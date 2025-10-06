Quanto custa a inscrição da FUVEST? Prazo acaba amanhã; tire suas dúvidas

O prazo para as inscrições da FUVEST 2026 termina às 12h desta terça-feira, 7. Quem deseja concorrer a uma das 8.147 vagas nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) deve se cadastrar exclusivamente pelo site da instituição, devendo pagar o valor da taxa de inscrição, de R$ 211.

Neste ano, os candidatos encontrarão mudanças significativas no processo seletivo, como, por exemplo, uma lista de leitura formada exclusivamente por obras de autoras mulheres e um novo formato de redação, que agora aceita diferentes gêneros textuais além da tradicional dissertação argumentativa.

Vale destacar que o período para solicitar isenção ou redução de 50% da taxa já se encerrou em julho. Sendo assim, os candidatos que não fizeram o pedido dentro daquele prazo deverão arcar com o valor integral da inscrição.

Quando vai ser o vestibular Fuvest 2026?

A primeira fase acontecerá em 23 de novembro de 2025, com uma prova de 90 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais do Ensino Médio. As disciplinas incluem Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia.

A segunda fase está marcada para 14 e 15 de dezembro, com provas dissertativas e redação. Além disso, alguns cursos exigem testes de habilidades específicas em dezembro.

As provas serão aplicadas em 28 cidades da região metropolitana de São Paulo, contando com o litoral e interior paulista, como Campinas, Santos e Ribeirão Preto.

Qual é o valor da inscrição para a Fuvest 2026?

A taxa de inscrição para o vestibular da Fuvest é de R$ 211. O pagamento deve ser realizado até as 12h desta terça-feira (7), último dia para garantir a participação no vestibular. O boleto bancário fica disponível no site oficial da FUVEST após o preenchimento do cadastro.

É importante ressaltar que o período para solicitar isenção ou redução de 50% da taxa já encerrou há quase três meses, em julho. Na ocasião, candidatos de baixa renda puderam pedir o benefício conforme a Lei Estadual nº 12.782/2007. Quem não fez o pedido naquele prazo precisa arcar com o valor integral.

Como se inscrever para a Fuvest 2026?

O processo de inscrição deve ser feito exclusivamente pela internet, no site oficial do vestibular. Veja o passo a passo:

1. Acesse o site e preencha o formulário: é necessário informar o CPF, documento de identidade com foto, e-mail ativo e enviar uma foto recente de rosto. O candidato deve escolher até quatro cursos em ordem de preferência e a cidade para realizar a primeira fase.

2. Responda ao questionário socioeconômico: esta etapa é obrigatória e serve para fins estatísticos da universidade, ajudando a mapear o perfil dos candidatos.

3. Efetue o pagamento: após o preenchimento, será gerado um boleto bancário no valor de R$ 211. O pagamento deve ser feito dentro do prazo estabelecido para confirmar a participação.

Quais são os livros obrigatórios para a Fuvest 2026?

A lista de leituras obrigatórias traz uma novidade: pela primeira vez, é composta inteiramente por obras de autoras mulheres. São nove títulos que abrangem diferentes épocas e estilos literários:

"Opúsculo Humanitário" (1853) – Nísia Floresta

"Nebulosas" (1872) – Narcisa Amália

"Memórias de Martha" (1899) – Julia Lopes de Almeida

"Caminho de Pedras" (1937) – Rachel de Queiroz

"O Cristo Cigano" (1961) – Sophia de Mello Breyner Andresen

"As Meninas" (1973) – Lygia Fagundes Telles

"Balada de Amor ao Vento" (1990) – Paulina Chiziane

"Canção para Ninar Menino Grande" (2018) – Conceição Evaristo

"A Visão das Plantas" (2019) – Djaimilia Pereira de Almeida

Essas obras serão cobradas principalmente na segunda fase, tanto nas questões dissertativas quanto na redação.

Qual a nota de corte para entrar na Fuvest?

As notas de corte variam conforme o curso e a concorrência. Com base no último vestibular, os dez cursos mais concorridos na ampla concorrência apresentaram as seguintes notas:

Medicina: 79 pontos Engenharia Aeronáutica: 73 pontos Psicologia: 66 pontos Relações Internacionais: 66 pontos Psicologia: 65 pontos Engenharia Elétrica e de Computação: 65 pontos Engenharias: 64 pontos Computação: 63 pontos Direito: 63 pontos Audiovisual: 63 pontos

Vale ressaltar que essas notas servem apenas como referência, já que a concorrência pode variar a cada ano. É possível consultar os dados do último vestibular no site da Fuvest.

Além disso, a USP também oferece vagas por meio de Políticas de Ações Afirmativas, destinadas a candidatos de escolas públicas (EP) e pretos, pardos e indígenas (PPI).