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Turbina de avião explode após decolagem em Guarulhos; veja vídeos

Voo foi cancelado após falha mecânica em aeronave da Delta Air Lines, com destido aos EUA

Avião: falha em turbina após decolagem levou a pouso de emergência em Guarulhos (Reprodução/X)

Avião: falha em turbina após decolagem levou a pouso de emergência em Guarulhos (Reprodução/X)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 30 de março de 2026 às 06h47.

Um avião da Delta Air Lines com destino a Atlanta teve uma explosão em uma das turbinas logo após a decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite de domingo, e precisou retornar ao ponto de origem.

A aeronave, um Airbus A330-323, decolou às 23h49 com todos os assentos ocupados. Poucos segundos após levantar voo, uma das turbinas apresentou explosão, com chamas visíveis no lado esquerdo do avião, conforme mostram vídeos divulgados nas redes sociais.

A aterrissagem foi concluída com sucesso e não houve feridos. No vídeo é possível ouvir a torre de comando informando o piloto após a explosão. "Tem fogo na sua asa." O comandante responde "afirmativo, nós precisamos voltar". Após a explosão, a pista tambem começa a pegar fogo.

Emergência mobilizou torre de controle e equipes de resgate

Durante o procedimento, foi declarado “mayday”, código internacional de emergência.

Um vídeo publicado pelo canal Aviação Guarulhos JPD mostra o momento exato da explosão e o procedimento dos Bombeiros (a partir do 1 minuto e 24 segundos).

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Equipes de bombeiros do aeroporto foram acionadas e acompanharam a operação de pouso.

Fragmentos da turbina atingida caíram na área de grama próxima à pista, provocando um incêndio. As chamas foram controladas e extintas em poucos minutos.

Voo durou cerca de nove minutos e foi cancelado

Segundo dados da plataforma Flightradar24, o voo permaneceu no ar por aproximadamente nove minutos e 12 segundos antes de retornar ao aeroporto.

A rota prevista era entre Guarulhos e Atlanta, no estado da Geórgia, com decolagem programada para 23h40 e chegada às 7h40.

Após o incidente, outros voos sofreram atrasos.

Um vídeo gravado de dentro da aeronave mostra a explosão e os passageiros assustados.

Em comunicado, a companhia aérea informou que o voo DL0104 foi cancelado devido a problemas mecânicos e pediu desculpas aos passageiros pelo inconveniente.

"Devido a um problema mecânico na aeronave, cancelamos este voo. Lamentamos o inconveniente", diz a nota.

Acompanhe tudo sobre:acidentes-de-aviaoAeroporto de Guarulhos

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