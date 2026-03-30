Turbina de avião explode após decolagem em Guarulhos; veja vídeos

Um avião da Delta Air Lines com destino a Atlanta teve uma explosão em uma das turbinas logo após a decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite de domingo, e precisou retornar ao ponto de origem.

A aeronave, um Airbus A330-323, decolou às 23h49 com todos os assentos ocupados. Poucos segundos após levantar voo, uma das turbinas apresentou explosão, com chamas visíveis no lado esquerdo do avião, conforme mostram vídeos divulgados nas redes sociais.

A aterrissagem foi concluída com sucesso e não houve feridos. No vídeo é possível ouvir a torre de comando informando o piloto após a explosão. "Tem fogo na sua asa." O comandante responde "afirmativo, nós precisamos voltar". Após a explosão, a pista tambem começa a pegar fogo.

Aviao da Delta decolando em Guarulhos há pouco, explosão no motor pic.twitter.com/TYwGLPdude — Everton. (@Leandroow3) March 30, 2026

Emergência mobilizou torre de controle e equipes de resgate

Durante o procedimento, foi declarado “mayday”, código internacional de emergência.

Um vídeo publicado pelo canal Aviação Guarulhos JPD mostra o momento exato da explosão e o procedimento dos Bombeiros (a partir do 1 minuto e 24 segundos).

Equipes de bombeiros do aeroporto foram acionadas e acompanharam a operação de pouso.

Fragmentos da turbina atingida caíram na área de grama próxima à pista, provocando um incêndio. As chamas foram controladas e extintas em poucos minutos.

Voo durou cerca de nove minutos e foi cancelado

Segundo dados da plataforma Flightradar24, o voo permaneceu no ar por aproximadamente nove minutos e 12 segundos antes de retornar ao aeroporto.

A rota prevista era entre Guarulhos e Atlanta, no estado da Geórgia, com decolagem programada para 23h40 e chegada às 7h40.

Após o incidente, outros voos sofreram atrasos.

Um vídeo gravado de dentro da aeronave mostra a explosão e os passageiros assustados.

🚨 SUSTO NO AR EM GUARULHOS 🚨 Passageiros do voo DL0104 registraram o momento em que o motor esquerdo de uma aeronave da Delta apresentou explosão e fogo segundos após a decolagem, na noite deste domingo (29), no Aeroporto de Guarulhos. Apesar da gravidade, o piloto declarou… pic.twitter.com/QE9Tle4Rh1 — Felipe Peixoto 🗞️ (@felipepeixotoap) March 30, 2026

Em comunicado, a companhia aérea informou que o voo DL0104 foi cancelado devido a problemas mecânicos e pediu desculpas aos passageiros pelo inconveniente.

"Devido a um problema mecânico na aeronave, cancelamos este voo. Lamentamos o inconveniente", diz a nota.