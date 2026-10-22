Pesquisa Datafolha: rejeição de Flávio Bolsonaro chega a 46%, enquanto a de Lula recua para 45%

A três dias do segundo turno, a rejeição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) subiu de 44% para 46%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22. Já a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 46% para 45%.

O levantamento mostra que 3% dos eleitores dizem rejeitar ambos, enquanto 6% não rejeitam nenhum dos dois.

O levantamento também mediu a avaliação do governo federal. A aprovação da gestão Lula chegou a 49%, ante 48% na pesquisa anterior. A desaprovação recuou de 50% para 48%.

Na avaliação geral do governo, a parcela dos entrevistados que considera a gestão ótima ou boa passou de 35% para 36%. A avaliação ruim ou péssima caiu de 41% para 39%, enquanto a classificação regular oscilou de 23% para 24%.

Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro aparece com 47% das intenções de voto, contra 46% de Lula. Brancos e nulos somam 5%, e 2% dos entrevistados estão indecisos.

Na apuração dos votos válidos, que desconsidera os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, os dois candidatos têm 50% cada. É esse o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição.

Veja os números de rejeição:

Rejeitam Flávio Bolsonaro: 46% (eram 44% na pesquisa anterior)

Rejeitam Lula: 45% (eram 46%)

Rejeitam ambos: 3%

Não rejeitam nenhum: 6%

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-09709/2026.