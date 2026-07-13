Pesquisa BTG/Nexus: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 34%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança na corrida presidencial no primeiro turno da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 13.

No principal cenário estimulado, Lula aparece com 40% das intenções de voto, contra 34% de Flávio Bolsonaro (PL), uma vantagem de seis pontos percentuais.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, Renan Santos (Missão), com 4%, e Romeu Zema (Novo), também com 4%. Joaquim Barbosa e Augusto Cury registram 2% cada, Aécio Neves tem 1% e Cabo Daciolo não pontuou.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 6%, enquanto 3% disseram não saber ou preferiram não responder.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 29 de junho, Lula oscilou de 42% para 40%, enquanto Flávio Bolsonaro permaneceu estável em 34%. Ronaldo Caiado manteve 5%, Renan Santos permaneceu com 4% e Romeu Zema avançou de 3% para 4%, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

A estabilidade também aparece na série de pesquisas realizadas pelo instituto desde março. Lula segue numericamente à frente em todas as rodadas, enquanto Flávio Bolsonaro permanece como principal adversário.

Lula lidera no voto espontâneo

No voto espontâneo, Lula registra 35% das intenções de voto, contra 24% de Flávio Bolsonaro. Na pesquisa anterior, o presidente tinha 38% e o senador do PL aparecia com 27%.

Ronaldo Caiado registra 3%, enquanto Renan Santos e Romeu Zema aparecem com 2% cada. Outros candidatos somam 4%. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato representam 8%, e 22% disseram não saber ou preferiram não responder.

Recortes demográficos mantêm polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro

Entre as mulheres, Lula lidera com 45% das intenções de voto, contra 30% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o cenário se inverte: o senador do PL aparece com 38%, enquanto o presidente registra 34%.

Por faixa etária, Flávio Bolsonaro lidera entre os eleitores de 16 a 24 anos, com 36% contra 31% de Lula, e empata numericamente com o presidente entre aqueles de 25 a 40 anos, ambos com 36%. Lula abre vantagem entre os eleitores de 41 a 59 anos, por 42% a 34%, e entre os que têm 60 anos ou mais, por 47% a 28%.

No recorte por escolaridade, Lula registra seu melhor desempenho entre os entrevistados com ensino fundamental, com 47%, contra 30% de Flávio Bolsonaro. O senador lidera entre os eleitores com ensino médio, por 40% a 33%, enquanto Lula mantém vantagem entre aqueles com ensino superior, por 39% a 28%.

Entre os segmentos religiosos, Lula lidera entre os católicos, por 43% a 30%, e entre os entrevistados sem religião, por 49% a 23%. Flávio Bolsonaro tem vantagem entre os evangélicos, onde registra 45%, contra 29% do presidente.

Regionalmente, Lula mantém ampla liderança no Nordeste, com 54% das intenções de voto, contra 25% de Flávio Bolsonaro. O senador lidera no Sul, por 47% a 26%, e também no Norte/Centro-Oeste, por 37% a 32%. No Sudeste, Lula aparece com 38%, contra 33% do adversário.

Sete em cada dez eleitores dizem que não pretendem mudar o voto

A pesquisa também mediu o grau de convicção do eleitorado.

Entre os entrevistados que escolheram algum candidato, 70% afirmam que a decisão de voto já está tomada e não deve mudar até a eleição. Outros 29% dizem que ainda podem trocar de candidato, enquanto 1% não respondeu.

Entre os eleitores de Lula, 80% afirmam que o voto é definitivo. Entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, o percentual é de 74%. Os índices são menores entre os eleitores dos demais candidatos: 53% entre os apoiadores de Ronaldo Caiado e Renan Santos, 33% entre os de Romeu Zema e 29% entre os de Joaquim Barbosa.

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.003 eleitores entre os dias 10 e 12 de julho, por telefone, em todas as 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com 95% de nível de confiança. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07981/2026.