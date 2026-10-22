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Quando saem as próximas pesquisas para presidente após o Datafolha?

Na sexta-feira, 23, a dois dias do pleito, está programada a divulgação de cinco pesquisas de intenção de voto

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20h00.

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RESUMO ＋

Ao menos 17 pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 têm divulgação prevista para sexta-feira, 23, e sábado, 24. Desde o início da semana, 18 levantamentos já foram publicados. Entre as pesquisas mais recentes citadas, Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá apresentam Flávio Bolsonaro à frente de Lula, com diferenças que variam de 1,4 a 4 pontos percentuais nos resultados divulgados.

A dois dias do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, 18 pesquisas de intenção de voto sobre as eleições presidenciais já foram divulgadas desde o começo da semana, e até o próximo sábado, 24, ao menos mais 17 serão publicadas.

Na sexta-feira, 23, a dois dias do pleito, está programada a divulgação de cinco pesquisas de intenção de voto. Ipespe e Vox devem soltar os últimos resultados. O eleitor também poderá conferir novas rodadas das pesquisas Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá, cujas últimas publicações aconteceram na terça-feira, 20.

A última edição da pesquisa Real Time Big Data mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) pontuando com 52% e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48%.

Na pesquisa Alfa Inteligência, o parlamentar registra 51,5%, contra 48,5% do mandatário. Resultados parecidos com o que foi divulgado pela Real Time.

Já a pesquisa Veritá mostra um resultado um pouco mais equilibrado. Enquanto Flávio registra 50,7% dos votos válidos, Lula tem 49,3%. A margem de erro é de um ponto percentual.

Depois desses levantamentos, mais 11 resultados serão publicados.

Na véspera do segundo turno, no sábado, 24, acontecerão as divulgações do Instituto Phoenix & Associados, CNT/MDA, Futura Inteligência, Quaest, Palver, AtlasIntel, Datafolha, Nexus, Veritá, França e Colectta.

Perguntas frequentes sobre as pesquisas eleitorais de 2026

Quantas pesquisas eleitorais serão divulgadas antes do segundo turno? ＋

Ao menos 17 pesquisas de intenção de voto têm divulgação prevista para sexta-feira, 23, e sábado, 24 de outubro. Outros 18 levantamentos já foram publicados desde o início da semana.

Quais pesquisas para presidente serão divulgadas na sexta-feira, 23? ＋

Estão previstas cinco pesquisas dos institutos Ipespe, Vox, Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá.

Quais pesquisas eleitorais serão divulgadas no sábado, 24? ＋

Na véspera do segundo turno, estão previstas pesquisas de 11 institutos: Phoenix & Associados, CNT/MDA, Futura Inteligência, Quaest, Palver, AtlasIntel, Datafolha, Nexus, Veritá, França e Colectta.

O que mostram as últimas pesquisas entre Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

Nos levantamentos citados, a Real Time Big Data apresenta Flávio Bolsonaro com 52% e Lula com 48%. A Alfa Inteligência registra 51,5% para o senador e 48,5% para o presidente. Já a Veritá aponta 50,7% para Flávio e 49,3% para Lula, considerando os votos válidos.

Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados nas pesquisas? ＋

Na pesquisa Veritá, os candidatos estão em empate técnico, considerando a margem de erro de um ponto percentual e os resultados de 50,7% para Flávio Bolsonaro e 49,3% para Lula. Para avaliar a situação nos demais levantamentos, é necessário considerar as respectivas margens de erro.

Quando será o segundo turno das eleições presidenciais de 2026? ＋

O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026. As pesquisas previstas para sábado, 24, serão divulgadas na véspera da votação.

As pesquisas eleitorais mostram quem vencerá a eleição presidencial? ＋

Não. As pesquisas registram a intenção de voto dos entrevistados durante o período de coleta, dentro das condições metodológicas de cada levantamento. Os percentuais não representam o resultado oficial da eleição, que será definido pela apuração dos votos.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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