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Por que o Wellhub agora tem uma corrida de rua própria?

Com provas em São Paulo e no Rio de Janeiro, empresa aposta na corrida para aproximar esporte, bem-estar e socialização

Leandro Caldeira, CMO do Wellhub (Divulgação)

Leandro Caldeira, CMO do Wellhub (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11h38.

Última atualização em 24 de setembro de 2026 às 11h39.

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A plataforma de bem-estar Wellhub lançou neste mês a Wellhub Running Hour, primeira corrida de rua da companhia com edições em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com cerca de 10 mil vagas por cidade, a iniciativa associa exercício e socialização e servirá como teste para uma possível expansão do modelo para outras cidades e países.

O Wellhub lançou neste mês a Wellhub Running Hour, sua primeira corrida de rua própria, com provas marcadas para 1º de novembro, em São Paulo, e 15 de novembro, no Rio de Janeiro. O nome é uma associação direta com o happy hour, propondo uma transformação na forma tradicional de socialização após o expediente.

Por trás do evento esportivo está uma estratégia que combina dados de uso da plataforma, a ascensão da corrida e a transformação do wellness em um espaço de convivência. Segundo Leandro Caldeira, CMO do Wellhub, a ideia é transformar a Running Hour em uma espécie de porta de entrada para o ecossistema de serviços da companhia.

"A corrida é uma modalidade muito democrática, especialmente porque é fácil começar. Muitas pessoas entram no nosso ecossistema porque querem começar a correr e, na sequência, passam a frequentar uma academia, um pilates e até assessorias esportivas", diz Caldeira em entrevista à EXAME.

Esse comportamento interessa diretamente ao modelo de negócio do Wellhub, que reúne serviços relacionados a diferentes etapas da jornada de bem-estar, incluindo esportes, nutrição e terapia.

Com o evento, a marca também se aproxima de uma comunidade que cresce no Brasil. Em 2025, o número de corridas de rua oficiais no país saltou de 2.827 para 5.241, alta de 85%, segundo levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), apresentado em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo.

O novo happy hour

Caldeira explica que associar a primeira corrida de rua da marca ao happy hour não é apenas uma jogada de marketing. Cada uso do Wellhub gera um check-in com informações de horário e local da atividade. De acordo com esses dados, a companhia percebeu que o período entre fim de tarde e início da noite é o momento de pico de uso dos clientes.

"Vimos os horários que as pessoas mais usam o Wellhub e pensamos: 'Se o pico de check-ins acontece após o expediente, o horário do happy hour agora é o horário da academia?'. Daí surgiu a ideia de realizar uma corrida de rua nesse período", afirma Caldeira.

O CMO explica que a companhia está sempre em busca de "ondas culturais que estão acontecendo". A ideia, segundo ele, é entender como a marca consegue se encaixar nessas ondas.

"Nem sempre precisamos criar algo de forma isolada. É sobre pegar algo que está acontecendo e ver como o Wellhub pode participar disso."

Um espaço de parcerias

Criar a sua própria corrida de rua também permite ao Wellhub abrir espaço para parcerias com diferentes marcas. A empresa reconhece que a busca por saúde e longevidade não necessariamente significa abrir mão de experiências coletivas. Ao contrário, produtos e marcas ligados ao universo de bebidas, alimentação e entretenimento também começam a explorar essa combinação entre bem-estar e convivência.

Com isso, Caldeira afirma que a companhia ainda deve avaliar a presença de ativações de clientes e diferentes empresas nas duas corridas.

"Não queremos substituir o happy hour, porque dá para fazer os dois. Sabemos, inclusive, que o momento após a corrida pode se tornar uma socialização. O brasileiro não vai deixar de socializar, ele vai estar mais saudável, mas não vai deixar de socializar", afirma Caldeira.

A companhia também pretende transformar a própria experiência da corrida em uma extensão do produto. Os participantes poderão fazer check-in pelo aplicativo do Wellhub durante o evento e desbloquear uma medalha física e uma versão virtual, além de participar de uma dinâmica coletiva de check-ins.

Uma corrida para o RH

Embora a experiência seja aberta ao público geral, o CMO destaca que a ação também foi desenhada para conversar com um dos públicos centrais do Wellhub: as empresas.

Companhias parceiras poderão organizar a participação de seus funcionários e, segundo o executivo, algumas empresas já demonstraram interesse em levar grupos para a prova. A própria dinâmica de convidar colegas pode reforçar um comportamento que o Wellhub vem tentando estimular dentro da plataforma: a recomendação entre funcionários.

O movimento desloca o benefício corporativo de uma relação individual entre funcionário e plataforma para uma experiência coletiva dentro da empresa. Segundo Caldeira, a corrida pode funcionar como mais um ponto de contato para esse efeito "de funcionário para funcionário".

Projeto pensado para expandir

A primeira Running Hour terá capacidade estimada de cerca de 10 mil participantes em cada cidade. A estreia acontece em São Paulo, no Parque Villa-Lobos. No Rio de Janeiro, a corrida acontece na região de Copacabana.

A ambição da empresa não termina nessas duas provas. O objetivo é usar a primeira edição como teste para entender a receptividade do público. Caso a experiência funcione, o próximo passo é ampliar o calendário para outras cidades, inclusive fora do país — hoje o Wellhub está presente em 18 países.

De acordo com Caldeira, o mercado brasileiro costuma ser utilizado pela companhia como "laboratório para iniciativas que depois podem chegar a outros países".

"Estamos muito confiantes sobre bater o limite de participantes nessa primeira edição. Depois, de acordo com a experiência dos usuários e clientes, iniciaremos os planos para uma próxima série de corridas", finaliza.

'Perguntas frequentes'

O que é a Wellhub Running Hour? ＋

A Wellhub Running Hour é a primeira corrida de rua organizada pela plataforma de bem-estar Wellhub. Segundo Leandro Caldeira, CMO da companhia, o evento pretende funcionar como porta de entrada para serviços como musculação, pilates, yoga, nutrição, meditação, sono e terapia.

Quando e onde serão realizadas as corridas da Wellhub? ＋

A primeira prova será realizada em 1º de novembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A segunda acontecerá em 15 de novembro, na região de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Por que a corrida recebeu o nome de Running Hour? ＋

O nome associa a corrida ao happy hour após o expediente. De acordo com dados de check-in do Wellhub, o período entre o fim da tarde e o início da noite concentra o pico de uso da plataforma pelos clientes.

Quantas pessoas poderão participar da Wellhub Running Hour? ＋

A capacidade estimada é de cerca de 10 mil participantes em cada cidade. A experiência será aberta ao público geral, e empresas parceiras também poderão organizar grupos de funcionários para as provas.

Quais recursos do aplicativo estarão disponíveis durante a corrida? ＋

Os participantes poderão fazer check-in pelo aplicativo do Wellhub durante o evento. A ação permitirá desbloquear uma medalha física e uma versão virtual, além de participar de uma dinâmica coletiva de check-ins.

O Wellhub pretende levar a Running Hour para outras cidades? ＋

Sim. Segundo Leandro Caldeira, a companhia usará as provas de São Paulo e do Rio de Janeiro para avaliar a experiência de usuários e clientes antes de planejar novas edições em outras cidades e países.

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