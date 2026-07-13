Frio em SP: semana começa com baixas temperaturas na capital e em outras regiões

A semana começa com temperaturas baixas na cidade de São Paulo, com previsão de frio, céu nublado e possibilidade de garoa em alguns períodos.

A queda nas temperaturas está associada à atuação de uma massa de ar frio que avança pelo Sudeste e mantém o clima mais gelado nos próximos dias.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital paulista deve registrar mínimas próximas de 12°C e máximas que não devem passar dos 16°C no início da semana.

A combinação entre vento, alta nebulosidade e umidade contribui para a sensação térmica de frio mais intenso.

A previsão indica que as temperaturas permanecem abaixo da média para o período, especialmente durante as manhãs e noites.

A nebulosidade também deve reduzir a presença do sol, dificultando uma elevação maior dos termômetros ao longo do dia.

O frio deve ser sentido principalmente em áreas mais abertas e afastadas do centro da capital, onde a influência da urbanização é menor e as temperaturas costumam ser mais baixas.

De acordo com o Inmet, a tendência é de que o tempo permaneça estável, mas com variação de nebulosidade e possibilidade de chuviscos em pontos isolados.

Como fica o tempo no restante do Brasil?

A massa de ar frio que influencia São Paulo também afeta outras áreas do país, principalmente as regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.

No Sul, as temperaturas continuam baixas, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Algumas áreas podem registrar mínimas próximas ou abaixo de 10°C, principalmente em regiões serranas e de maior altitude.

No Paraná, o frio também deve permanecer durante a semana, com manhãs geladas e temperaturas mais amenas ao longo do dia.

No Sudeste, além de São Paulo, o sistema influencia o clima em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

As áreas de serra e regiões mais elevadas tendem a registrar temperaturas menores, enquanto as capitais devem ter dias de temperaturas mais baixas e maior presença de nuvens.

No Centro-Oeste, a chegada do ar frio pode provocar queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

O fenômeno conhecido como friagem é comum durante o inverno e ocorre quando massas de ar frio avançam pelo interior do continente.

Já nas regiões Norte e Nordeste, os efeitos devem ser mais limitados.

Algumas áreas podem registrar alterações pontuais nas temperaturas, mas o calor continua predominando na maior parte dos estados.

Por que está fazendo frio?

A queda nas temperaturas ocorre devido à atuação de uma massa de ar frio de origem polar, que avança pelo continente e reduz os termômetros em diferentes regiões brasileiras.

Durante o inverno, esses sistemas são responsáveis pelos principais episódios de frio intenso no país. Quando avançam pelo interior do Brasil, podem provocar quedas bruscas de temperatura e alterar temporariamente o padrão climático de diversas áreas.

Além do deslocamento do ar frio, a presença de nuvens e ventos contribui para manter a sensação térmica mais baixa, principalmente nas primeiras horas do dia.