio Secco, que pontua 6,0%. Como a pesquisa permitia a escolha de até dois nomes, a soma dos percentuais ultrapassa os 100%. Os votos em branco, nulo ou nenhum somam 14,6%, enquanto 6,8% não souberam ou não opinaram.

Cenários alternativos

No segundo cenário da corrida ao Senado pelo Rio de Janeiro, que inclui novos nomes na disputa e retira Marcelo Crivella e Carlos Jordy, Benedita da Silva mantém a liderança com 35,9% das intenções de voto. Márcio Canella aparece em segundo lugar nesta simulação, registrando 23,6%.

Pedro Paulo aparece logo em seguida com 22,8%, enquanto Monica Benicio soma 12,2%. Mauro Campos registra 10,7% das intenções de voto, seguido de perto pelo prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), que pontua 10,2%.

O atual senador Carlos Portinho (PL) aparece com 8,9% e Helio Secco registra 6,5%. Os votos em branco, nulo ou nenhum candidato somam 16,4%, e o índice de não resposta é de 7,4%.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.680 eleitores do Estado do Rio de Janeiro entre os dias 1 e 3 de junho. A margem de erro é de aproximadamente 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95,0%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código RJ-05645/2026.