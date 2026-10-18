RESUMO ＋ A pesquisa Vox Brasil aponta Lula com 51% e Flávio Bolsonaro com 49% dos votos válidos na modalidade estimulada. Nos votos totais, os candidatos registram 46,4% e 44,6%, respectivamente, em empate técnico. O instituto entrevistou 2.100 pessoas entre 15 e 17 de outubro, com margem de erro informada de 2,15 pontos percentuais.

A disputa presidencial aparece em empate técnico na pesquisa da Vox Brasil divulgada neste domingo, 18.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 51% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registra 49%.

O cálculo dos votos válidos exclui as respostas nenhum, branco ou nulo e os entrevistados que não indicaram candidato.

Nos votos totais, Lula aparece com 46,4% e Flávio, com 44,6%, uma diferença de 1,8 ponto percentual.

Nenhum, branco ou nulo somam 5%, enquanto 3,9% não sabem ou não opinaram.

Na comparação com a pesquisa anterior, o petista manteve a vantagem numérica e saiu de 44,2% para 46,4%. O senador do PL passou de 42,7% para 44,6%.

Nos recortes regionais, a pesquisa mostra Lula na liderança no Nordeste e Norte, enquanto Flávio tem a dianteira no Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

No Sudeste, onde se concentra os três mais colégios eleitorais do país, o senador aparece com 49,4% das intenções de voto contra 43,4% do atual presidente.

Como ficam os votos válidos e totais

Considerando apenas os votos válidos da pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, o resultado é o seguinte.

Lula (PT) — 51%

— 51% Flávio Bolsonaro (PL) — 49%

Sobre o total de entrevistados, incluindo quem não escolheu um dos candidatos, os percentuais são estes.

Lula (PT) — 46,4%

— 46,4% Flávio Bolsonaro (PL) — 44,6%

— 44,6% Nenhum, branco ou nulo — 5%

— 5% Não sabe ou não opinou — 3,9%

Pesquisa espontânea também mostra proximidade

Na pergunta espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, o relatório apresenta 50,6% dos votos válidos para Lula e 49,4% para Flávio. Esses números pertencem a uma pergunta diferente daquela que resultou nos 51% e 49% da estimulada.

Nos votos totais da espontânea, Lula aparece com 44,9% e Flávio Bolsonaro, com 43,8%. Nenhum, branco ou nulo reúne 5,8%, enquanto 5,5% não sabem ou não opinaram.

Rejeição tem percentuais iguais para os candidatos

Na pergunta sobre em quem o entrevistado não votaria de jeito nenhum, Lula e Flávio foram citados, separadamente, por 45,3% cada. A alternativa “ambos” recebeu 4,7%, enquanto 2,4% responderam “nenhum deles” e 2,3% não souberam ou não opinaram.

Em outra questão, 93,5% disseram que sua decisão de voto é definitiva. Outros 5,4% afirmaram que ainda podem mudar de ideia até a eleição, e 1,1% não souberam ou não opinaram.

A margem de erro do levantamento é de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento ouviu 2.100 pessoas entre os dias 15 e 17 de outubro, por meio de entrevistas presenciais em domicílio. A coleta terminou antes do debate da Band, marcado para este domingo, às 20h.

O levantamento foi contratado e pago pelo próprio Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, com recursos próprios. O registro no TSE é o BR-04332/2026.