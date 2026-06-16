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Futura/Apex: Lula tem 48,1% e Flávio Bolsonaro, 42,9%, no 2º turno

O presidente manteve a dianteira contra o senador do PL pelo segundo mês consecutivo

Lula x Flávio: vantagem do petista cresceu nos últimos três meses (Ricardo Stuckert/Agência Senado/Montagem Exame/Flickr)

Lula x Flávio: vantagem do petista cresceu nos últimos três meses (Ricardo Stuckert/Agência Senado/Montagem Exame/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 16 de junho de 2026 às 08h00.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48,1% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 42,9%, segundo pesquisa Futura/Apex divulgada nesta terça-feira, 16.

O levantamento mostra Lula à frente do principal adversário testado pelo instituto. Os votos em branco, nulos ou de eleitores que afirmam não votar somam 7,2%, enquanto 1,8% não souberam ou preferiram não responder.

Na comparação com a rodada anterior, realizada no fim de maio, Lula oscilou de 47,7% para 48,1%, enquanto Flávio Bolsonaro avançou de 42,2% para 42,9%.

A série histórica mostra uma mudança no cenário ao longo dos últimos meses. Em fevereiro, Flávio Bolsonaro liderava o confronto por 48,2% a 42,4%. Em março, a vantagem do senador chegou a 8,3 pontos percentuais, com 48,8% contra 40,5% de Lula.

A partir de maio, porém, o cenário se inverteu. Lula ultrapassou o adversário na segunda medição daquele mês e ampliou a vantagem na rodada mais recente.

Entre março e junho, Lula avançou 7,6 pontos percentuais, enquanto Flávio Bolsonaro recuou 5,9 pontos no mesmo período.

Lula vence Zema, Caiado e Renan

O levantamento também simulou outros cenários de segundo turno para a eleição presidencial de 2026.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 48,5% das intenções de voto, enquanto o adversário registra 34,9%. Os votos em branco, nulos ou nenhum somam 13,3%, e 3,3% estão indecisos.

No cenário contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente registra 45%, contra 36,3% do adversário. Nesse caso, os votos em branco, nulos ou nenhum alcançam 14,1%, enquanto 4,6% não souberam responder.

Já em uma eventual disputa contra Renan Santos (Missão), fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Lula marca 48,3%, ante 30,8% do adversário. Os votos em branco, nulos ou nenhum candidato somam 16,8%, e os indecisos representam 4,1%.

Lula também supera a ex-ministra Tereza Cristina (PP). Nesse cenário, o presidente registra 48,5%, contra 29,2% da adversária. Os votos em branco, nulos ou nenhum alcançam 19,2%.

Contra Michelle Bolsonaro (PL), Lula aparece com 48%, enquanto a ex-primeira-dama registra 42,4%. Os votos em branco, nulos ou nenhum candidato somam 8,1%.

Flávio vence outros nomes da direita

Sem Lula na disputa, Flávio Bolsonaro lidera os cenários testados contra outros nomes da direita. O senador registra 40,5% contra 30,3% de Romeu Zema, 40,3% contra 32,4% de Ronaldo Caiado e 42% contra 29,2% de Renan Santos.

Em uma simulação contra o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os dois aparecem tecnicamente empatados, com Flávio númericamente à frente.

No único cenário sem Lula ou Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema aparecem tecnicamente empatados. O ex-governador mineiro registra 30%, enquanto Caiado marca 29,7%. Nesse confronto, os votos em branco, nulos ou nenhum candidato lideram com 34,5%.

A pesquisa Futura/Apex ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 12 de junho de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento foi realizado em 861 municípios brasileiros e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01461/2026.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 48,1%
  • Flávio Bolsonaro: 42,9%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 7,2%
  • NS/NR/Indeciso: 1,8%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula: 45,0%
  • Ronaldo Caiado: 36,3%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 14,1%
  • NS/NR/Indeciso: 4,6%

Lula x Romeu Zema

  • Lula: 48,5%
  • Romeu Zema: 34,9%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 13,3%
  • NS/NR/Indeciso: 3,3%

Lula x Renan Santos

  • Lula: 48,3%
  • Renan Santos, 30,8%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 16,8%
  • NS/NR/Indeciso: 4,1%

Lula x Tereza Cristina

  • Lula: 48,5%
  • Tereza Cristina: 29,2%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 19,2%
  • NS/NR/Indeciso: 3,0%

Lula x Michelle Bolsonaro

  • Lula: 48,0%
  • Michelle Bolsonaro: 42,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 8,1%
  • NS/NR/Indeciso: 1,5%

Flávio Bolsonaro x Romeu Zema

  • Flávio Bolsonaro: 40,5%
  • Romeu Zema: 30,3%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 27,2%
  • NS/NR/Indeciso: 2,0%

Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado

  • Flávio Bolsonaro 40,3%
  • Ronaldo Caiado 32,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo 25,2%
  • NS/NR/Indeciso 2,0%

Flávio Bolsonaro x Renan Santos

  • Flávio Bolsonaro: 42,0%
  • Renan Santos, 29,2%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 26,8%
  • NS/NR/Indeciso: 2,0%

Flávio Bolsonaro x Fernando Haddad

  • Flávio Bolsonaro: 43,9%
  • Fernando Haddad: 38,9%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 15,5%
  • NS/NR/Indeciso: 1,7%

Ronaldo Caiado x Romeu Zema

  • Ninguém/Branco/Nulo: 34,5%
  • Romeu Zema: 30,0%
  • Ronaldo Caiado: 29,7
  • NS/NR/Indeciso: 5,8%
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