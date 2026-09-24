Flávio já voou no mesmo jato executivo ligado a Vorcaro usado por Alexandre de Moraes

O senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, embarcou em um jato executivo pertencente à Prime You, que tinha como sócio o banqueiro Daniel Vorcaro, em voo da Flórida a Brasília em 19 de janeiro, véspera da posse de Donald Trump. O avião em questão, um Legacy 650 da Embraer, de prefixo PP-NLR, é o mesmo em que, meses depois, em agosto de 2025, embarcou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, em viagem que veio a público nesta semana e foi questionada publicamente por Flávio Bolsonaro.

Um voo do tipo, em uma aeronave do mesmo modelo, chega a custar R$ 1,3 milhão, de acordo com cotações feitas pela EXAME. O advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro que detém uma cota da aeronave em questão, diz que custeou o voo e refuta qualquer ligação com Vorcaro (leia nota abaixo).

A viagem de Flávio no avião foi noticiada pelo jornal O Globo e o fato de a aeronave ser a mesma usada por Moraes foi revelado pela revista piauí. As informações foram confirmadas pela EXAME com base em documentos da Anac e da Junta Comercial de São Paulo, além de informações da Polícia Federal e do cruzamento de dados com voos realizados pelo avião de prefixo PP-NLR.

Procurado, Flávio Bolsonaro não se manifestou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PL (Vittor Sales/PL/Divulgação)

Em um vídeo postado em suas redes sociais nesta semana, no qual exibe e comenta imagens de Moraes próximo ao jato, reveladas por O Globo, Flávio afirmou que o ministro "é o principal responsável por Lula voltar à cena do crime" e acusou o ministro e Lula de formarem uma "máfia".

A viagem de Flávio de Fort Lauderdale a Brasília se deu em 19 de janeiro de 2025 em um voo de retorno. De acordo com informações da Polícia Federal, obtidas em uma operação de busca e apreensão realizada em agosto e que tinha como alvo o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio, foi o advogado quem fez as reservas dessa e de outras viagens internacionais que fez com o senador.

Flávio embarcou com a esposa, suas filhas, o próprio Willer e familiares do advogado. O mesmo avião voou de Brasília à Flórida em 4 de janeiro do mesmo ano, segundo a plataforma FlightRadar, mas não há a confirmação, pela PF, de que Flávio estava no trecho de ida.

Em nota à EXAME, Willer diz que o voo de janeiro de 2025 “não tem — e nunca teve — qualquer relação com Daniel Vorcaro”.

“A aeronave não era dele (Vorcaro). Pertence à Fraction 024 Administração de Bem Próprio S.A., dividida em três cotas iguais, uma delas de empresa de Willer Tomaz desde 2023. Aquele trecho foi solicitado, escalado e integralmente custeado por Willer Tomaz, debitado das horas da sua cota. Vorcaro não pagou, não cedeu, não autorizou e não participou daquele voo — nem direta, nem indiretamente. Quem viajou o fez como convidado de Willer Tomaz: carona entre amigos, sem custo, contrapartida ou benefício de parte a parte”, afirma a nota.

Willer diz não conhecer Vorcaro e nunca ter celebrado com ele “qualquer negócio, de qualquer natureza”.

De acordo com dados da Anac, o avião pertence, de fato, à Fraction 024 Administração de Bem Próprio S.A., que, por sua vez, dividiu o ativo em três cotas. Uma delas pertence a Willer Tomaz. A Prime You, que teve como seu sócio Daniel Vorcaro até setembro de 2025, também detém uma cota da aeronave. Essa cota chegou a ser oferecida em maio de 2025, por meio de um contrato do escritório Barci de Moraes, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, com a Viking Participações, empresa de Vorcaro, mas o negócio não foi concretizado.

Entenda quem são os donos do avião

Em 5 de dezembro de 2022, a Fraction 024 e a Prime Aviation Táxi Aéreo e Serviços LTDA. assinaram um contrato de administração, cessão de uso e compartilhamento do avião por dez anos no qual a Prime ficaria como operadora da aeronave e a Fraction passaria a fretar o avião a terceiros. A Prime Aviation é controlada pela Prime You: detém 99% das cotas societárias da empresa.

A revista piauí afirma que a Prime You comprou uma das três cotas do avião em 2024, do empresário Gabriel Szlezynger Lacerda. Em nota, Willer diz que “a venda da cota de terceiro à Prime You ocorreu sem o (seu) conhecimento e sem a (sua) anuência”. O advogado diz ter tomado ciência dessa venda em abril de 2026, ter denunciado o contrato e estar, desde então, em litígio com a empresa.

A própria Prime You afirmou, em comunicado ao mercado em dezembro de 2025, que teve como sócios Daniel Vorcaro e Maurício Quadrado, que foi também sócio do Banco Master. De acordo com a nota, a Prime You adquiriu as respectivas participações acionárias de Vorcaro e Quadrado em setembro de 2025.

A campanha de Flávio Bolsonaro foi procurada para comentar o voo, mas não se manifestou. Em suas redes sociais, o senador disse que "na época o avião era de Willer".

"Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião de Alexandre de Moraes", diz a postagem.