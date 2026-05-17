Como a IA está sendo usada na saúde, na educação e no setor financeiro

Saúde, educação e mercado financeiro estão entre os setores que mais ampliaram o uso de inteligência artificial nos últimos anos (Stock-Asso/Shutterstock)
Redatora
Publicado em 17 de maio de 2026 às 07h00.
A inteligência artificial deixou de ser uma tecnologia restrita a laboratórios ou empresas de tecnologia e passou a fazer parte da rotina de diferentes setores.
Saúde, educação e mercado financeiro estão entre as áreas que mais aceleraram o uso dessas ferramentas nos últimos anos, incorporando sistemas capazes de analisar dados, automatizar processos e apoiar decisões.
Na área da saúde, a inteligência artificial vem sendo utilizada principalmente para análise de dados e apoio em diagnósticos. Sistemas conseguem identificar padrões em exames de imagem, cruzar históricos médicos e auxiliar profissionais na triagem de pacientes.
Hospitais e clínicas também utilizam IA para organizar prontuários, automatizar agendamentos e reduzir tarefas administrativas.
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Em alguns casos, ferramentas conseguem identificar alterações em exames com rapidez, ajudando médicos a priorizar atendimentos mais urgentes.
Apesar dos avanços, especialistas reforçam que a tecnologia funciona como apoio. O diagnóstico final e a tomada de decisão continuam dependendo da avaliação humana, especialmente em casos complexos.
Na educação, a inteligência artificial tem sido aplicada para personalizar o aprendizado. Plataformas conseguem identificar dificuldades específicas dos alunos e adaptar exercícios de acordo com o desempenho individual.
Ferramentas de IA também passaram a auxiliar professores na criação de atividades, correção de exercícios e organização de conteúdos.
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Em cursos de idiomas, por exemplo, sistemas simulam conversas, revisam textos e sugerem ajustes de gramática ou vocabulário.
Outro uso crescente está na produção de materiais de apoio, como resumos, mapas mentais e explicações simplificadas de conteúdos complexos.
A proposta é tornar o aprendizado mais acessível e flexível, permitindo que o aluno estude no próprio ritmo.
O mercado financeiro também ampliou o uso de inteligência artificial em diferentes frentes. Bancos e fintechs utilizam algoritmos para detectar fraudes, analisar comportamento de consumo e automatizar atendimentos.
Ferramentas conseguem identificar movimentações suspeitas em segundos, aumentando a segurança de operações bancárias. Sistemas de IA também são usados para analisar perfis de crédito e acelerar aprovações de empréstimos ou financiamentos.
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No atendimento ao cliente, chatbots passaram a resolver dúvidas simples e orientar usuários sobre serviços financeiros, reduzindo o tempo de espera.
Algumas plataformas ainda utilizam IA para organizar gastos, simular investimentos e ajudar no planejamento financeiro pessoal.
A presença da inteligência artificial nesses setores reduz tempo de execução, automatiza tarefas repetitivas e amplia a capacidade de análise de dados.
Isso permite que profissionais concentrem esforços em decisões mais estratégicas e atividades que exigem interpretação humana.
A tendência é de crescimento: cada vez mais empresas e instituições incorporam IA em processos do dia a dia, transformando a forma como serviços são oferecidos e consumidos.