Quando saem as próximas pesquisas para presidente após o Datafolha?

RESUMO ＋ Ao menos 17 pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 têm divulgação prevista para sexta-feira, 23, e sábado, 24. Desde o início da semana, 18 levantamentos já foram publicados. Entre as pesquisas mais recentes citadas, Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá apresentam Flávio Bolsonaro à frente de Lula, com diferenças que variam de 1,4 a 4 pontos percentuais nos resultados divulgados.

A dois dias do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, 18 pesquisas de intenção de voto sobre as eleições presidenciais já foram divulgadas desde o começo da semana, e até o próximo sábado, 24, ao menos mais 17 serão publicadas.

Na sexta-feira, 23, a dois dias do pleito, está programada a divulgação de cinco pesquisas de intenção de voto. Ipespe e Vox devem soltar os últimos resultados. O eleitor também poderá conferir novas rodadas das pesquisas Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá, cujas últimas publicações aconteceram na terça-feira, 20.

A última edição da pesquisa Real Time Big Data mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) pontuando com 52% e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48%.

Na pesquisa Alfa Inteligência, o parlamentar registra 51,5%, contra 48,5% do mandatário. Resultados parecidos com o que foi divulgado pela Real Time.

Já a pesquisa Veritá mostra um resultado um pouco mais equilibrado. Enquanto Flávio registra 50,7% dos votos válidos, Lula tem 49,3%. A margem de erro é de um ponto percentual.

Depois desses levantamentos, mais 11 resultados serão publicados.

Na véspera do segundo turno, no sábado, 24, acontecerão as divulgações do Instituto Phoenix & Associados, CNT/MDA, Futura Inteligência, Quaest, Palver, AtlasIntel, Datafolha, Nexus, Veritá, França e Colectta.