Vox Brasil: o que explica a vantagem numérica de Lula contra Flávio Bolsonaro

Lula x Flávio: presidente aparece à frente do senador na disputa pelo segundo turno na pesquisa Vox Brasil divulgada neste domingo (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)
Repórter
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12h29.
A pesquisa Vox Brasil mostra Lula com 46,4% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 44,6% na modalidade estimulada, diferença de 1,8 ponto percentual e empate técnico. Nos votos válidos, os percentuais são de 51% e 49%, respectivamente. Lula lidera no Norte e no Nordeste, enquanto Flávio está à frente no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. O levantamento ouviu 2.100 pessoas entre 15 e 17 de outubro, com margem de erro de 2,15 pontos percentuais.
A pesquisa Vox Brasil divulgada neste domingo, 18, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo segundo turno, com 46,4% das intenções de voto, contra 44,6% do senador. Os números são da modalidade estimulada, em que os entrevistados recebem os nomes dos candidatos. A diferença de 1,8 ponto percentual configura empate técnico, considerando a margem de erro de 2,15 pontos percentuais.
Nos votos válidos, que excluem as respostas nenhum, branco ou nulo e os entrevistados que não indicaram candidato, Lula tem 51%, enquanto Flávio registra 49%.
A divisão regional é um dos recortes em que as diferenças entre os candidatos aparecem com mais clareza. Na pesquisa estimulada, Lula tem 56,7% das intenções de voto no Nordeste e 61,1% no Norte. Flávio Bolsonaro registra 30,6% e 37,9%, respectivamente.
No Sudeste, o resultado é diferente: o senador tem 49,4%, ante 43,3% do presidente. A vantagem de Flávio também aparece no Sul, onde ele soma 55,4%, contra 34,4% de Lula, e no Centro-Oeste, com 53,9% ante 33,9%. Os percentuais regionais correspondem à modalidade estimulada.
O recorte por gênero da pesquisa estimulada mostra resultados distintos entre homens e mulheres. Entre os homens, Flávio Bolsonaro registra 48,9% das intenções de voto, enquanto Lula tem 47,6%.
Entre as mulheres, o presidente aparece à frente, com 45,4%, contra 40,8% do senador. Nesse grupo, 7,4% responderam "nenhum, branco ou nulo", e 6,4% não souberam ou não opinaram. Os dados são da modalidade estimulada.
Na pesquisa estimulada, os resultados por idade variam entre os grupos. Entre os entrevistados de 21 a 24 anos, Lula tem 56,8% das intenções de voto, contra 36,3% de Flávio Bolsonaro.
Na faixa de 18 a 20 anos, o presidente registra 46,2%, ante 34,4% do senador.
Lula também aparece à frente entre os eleitores de 35 a 44 anos, com 48%, contra 44,2% de Flávio.
Na faixa de 60 a 69 anos, os percentuais são de 50% para o presidente e 41,2% para o senador.
Entre os entrevistados com mais de 69 anos, Lula registra 55,5%, enquanto Flávio tem 43,6%.
Já entre os eleitores de 45 a 59 anos, o senador aparece numericamente à frente, com 50,7%, contra 39,3% do presidente.
Na faixa de 25 a 34 anos, os dois empatam numericamente, com 44,5% cada. Todos os percentuais por idade se referem à modalidade estimulada.
Entre os entrevistados com ensino superior completo, Flávio Bolsonaro registra 55,2% das intenções de voto na pesquisa estimulada, contra 37,7% de Lula.
O senador também aparece à frente entre os que têm ensino superior incompleto, com 48,6%, ante 42,3% do presidente. Entre os eleitores com ensino médio completo, Flávio tem 49,4%, enquanto Lula soma 46,3%.
Nos demais níveis de escolaridade apresentados no levantamento, Lula aparece numericamente à frente. Entre os entrevistados com ensino fundamental completo, o presidente registra 52,2%, contra 42,5% de Flávio. Entre aqueles com ensino fundamental incompleto, os percentuais são de 49,2% para Lula e 35,3% para o senador.
No recorte por renda familiar da pesquisa estimulada, Lula registra 46,5% das intenções de voto entre os entrevistados com renda de até dois salários mínimos, contra 43,8% de Flávio Bolsonaro.
Na faixa de dois a cinco salários mínimos, os dois candidatos aparecem empatados numericamente, com 47,3% cada.
Entre os eleitores com renda de cinco a dez salários mínimos, Lula tem 50,9%, enquanto Flávio soma 45,6%. Já na faixa acima de dez salários mínimos, o relatório registra 80% para Flávio e 15% para Lula.
Os resultados por religião da pesquisa estimulada mostram diferenças entre os grupos pesquisados. Entre os católicos, Lula registra 46,2% das intenções de voto, contra 44,5% de Flávio Bolsonaro.
Entre os evangélicos, o senador tem 56,5%, enquanto o presidente soma 35,3%. No grupo dos espíritas, Flávio aparece com 64,1%, ante 35,9% de Lula.
Na categoria de outras religiões, o presidente registra 69,4%, enquanto o senador tem 20,4%.
O Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas entrevistou 2.100 pessoas entre 15 e 17 de outubro de 2026, por meio de entrevistas presenciais em domicílio. O levantamento tem abrangência nacional, margem de erro informada de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi contratada e paga pelo próprio instituto, com recursos próprios, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04332/2026.
Lula aparece com 46,4% das intenções de voto, contra 44,6% de Flávio Bolsonaro, na modalidade estimulada. A diferença é de 1,8 ponto percentual, dentro da margem de erro de 2,15 pontos percentuais.
Na pesquisa estimulada, Lula lidera no Norte, com 61,1%, e no Nordeste, com 56,7% das intenções de