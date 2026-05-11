Futura/Apex: Flávio Bolsonaro tem 46,9% contra 44,4% de Lula no 2º turno

Lula x Flávio: É o único confronto em que Lula superado numericamente
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 11 de maio de 2026 às 14h00.
Última atualização em 11 de maio de 2026 às 14h05.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa da Futura Inteligência em parceria com a Apex, divulgada nesta segunda-feira, 11.
No confronto direto, Flávio Bolsonaro registra 46,9% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 44,4%.
Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados no cenário de segundo turno.
Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum dos dois candidatos somam 6,7%. Outros 1,9% disseram não saber ou preferiram não responder.
Esse é o único confronto em que Lula é superado numericamente.
Nos demais cenários de segundo turno, o petista mantém vantagem sobre nomes da direita e centro-direita.
Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula registra 45,1%, enquanto o adversário soma 36,9%. Já diante do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente aparece com 46%, contra 37,8%.
O melhor desempenho de Lula nos cenários testados ocorre contra Romeu Zema, com vantagem de 8,2 pontos percentuais.
Em um eventual segundo turno contra Ciro Gomes (PSDB), Lula aparece com 41,4%, enquanto o ex-ministro registra 37,8%, em cenário de empate técnico.
Nesse cenário, brancos e nulos chegam a 18,8%, o maior índice entre os confrontos simulados envolvendo o presidente.
A pesquisa também simulou cenários sem Lula na disputa presidencial.
Contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), Flávio Bolsonaro lidera com 47,8%, diante de 36,2% do petista. Brancos e nulos somam 13,5%, enquanto 2,5% não responderam.
Em outro cenário, Flávio Bolsonaro aparece com 45,5% contra 37% de Ciro Gomes. Já diante de Romeu Zema, o senador do PL registra 43,9%, enquanto o ex-governador mineiro soma 27,1%.
O cenário com maior percentual de votos brancos e nulos é o confronto entre Flávio Bolsonaro e Romeu Zema, com 25,1%.
Nos cenários testados sem a presença de Lula, Fernando Haddad aparece numericamente à frente de outros nomes da centro-direita.
Contra Ronaldo Caiado, o ministro da Fazenda registra 38,9%, enquanto o governador de Goiás soma 32,8%. Brancos e nulos representam 24,4% do eleitorado.
Já em um eventual confronto com Romeu Zema, Haddad aparece com 39%, contra 35,6% do governador mineiro. Nesse cenário, 22,4% afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.
A pesquisa Futura Inteligência/Apex ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 4 e 8 de maio de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador, método conhecido como CATI.
O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, índice de confiança de 95% e está registrado sob o número BR-03678/2026.
2º Turno — Lula x Flávio Bolsonaro
2º Turno — Lula x Ronaldo Caiado
2º Turno — Lula x Romeu Zema
2º Turno — Lula x Ciro Gomes
2º Turno — Flávio Bolsonaro x Fernando Haddad
2º Turno — Flávio Bolsonaro x Ciro Gomes
2º Turno — Flávio Bolsonaro x Romeu Zema
2º Turno — Fernando Haddad x Ronaldo Caiado
2º Turno — Fernando Haddad x Romeu Zema