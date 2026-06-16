Futura/Apex: aprovação de Lula sobe para 49,6%, melhor patamar do ano

Lula: petista melhora a avaliação do governo (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 16 de junho de 2026 às 08h00.
A aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) superou numericamente a desaprovação pela primeira vez no ano, segundo pesquisa Futura/Apex divulgada nesta terça-feira, 16.O levantamento mostra que 49,6% dos brasileiros aprovam a gestão de Lula, enquanto 47,7% desaprovam o governo. Outros 2,7% não souberam ou preferiram não responder.
Na comparação com maio, a aprovação avançou 4,7 pontos percentuais, saindo de 44,9% para 49,6%. Já a desaprovação recuou de 51,8% para 47,7%, uma queda de 4,1 pontos.
Os números representam uma inflexão na tendência observada ao longo dos últimos meses. Entre fevereiro e maio, a desaprovação permaneceu acima da aprovação em todas as rodadas da pesquisa.
Em fevereiro, o presidente registrava 43,4% de aprovação e 52,5% de desaprovação. Em março, os índices ficaram em 43,2% e 52,4%, respectivamente. Em abril, passaram para 44,4% e 51,4%. Em maio, a aprovação alcançou 44,9%, enquanto a desaprovação permaneceu em 51,8%.Desde fevereiro, a aprovação do governo cresceu 6,2 pontos percentuais, enquanto a desaprovação recuou 4,8 pontos.
Além da aprovação do governo, a pesquisa também mediu a avaliação da administração federal.
Os entrevistados que classificam o governo como ótimo ou bom somam 41,4%, ante 37,5% na rodada anterior. Já os que consideram a gestão ruim ou péssima representam 39,8%, abaixo dos 45,7% registrados em maio.
A avaliação regular passou de 15,6% para 18%, enquanto 0,9% não souberam responder.
A série histórica mostra uma melhora consistente da percepção positiva sobre o governo ao longo de 2026.
Em fevereiro, apenas 31,3% avaliavam a gestão como ótima ou boa, enquanto 46% a classificavam como ruim ou péssima. Em junho, os índices passaram para 41,4% e 39,8%, respectivamente.A avaliação positiva do governo avançou 10,1 pontos percentuais desde fevereiro, enquanto a avaliação negativa recuou 6,2 pontos no mesmo período.
A pesquisa também mediu a percepção dos brasileiros sobre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).
No caso do Congresso, 29,8% aprovam a atuação dos parlamentares, enquanto 58,8% desaprovam. Outros 11,4% não souberam responder.
Em comparação com maio, a aprovação do Congresso avançou de 26,1% para 29,8%, enquanto a desaprovação recuou de 60,1% para 58,8%.
Já o STF registra aprovação de 38,3% e desaprovação de 51,1%. Outros 10,6% não souberam ou preferiram não responder.
Na rodada anterior, a aprovação da Corte era de 33,9%, enquanto a desaprovação alcançava 54,3%.
Apesar da melhora observada em junho, tanto o Congresso quanto o STF continuam apresentando índices de desaprovação superiores aos de aprovação.
A pesquisa Futura/Apex ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 12 de junho de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento foi realizado em 861 municípios brasileiros e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01461/2026.