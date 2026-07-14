Futura/Apex: Lula tem 40,1% e Flávio Bolsonaro, 36,8%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera numericamente cenários de primeiro turno da corrida presidencial de 2026, segundo pesquisa da Futura Inteligência, divulgada em parceria com a Apex Partners.

40,1% das intenções de voto, contra 36,8% de No primeiro cenário estimulado, Lula registradas intenções de voto, contrade Flávio Bolsonaro (PL) . Pela margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, Romeu Zema (Novo), com 3,7%, Renan Santos (Missão), com 2,6%, Joaquim Barbosa, com 1,4%, Augusto Cury, com 1,1%, e Cabo Daciolo, com 0,7%. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 5,1%, enquanto 3,6% disseram não saber ou preferiram não responder. [grifar]Os demais cenários testados pelo instituto mantêm Lula à frente da disputa. No cenário 2, sem Joaquim Barbosa, Augusto Cury e Cabo Daciolo, o presidente tem 37,8%, contra 35,7% de Flávio Bolsonaro. No cenário 3, sem o senador do PL, Lula alcança 42,1%, seguido por Ronaldo Caiado, com 16,5%, Romeu Zema, com 14,0%, e Renan Santos, com 6,0%. Já no cenário 4, sem Caiado, Lula registra 42,6%, enquanto Flávio soma 38,6%. Os resultados mostram que a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro permanece como principal eixo da disputa presidencial. Mesmo quando o levantamento altera a composição dos candidatos, os dois principais campos políticos continuam concentrando a maior parte das intenções de voto. Voto espontâneo confirma liderança de Lula e mostra elevado número de indecisos [grifar]No levantamento espontâneo, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, Lula aparece com 36,5% das intenções de voto, contra 28,1% de Flávio Bolsonaro.

Ronaldo Caiado registra 2,1%, seguido por Renan Santos (1,7%), Jair Bolsonaro (1,4%), Romeu Zema (1,3%), Augusto Cury (0,4%), Ratinho Jr. (0,2%), Joaquim Barbosa (0,1%) e Cabo Daciolo (0,1%).

Outros candidatos somam 3,1%. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato representam 6,2%, enquanto 18,8% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder, indicando que parte relevante do eleitorado ainda não manifesta espontaneamente uma preferência.

Recortes demográficos mantêm polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro

Entre as mulheres, Lula lidera com 42,5% das intenções de voto, contra 32,6% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o cenário se inverte: o senador do PL registra 41,3%, enquanto o presidente aparece com 37,4%.

Regionalmente, Lula mantém ampla vantagem no Nordeste, onde alcança 51,3% das intenções de voto, contra 32,6% de Flávio Bolsonaro. O presidente também lidera no Norte, por 47,2% a 34,8%.

Flávio Bolsonaro aparece à frente no Sul, com 47,6% contra 27,9% de Lula, e no Centro-Oeste, onde registra 40,0%, ante 33,5% do presidente. No Sudeste, os dois aparecem tecnicamente empatados, com 36,0% para Flávio Bolsonaro e 35,9% para Lula.

Por faixa etária, Lula tem seu melhor desempenho entre eleitores de 45 a 59 anos, com 45,5%, e entre aqueles com 60 anos ou mais, onde registra 43,1%. Flávio Bolsonaro alcança seus maiores percentuais entre os entrevistados de 25 a 34 anos, com 41,2%, e de 35 a 44 anos, com 40,3%.

O levantamento também mostra forte alinhamento entre os eleitores que se identificam politicamente com cada campo. Lula recebe 91,3% das intenções de voto entre os entrevistados que afirmam estar do "lado Lula", enquanto Flávio Bolsonaro alcança 81,0% entre os que se declaram do "lado Bolsonaro".

Seis em cada dez eleitores afirmam que já escolheram o candidato

A pesquisa mostra que 59,3% dos entrevistados afirmam já ter certeza do candidato em que votarão para presidente. Outros 23,5% ainda estão indecisos, enquanto 7,4% dizem ter preferência, mas ainda não definiram o voto. Já 4,9% pretendem votar em branco ou anular o voto, e outros 4,9% não souberam ou não responderam.

O percentual indica que a maior parte do eleitorado afirma já ter consolidado sua escolha, embora cerca de três em cada dez brasileiros ainda permaneçam entre indecisos ou apenas com uma preferência inicial.

A pesquisa da Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 7 e 11 de julho de 2026, por meio de entrevistas telefônicas (CATI, entrevistas assistidas por computador), em 697 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07294/2026.