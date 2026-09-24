Flávio já voou no mesmo jato executivo ligado a Vorcaro usado por Alexandre de Moraes

Aeronave Legacy 650 da Prime You; avião de empresa da qual Vorcaro era sócio foi usado por Flávio Bolsonaro e, posteriormente, Alexandre de Moraes (Prime You)
Repórter especial em Brasília
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11h21.
Última atualização em 24 de setembro de 2026 às 11h38.
O senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, embarcou em um jato executivo pertencente à Prime You, que tinha como sócio o banqueiro Daniel Vorcaro, em voo da Flórida a Brasília em 19 de janeiro, véspera da posse de Donald Trump. O avião em questão, um Legacy 650 da Embraer, de prefixo PP-NLR, é o mesmo em que, meses depois, em agosto de 2025, embarcou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, em viagem que veio a público nesta semana e foi questionada publicamente por Flávio Bolsonaro.
Um voo do tipo, em uma aeronave do mesmo modelo, chega a custar R$ 1,3 milhão, de acordo com cotações feitas pela EXAME. O advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro que detém uma cota da aeronave em questão, diz que custeou o voo e refuta qualquer ligação com Vorcaro (leia nota abaixo).
A viagem de Flávio no avião foi noticiada pelo jornal O Globo e o fato de a aeronave ser a mesma usada por Moraes foi revelado pela revista piauí. As informações foram confirmadas pela EXAME com base em documentos da Anac e da Junta Comercial de São Paulo, além de informações da Polícia Federal e do cruzamento de dados com voos realizados pelo avião de prefixo PP-NLR.
Procurado, Flávio Bolsonaro não se manifestou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.
Em um vídeo postado em suas redes sociais nesta semana, no qual exibe e comenta imagens de Moraes próximo ao jato, reveladas por O Globo, Flávio afirmou que o ministro "é o principal responsável por Lula voltar à cena do crime" e acusou o ministro e Lula de formarem uma "máfia".
A viagem de Flávio de Fort Lauderdale a Brasília se deu em 19 de janeiro de 2025 em um voo de retorno. De acordo com informações da Polícia Federal, obtidas em uma operação de busca e apreensão realizada em agosto e que tinha como alvo o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio, foi o advogado quem fez as reservas dessa e de outras viagens internacionais que fez com o senador.
Flávio embarcou com a esposa, suas filhas, o próprio Willer e familiares do advogado. O mesmo avião voou de Brasília à Flórida em 4 de janeiro do mesmo ano, segundo a plataforma FlightRadar, mas não há a confirmação, pela PF, de que Flávio estava no trecho de ida.
Em nota à EXAME, Willer diz que o voo de janeiro de 2025 “não tem — e nunca teve — qualquer relação com Daniel Vorcaro”.
“A aeronave não era dele (Vorcaro). Pertence à Fraction 024 Administração de Bem Próprio S.A., dividida em três cotas iguais, uma delas de empresa de Willer Tomaz desde 2023. Aquele trecho foi solicitado, escalado e integralmente custeado por Willer Tomaz, debitado das horas da sua cota. Vorcaro não pagou, não cedeu, não autorizou e não participou daquele voo — nem direta, nem indiretamente. Quem viajou o fez como convidado de Willer Tomaz: carona entre amigos, sem custo, contrapartida ou benefício de parte a parte”, afirma a nota.
Willer diz não conhecer Vorcaro e nunca ter celebrado com ele “qualquer negócio, de qualquer natureza”.
De acordo com dados da Anac, o avião pertence, de fato, à Fraction 024 Administração de Bem Próprio S.A., que, por sua vez, dividiu o ativo em três cotas. Uma delas pertence a Willer Tomaz. A Prime You, que teve como seu sócio Daniel Vorcaro até setembro de 2025, também detém uma cota da aeronave. Essa cota chegou a ser oferecida em maio de 2025, por meio de um contrato do escritório Barci de Moraes, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, com a Viking Participações, empresa de Vorcaro, mas o negócio não foi concretizado.
Em 5 de dezembro de 2022, a Fraction 024 e a Prime Aviation Táxi Aéreo e Serviços LTDA. assinaram um contrato de administração, cessão de uso e compartilhamento do avião por dez anos no qual a Prime ficaria como operadora da aeronave e a Fraction passaria a fretar o avião a terceiros. A Prime Aviation é controlada pela Prime You: detém 99% das cotas societárias da empresa.
A revista piauí afirma que a Prime You comprou uma das três cotas do avião em 2024, do empresário Gabriel Szlezynger Lacerda. Em nota, Willer diz que “a venda da cota de terceiro à Prime You ocorreu sem o (seu) conhecimento e sem a (sua) anuência”. O advogado diz ter tomado ciência dessa venda em abril de 2026, ter denunciado o contrato e estar, desde então, em litígio com a empresa.
A própria Prime You afirmou, em comunicado ao mercado em dezembro de 2025, que teve como sócios Daniel Vorcaro e Maurício Quadrado, que foi também sócio do Banco Master. De acordo com a nota, a Prime You adquiriu as respectivas participações acionárias de Vorcaro e Quadrado em setembro de 2025.
A campanha de Flávio Bolsonaro foi procurada para comentar o voo, mas não se manifestou. Em suas redes sociais, o senador disse que "na época o avião era de Willer".
"Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião de Alexandre de Moraes", diz a postagem.