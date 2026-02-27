Flávio publica foto com Tarcísio e reforça aliança: 'vamos fazer história'

O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nesta sexta-feira, 27, uma foto ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após reunião no Palácio dos Bandeirantes.

A postagem ocorre em meio às articulações para a montagem de palanques no estado para as eleições e após a consolidação do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o nome da direita na disputa presidencial.

Na publicação, Flávio afirma que os dois atuarão para construir o “Projeto Brasil” e citou convergência em temas como segurança alimentar, transição energética, economia do conhecimento e biotecnologia.

Vamos fazer história juntos, construindo o “Projeto Brasil” para recolocar o país no caminho da prosperidade.

Meu amigo Tarcísio @tarcisiogdf , vamos estar juntos não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros.

É necessário resgatar a capacidade de… pic.twitter.com/ibPTmt8aoM — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 27, 2026

O registro público da reunião ocorre após semanas de divergências e ruídos entre aliados sobre o papel de Tarcísio no cenário nacional e sobre a estratégia de unificação da direita.

O governador havia evitado se manifestar sobre a pré-candidatura de Flávio e, posteriormente, sinalizou apoio ao senador, reforçando que seu foco é a disputa pela reeleição em São Paulo.

Agenda inclui passagem pela Alesp

Após o encontro no Palácio dos Bandeirantes, Flávio e Tarcísio seguiram para a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde participam de homenagem ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A expectativa é de pronunciamentos de ambos no Legislativo paulista.