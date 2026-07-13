BTG/Nexus: aprovação e desaprovação de Lula empatam em 47%

O Brasil está totalmente dividido no que diz respeito ao desempenho do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está em seu terceiro mandato.

Segundo o levantamento desta segunda-feira, 13, do instituto Nexus, em parceria com o BTG Pactual, 47% dos brasileiros aprovam a gestão do petista, mesma quantidade dos que desaprovam. Ao todo, 6% não souberam responder.

Na questão qualitativa, 41% dos entrevistados consideram a administração ruim ou péssima. Outros 24% julgam regular, e 35% ótimo ou bom.

Esta é a segunda pesquisa seguida na série histórica do instituto que demonstra um empate redondo. Na anterior, divulgada em 29 de junho, aprovação e desaprovação eram de 48%.

Já em 15 de junho, 48% aprovavam e 47% desaprovavam. Em 25 de maio aconteceu o contrário, com 48% de desaprovação e 47% de aprovação. Em todas as anteriores, a desaprovação era maior.

Já na série histórica da questão qualitativa, o grupo de entrevistados que considera o governo regular foi o que mais cresceu, de 18% para 24% desde 29 de junho. No mesmo período, os que consideram ótimo ou bom caíram 3 pontos percentuais, e os que consideram ruim ou péssimo caíram 1 ponto.

Governo para as mulheres, nordestinos e os mais pobres

No recorte demográfico, as mulheres avaliam o governo de Lula melhor do que os homens. Dos entrevistados que aprovam, 54% são mulheres, enquanto 40% são homens.

Já as macrorregiões com maior aprovação do Executivo são Nordeste, com 57% de aprovação, e Sudeste, com 49% (mesmo índice dos que desaprovam, mostrando um Sudeste polarizado). No Sul, apenas 34% dos respondentes aprovam.

No recorte econômico, os cidadãos com menor renda são os que mais aprovam o governo. Entre os respondentes que ganham até um salário mínimo, a aprovação é de 58%, índice que cai para 43% entre os que ganham mais do que cinco salários mínimos.

A pesquisa Nexus ouviu 2.003 eleitores entre os dias 10 e 12 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07981/2026.