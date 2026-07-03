Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Flávio Bolsonaro diz que viajará aos Estados Unidos para defender PIX

Discurso ocorre após o senador enviar uma manifestação ao USTR sobre o funcionamento do sistema de pagamentos e críticas ao governo Lula

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 3 de julho de 2026 às 13h42.

Última atualização em 3 de julho de 2026 às 13h51.

Tudo sobreFlávio Bolsonaro
Saiba mais

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira, 3, que vai aos Estados Unidos para defender o PIX, em meio às discussões sobre a ferramenta de pagamentos.

O senador participou do 3º Seminário Nacional de Comunicação do PL, realizado nesta manhã, no Rio de Janeiro, onde voltou a tratar do tema em meio ao debate sobre tarifas e relações comerciais.

Segundo o parlamentar, a viagem ocorre em um contexto no qual ele avalia que o governo brasileiro não estaria atuando na defesa dos interesses nacionais. Ele relaciona a agenda internacional à discussão sobre regras envolvendo sistemas de pagamento e comércio entre países.

Na quinta-feira, 2, Flávio Bolsonaro encaminhou uma manifestação ao USTR (United States Trade Representative, Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos), na qual tratou do funcionamento do PIX e de sua relação com outros meios de pagamento. No documento, ele escreveu:

"A nossa verdade é a seguinte: nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado pelo presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX, já que o atual presidente do Brasil está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados para os Estados Unidos. Então eu vou lá defender o nosso Brasil".

Na mesma manifestação enviada ao USTR, o senador afirmou que o PIX não substitui cartões de crédito e sugeriu que o sistema de pagamentos não seja conectado a arranjos de liquidação transfronteiriça fora do eixo ocidental.

"Caminhos para a Solução. O sinal decisivo — um compromisso legislativo de que o PIX não será interconectado a arranjos de liquidação transfronteiriça não ocidentais [...]. Instrumentos de pagamento privados — cartões de crédito e débito, e outros tipos de empresas — oferecem funções que o PIX não substitui, incluindo crédito ao consumidor, financiamento, proteção contra disputas e mecanismos de estorno", diz Flávio.

Flávio leva debate sobre Pix e tarifas aos Estados Unidos

Flávio Bolsonaro pediu aos Estados Unidos o adiamento de tarifas aplicadas ao Brasil por 180 dias e sugeriu que uma taxa de 25% passe a valer somente após o período eleitoral. A proposta foi apresentada em meio a discussões sobre comércio bilateral e impactos em investimentos.

O senador solicitou que o aumento de tarifas fosse adiado por 180 dias e indicou que a aplicação de uma taxa de 25% deveria ocorrer após as eleições, em movimento enviado às autoridades norte-americanas.

Na avaliação registrada pelo parlamentar, as medidas tarifárias poderiam afetar o fluxo de investimentos entre os dois países e interferir nas relações comerciais já estabelecidas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu às declarações e ao conteúdo do pedido encaminhado aos Estados Unidos.

Lula afirmou que o Brasil “não está à venda” e classificou o pedido como “mais uma atitude de traidores da Pátria”, ao comentar a iniciativa do senador em meio às discussões sobre tarifas e comércio internacional.

"Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da Pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois", disse o presidente Lula.

Acompanhe tudo sobre:Flávio BolsonaroEleiçõesEleições 2026Estados Unidos (EUA)
Próximo

Mais de Brasil

Relator quer reajuste do teto do Simples, mas já admite aumento menor em faixas acima do MEI

Defesa de Bolsonaro pede manutenção da prisão domiciliar ao STF

Paraná Pesquisas: Gaspar, Lira e Renan lideram corrida ao Senado em Alagoas

Defeso eleitoral: por que a regra restringe candidatos em inaugurações de obras

Mais na Exame

Ciência

Nasa promete enviar bola de futebol à Lua se os EUA forem campeões da Copa

Esporte

Álbum da Copa escala Neymar, Endrick e 118 novos jogadores após erros

Casual

Nike usa Copa do Mundo para virar o jogo de vez

Pop

Após sucesso de 'Backrooms', 'The Mandela Catalogue' será transformado em filme