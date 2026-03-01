Lula ou Flávio? Quem está na frente nas pesquisas para presidente da semana

As duas pesquisas nacionais divulgadas nesta semana indicam um cenário de disputa apertada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) para as eleições de 2026.

Nos cenários de segundo turno, os levantamentos apontam empate técnico entre os dois, com diferenças dentro da margem de erro.

Na pesquisa da AtlasIntel, divulgada na quarta-feira, 25, Flávio aparece numericamente à frente por 0,1 ponto percentual no segundo turno: 46,3% contra 46,2% de Lula.

Já na Paraná Pesquisas, publicada na sexta-feira, 27, o senador registra 44,4%, ante 43,8% do presidente — diferença de 0,6 ponto na simulação de segundo turno.

Os dois institutos utilizam metodologias distintas, mas mostraram a mesma tendência de resultado, consolidando a tendência de Flávio Bolsonaro assumir o capital político do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e de queda de Lula, que enfrenta desgaste após o desfile da Acadêmicos de Niterói.

No caso da AtlasIntel, o levantamento reforça uma tendência observada desde dezembro, quando Flávio passou a figurar nos cenários como principal nome do campo conservador.

Lula, que já teve 53% contra o senador, recuou 6,8 pontos percentuais desde então, enquanto Flávio avançou 5,3 pontos no mesmo período.

Na Paraná Pesquisas, o empate técnico também ocorre após redução da distância entre os dois.

A diferença, que já foi de 9,7 pontos percentuais em levantamentos anteriores do instituto, agora está dentro da margem de erro.

Primeiro turno: Lula lidera, mas distância diminui

No primeiro turno, os dois levantamentos mostram Lula à frente, mas com intensidades diferentes e menor diferença em relação a pesquisas anteriores.

Na AtlasIntel, o presidente lidera todos os cinco cenários testados com seu nome e oscila entre 43,3% e 47,1% das intenções de voto. A menor vantagem sobre Flávio aparece quando o senador é o principal adversário: 45,1% a 39,5% ou 45,3% a 39,1%, a depender da simulação. No cenário mais favorável, que reúne Flávio e Tarcísio na disputa, Lula atinge 47,1%.

Já na Paraná Pesquisas, Lula marca 39,6% contra 35,3% de Flávio no primeiro cenário estimulado. No segundo, o petista vai a 40,5%, enquanto o senador soma 36,6%. A vantagem varia entre 3,9 e 4,3 pontos percentuais.

Na pesquisa espontânea da Paraná, quando não há lista prévia de candidatos, 42,6% dizem não saber ou não opinam. Lula aparece com 26% das citações, e Flávio, com 14,8%. A AtlasIntel, por ser uma pesquisa online, não tem levantamento espontâneo.

Atlas Intel

A Atlas ouviu 4.986 brasileiros entre 19 e 24 de fevereiro, por recrutamento digital aleatório, com margem de erro de 1 ponto percentual (registro BR-07600/2026).

1º turno

Cenário 1

Lula: 45,0%

Flávio Bolsonaro: 37,9%

Ronaldo Caiado: 4,9%

Romeu Zema: 3,9%

Renan Santos: 2,9%

Aldo Rebelo: 1,1%

Voto branco/nulo: 3,8%

Não sei: 0,5%

Cenário 2

Lula: 45,1%

Flávio Bolsonaro: 39,5%

Romeu Zema: 3,9%

Ratinho Jr.: 3,8%

Renan Santos: 3,2%

Aldo Rebelo: 1,1%

Voto branco/nulo: 2,8%

Não sei: 0,6%

Cenário 3

Lula: 45,3%

Flávio Bolsonaro: 39,1%

Romeu Zema: 5,7%

Renan Santos: 3,7%

Eduardo Leite: 1,6%

Aldo Rebelo: 1,2%

Voto branco/nulo: 3,0%

Não sei: 0,5%

Cenário 4

Lula: 43,3%

Tarcísio de Freitas: 36,2%

Romeu Zema: 8,5%

Ronaldo Caiado: 5,1%

Renan Santos: 2,5%

Aldo Rebelo: 0,9%

Voto branco/nulo: 2,1%

Não sei: 1,4%

Cenário 5

Lula: 47,1%

Flávio Bolsonaro: 33,1%

Tarcísio de Freitas: 7,4%

Ronaldo Caiado: 4,1%

Renan Santos: 3,3%

Romeu Zema: 1,5%

Aldo Rebelo: 1,4%

Voto branco/nulo: 2,0%

Não sei: 0,1%

Cenário 6

Fernando Haddad: 39,1%

Flávio Bolsonaro: 37,1%

Romeu Zema: 4,1%

Ronaldo Caiado: 3,8%

Renan Santos: 3,5%

Aldo Rebelo: 1,4%

Voto branco/nulo: 9,8%

Não sei: 1,1%

2º turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 46,2%

Flávio: 46,3%

Branco/Nulo/Não sei: 7,5%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 47,5%

Michelle: 44,7%

Branco/Nulo/Não sei: 7,8%

Lula x Jair Bolsonaro

Lula: 47,3%

Jair: 45,4%

Branco/Nulo/Não sei: 7,3%

Lula x Romeu Zema

Lula: 46,0%

Zema: 41,7%

Branco/Nulo/Não sei: 12,3%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 45,9%

Tarcísio: 47,1%

Branco/Nulo/Não sei: 7,0%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 45,7%

Caiado: 37,6%

Branco/Nulo/Não sei: 16,7%

Lula x Ratinho Jr.

Lula: 45,5%

Ratinho Jr.: 39,0%

Branco/Nulo/Não sei: 15,5%

Lula x Eduardo Leite

Lula: 45,2%

Eduardo Leite: 24,5%

Branco/Nulo/Não sei: 30,3%

Paraná Pesquisas

A Paraná entrevistou 2.020 eleitores entre 22 e 25 de fevereiro, em 163 municípios, com margem de erro de 2,2 pontos (registro BR-07974/2026).

1º turno

Cenário 1

Lula: 39,6%

Flávio Bolsonaro: 35,3%

Ratinho Junior: 7,6%

Romeu Zema: 3,8%

Renan Santos: 1,5%

Aldo Rebelo: 0,5%

Não sabe/ não opinou: 5,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,7%

Cenário 2

Lula: 40,5%

Flávio Bolsonaro: 36,6%

Romeu Zema: 4,3%

Ronaldo Caiado: 3,7%

Renan Santos: 1,5%

Aldo Rebelo: 0,4%

Não sabe/ não opinou: 5,2%

Nenhum/Branco/ Nulo: 7,8%

2º turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 43,8%

Flávio Bolsonaro: 44,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,9%

Não sabe/ não opinou: 5,0%

Lula x Ratinho Junior

Lula: 43,6%

Ratinho Junior: 39,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,5

Não sabe/ não opinou: 6,2%

Lula x Ronaldo Caiado