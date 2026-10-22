Quando saem as próximas pesquisas para presidente após o Datafolha?

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
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Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20h00.
Ao menos 17 pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 têm divulgação prevista para sexta-feira, 23, e sábado, 24. Desde o início da semana, 18 levantamentos já foram publicados. Entre as pesquisas mais recentes citadas, Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá apresentam Flávio Bolsonaro à frente de Lula, com diferenças que variam de 1,4 a 4 pontos percentuais nos resultados divulgados.
A dois dias do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, 18 pesquisas de intenção de voto sobre as eleições presidenciais já foram divulgadas desde o começo da semana, e até o próximo sábado, 24, ao menos mais 17 serão publicadas.
Na sexta-feira, 23, a dois dias do pleito, está programada a divulgação de cinco pesquisas de intenção de voto. Ipespe e Vox devem soltar os últimos resultados. O eleitor também poderá conferir novas rodadas das pesquisas Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá, cujas últimas publicações aconteceram na terça-feira, 20.
A última edição da pesquisa Real Time Big Data mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) pontuando com 52% e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48%.
Na pesquisa Alfa Inteligência, o parlamentar registra 51,5%, contra 48,5% do mandatário. Resultados parecidos com o que foi divulgado pela Real Time.
Já a pesquisa Veritá mostra um resultado um pouco mais equilibrado. Enquanto Flávio registra 50,7% dos votos válidos, Lula tem 49,3%. A margem de erro é de um ponto percentual.
Depois desses levantamentos, mais 11 resultados serão publicados.
Na véspera do segundo turno, no sábado, 24, acontecerão as divulgações do Instituto Phoenix & Associados, CNT/MDA, Futura Inteligência, Quaest, Palver, AtlasIntel, Datafolha, Nexus, Veritá, França e Colectta.
Ao menos 17 pesquisas de intenção de voto têm divulgação prevista para sexta-feira, 23, e sábado, 24 de outubro. Outros 18 levantamentos já foram publicados desde o início da semana.
Estão previstas cinco pesquisas dos institutos Ipespe, Vox, Real Time Big Data, Alfa Inteligência e Veritá.
Na véspera do segundo turno, estão previstas pesquisas de 11 institutos: Phoenix & Associados, CNT/MDA, Futura Inteligência, Quaest, Palver, AtlasIntel, Datafolha, Nexus, Veritá, França e Colectta.
Nos levantamentos citados, a Real Time Big Data apresenta Flávio Bolsonaro com 52% e Lula com 48%. A Alfa Inteligência registra 51,5% para o senador e 48,5% para o presidente. Já a Veritá aponta 50,7% para Flávio e 49,3% para Lula, considerando os votos válidos.
Na pesquisa Veritá, os candidatos estão em empate técnico, considerando a margem de erro de um ponto percentual e os resultados de 50,7% para Flávio Bolsonaro e 49,3% para Lula. Para avaliar a situação nos demais levantamentos, é necessário considerar as respectivas margens de erro.
O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026. As pesquisas previstas para sábado, 24, serão divulgadas na véspera da votação.
Não. As pesquisas registram a intenção de voto dos entrevistados durante o período de coleta, dentro das condições metodológicas de cada levantamento. Os percentuais não representam o resultado oficial da eleição, que será definido pela apuração dos votos.