Pesquisa Futura/Apex: aprovação de Lula cai e desaprovação sobe para 49,7%

A aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a ficar abaixo da desaprovação, segundo pesquisa da Futura Inteligência, divulgada em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta terça-feira, 14.

O levantamento mostra que 46% dos brasileiros aprovam a gestão de Lula, enquanto 49,7% desaprovam o governo. Outros 4,4% não souberam ou preferiram não responder.

Na comparação com a rodada de junho, o presidente perdeu a vantagem numérica que havia conquistado no levantamento anterior. A aprovação recuou 3,6 pontos percentuais, passando de 49,6% para 46%, enquanto a desaprovação avançou 2 pontos, de 47,7% para 49,7%. O percentual de entrevistados que não souberam responder passou de 2,7% para 4,4%.

O resultado interrompe a trajetória de recuperação observada ao longo do primeiro semestre. Em junho, a aprovação havia superado numericamente a desaprovação pela primeira vez em 2026. Agora, o cenário volta a mostrar mais brasileiros desaprovando do que aprovando o desempenho do presidente.

Além da aprovação, a pesquisa também mediu a avaliação da administração federal.

Os entrevistados que classificam o governo como ótimo ou bom somam 38,6%, enquanto 42,9% consideram a gestão ruim ou péssima. Outros 17,7% avaliam o governo como regular e 0,8% não responderam.

Em relação ao levantamento anterior, a avaliação positiva recuou 1,2 ponto percentual, passando de 39,8% para 38,6%. Já a avaliação negativa subiu 1,5 ponto, de 41,4% para 42,9%. A parcela que considera o governo regular caiu de 18,0% para 17,7%.

Os recortes demográficos mostram que a aprovação permanece maior entre as mulheres, segmento em que Lula registra 49,4%, contra 42,3% entre os homens. Regionalmente, o presidente mantém seu melhor desempenho no Nordeste, onde alcança 55,5% de aprovação, seguido pelo Norte, com 50,3%.

Já os maiores índices de desaprovação aparecem entre os homens (54,4%), moradores do Sul (62,1%) e do Centro-Oeste (56,6%). Entre as faixas etárias, a rejeição ao governo é mais elevada entre eleitores de 35 a 44 anos, grupo em que alcança 59,3%.

A pesquisa também evidencia a forte polarização política. Entre os entrevistados que se identificam com o "lado Lula", a aprovação do presidente chega a 98,5%. Já entre os que se declaram do "lado Bolsonaro", a desaprovação alcança 95,5%.

Aprovação do Congresso e do STF segue abaixo da desaprovação

A pesquisa também mediu a percepção dos brasileiros sobre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

O Congresso registra aprovação de 26,2% e desaprovação de 61,4%, enquanto 12,4% não souberam ou preferiram não responder.

Na comparação com junho, a aprovação da atuação dos parlamentares caiu 3,6 pontos percentuais, de 29,8% para 26,2%. A desaprovação subiu 2,6 pontos, passando de 58,8% para 61,4%, enquanto o percentual de indecisos aumentou de 11,4% para 12,4%.

No caso do STF, 35,9% aprovam a atuação da Corte, enquanto 52,3% desaprovam. Outros 11,8% não souberam responder.

Em relação ao levantamento anterior, a aprovação do Supremo recuou 2,4 pontos percentuais, de 38,3% para 35,9%, enquanto a desaprovação avançou 1,2 ponto, passando de 51,1% para 52,3%. O percentual de entrevistados sem opinião subiu de 10,6% para 11,8%.

Os resultados mostram que as três instituições avaliadas encerram a rodada com saldo negativo de imagem. Tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional e o STF registram percentuais de desaprovação superiores aos de aprovação.

A pesquisa da Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 7 e 11 de julho de 2026, por telefone, por meio da metodologia CATI, Computer Assisted Telephone Interview, entrevistas telefônicas assistidas por computador.

O levantamento tem abrangência nacional, foi realizado em 697 municípios, possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07294/2026.