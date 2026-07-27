Dentistas não podem mais usar PMMA para fins estéticos; entenda a decisão

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) proibiu os cirurgiões-dentistas de usarem o polimetilmetacrilato (PMMA) como substância preenchedora injetável quando o objetivo for exclusivamente estético.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta, 24, e passou a valer imediatamente, na própria data da publicação.

Na prática, isso significa que dentistas de todo o país estão proibidos de aplicar o produto em procedimentos como aumento de glúteos, preenchimento de rosto ou modelagem corporal quando não houver uma finalidade reparadora comprovada.

A medida do CFO segue o mesmo caminho já adotado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que baniu o uso estético do PMMA por médicos no fim de maio deste ano. Juntas, as duas decisões fecham praticamente todas as portas legais para o uso do produto com fins puramente estéticos no Brasil.

O uso do PMMA continua permitido, mas apenas em casos reparadores expressamente autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e desde que o profissional comprove capacitação técnica específica para o procedimento.

Por que dentistas não podem mais usar PMMA?

A proibição foi motivada por um histórico de complicações graves associadas ao produto, que o CFO classificou como um problema de saúde pública.

Segundo a resolução, os riscos documentados do uso do PMMA incluem:

Reações inflamatórias tardias;

Formação de granulomas;

Infecções persistentes;

Necrose e embolia;

Hipercalcemia;

Insuficiência renal;

Cegueira;

Sequelas estéticas e funcionais irreversíveis.

Esses riscos não são uma novidade para os órgãos reguladores. A própria Anvisa já havia publicado, em 2026, um informe de segurança alertando que preenchedores permanentes à base de PMMA, por serem implantes não absorvíveis, podem levar a eventos adversos graves quando aplicados fora das indicações previstas ou em volumes não autorizados.

O estopim mais recente para a proibição foi a morte de Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, de 48 anos. Ela passou mal um dia após aplicar o produto em uma clínica estética em São Paulo, no fim de maio, e chegou a relatar dores, mal-estar, taquicardia e falta de ar antes de morrer.

O caso não é isolado: nos últimos meses, diversos episódios de complicações graves ligadas ao PMMA voltaram a ganhar repercussão no país.

Diante desse cenário, o CFO decidiu que cirurgiões-dentistas não têm mais amparo para aplicar a substância quando o procedimento não tiver indicação funcional, reparadora ou reconstrutora tecnicamente comprovada.

Como o produto era usado?

O PMMA é uma substância sintética composta por microesferas suspensas em gel, aplicada por injeção como preenchedor permanente. Diferentemente de outros preenchedores, como o ácido hialurônico, ele não é absorvido pelo corpo com o tempo.

Nos últimos anos, o produto ganhou popularidade em procedimentos estéticos por ser mais barato do que alternativas como o ácido hialurônico, sendo usado sobretudo para aumentar o volume de glúteos e do rosto, prática conhecida popularmente como bioplastia.

O problema, segundo entidades médicas e odontológicas, é que essa aplicação para grandes volumes corporais nunca foi a finalidade para a qual o PMMA foi originalmente autorizado.

O uso indiscriminado, muitas vezes por profissionais sem a capacitação adequada, é apontado como o principal responsável pelo aumento de casos de complicações graves.

Quando o PMMA ainda pode ser usado?

O PMMA não foi banido por completo. A Anvisa classifica o produto como um dispositivo médico de classe de risco III ou IV (categoria de alto e máximo risco) e autoriza seu uso apenas em duas situações específicas:

Correção de deformidades no rosto decorrentes do pós-tratamento de pacientes com HIV;

Correção volumétrica facial e corporal ligada a sequelas de doenças e lipodistrofias comprovadas.

Mesmo nesses casos, a nova resolução do CFO impõe uma série de exigências para o dentista que for aplicar o produto:

Comprovar habilitação técnica específica para o procedimento reparador;

Informar o paciente, de forma clara e documentada, sobre riscos, benefícios e alternativas terapêuticas;

Deixar claro que o material não é reabsorvível pelo organismo;

Fornecer a etiqueta de rastreabilidade do material utilizado;

Formalizar um termo de consentimento livre e esclarecido com o paciente.

Já o uso do PMMA pelo CFM segue regra parecida: a única exceção prevista é o tratamento de lipodistrofia em pacientes com HIV/aids, desde que realizado em unidades de alta complexidade credenciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O cirurgião-dentista que descumprir a norma do CFO está sujeito a processo por infração ético-disciplinar, além de responsabilização civil, penal e administrativa, conforme o caso.