Futura/Apex: Flávio Bolsonaro tem 46,9% contra 44,4% de Lula no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa da Futura Inteligência em parceria com a Apex, divulgada nesta segunda-feira, 11.

No confronto direto, Flávio Bolsonaro registra 46,9% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 44,4%.

Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados no cenário de segundo turno.

Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum dos dois candidatos somam 6,7%. Outros 1,9% disseram não saber ou preferiram não responder.

Esse é o único confronto em que Lula é superado numericamente.

Nos demais cenários de segundo turno, o petista mantém vantagem sobre nomes da direita e centro-direita.

Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula registra 45,1%, enquanto o adversário soma 36,9%. Já diante do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 46%, contra 37,8%.

O melhor desempenho de Lula nos cenários testados ocorre contra Romeu Zema, com vantagem de 8,2 pontos percentuais.

Em um eventual segundo turno contra Ciro Gomes (PSDB), Lula aparece com 41,4%, enquanto o ex-ministro registra 37,8%, em cenário de empate técnico.

Nesse cenário, brancos e nulos chegam a 18,8%, o maior índice entre os confrontos simulados envolvendo o presidente.

A pesquisa também simulou cenários sem Lula na disputa presidencial.

Contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), Flávio Bolsonaro lidera com 47,8%, diante de 36,2% do petista. Brancos e nulos somam 13,5%, enquanto 2,5% não responderam.

Em outro cenário, Flávio Bolsonaro aparece com 45,5% contra 37% de Ciro Gomes. Já diante de Romeu Zema, o senador do PL registra 43,9%, enquanto o ex-governador mineiro soma 27,1%.

O cenário com maior percentual de votos brancos e nulos é o confronto entre Flávio Bolsonaro e Romeu Zema, com 25,1%.

Haddad vence Caiado e Zema em cenários sem Lula

Nos cenários testados sem a presença de Lula, Fernando Haddad aparece numericamente à frente de outros nomes da centro-direita.

Contra Ronaldo Caiado, o ministro da Fazenda registra 38,9%, enquanto o governador de Goiás soma 32,8%. Brancos e nulos representam 24,4% do eleitorado.

Já em um eventual confronto com Romeu Zema, Haddad aparece com 39%, contra 35,6% do governador mineiro. Nesse cenário, 22,4% afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

A pesquisa Futura Inteligência/Apex ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 4 e 8 de maio de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador, método conhecido como CATI.

O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, índice de confiança de 95% e está registrado sob o número BR-03678/2026.

Cenários de 2º turno Futura

2º Turno — Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro — 46,9%

Lula — 44,4%

Ninguém/Branco/Nulo — 6,7%

NS/NR/Indeciso — 1,9%

2º Turno — Lula x Ronaldo Caiado

Lula — 45,1%

Ronaldo Caiado — 36,9%

Ninguém/Branco/Nulo — 15,4%

NS/NR/Indeciso — 2,5%

2º Turno — Lula x Romeu Zema

Lula — 46,0%

Romeu Zema — 37,8%

Ninguém/Branco/Nulo — 13,1%

NS/NR/Indeciso — 3,2%

2º Turno — Lula x Ciro Gomes

Lula — 41,4%

Ciro Gomes — 37,8%

Ninguém/Branco/Nulo — 18,8%

NS/NR/Indeciso — 2,0%

2º Turno — Flávio Bolsonaro x Fernando Haddad

Flávio Bolsonaro — 47,8%

Fernando Haddad — 36,2%

Ninguém/Branco/Nulo — 13,5%

NS/NR/Indeciso — 2,5%

2º Turno — Flávio Bolsonaro x Ciro Gomes

Flávio Bolsonaro — 45,5%

Ciro Gomes — 37,0%

Ninguém/Branco/Nulo — 15,3%

NS/NR/Indeciso — 2,2%

2º Turno — Flávio Bolsonaro x Romeu Zema

Flávio Bolsonaro — 43,9%

Romeu Zema — 27,1%

Ninguém/Branco/Nulo — 25,1%

NS/NR/Indeciso — 3,9%

2º Turno — Fernando Haddad x Ronaldo Caiado

Fernando Haddad — 38,9%

Ronaldo Caiado — 32,8%

Ninguém/Branco/Nulo — 24,4%

NS/NR/Indeciso — 3,9%

2º Turno — Fernando Haddad x Romeu Zema