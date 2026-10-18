Vox Brasil: o que explica a vantagem numérica de Lula contra Flávio Bolsonaro

RESUMO ＋ A pesquisa Vox Brasil mostra Lula com 46,4% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 44,6% na modalidade estimulada, diferença de 1,8 ponto percentual e empate técnico. Nos votos válidos, os percentuais são de 51% e 49%, respectivamente. Lula lidera no Norte e no Nordeste, enquanto Flávio está à frente no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. O levantamento ouviu 2.100 pessoas entre 15 e 17 de outubro, com margem de erro de 2,15 pontos percentuais.

A pesquisa Vox Brasil divulgada neste domingo, 18, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo segundo turno, com 46,4% das intenções de voto, contra 44,6% do senador. Os números são da modalidade estimulada, em que os entrevistados recebem os nomes dos candidatos. A diferença de 1,8 ponto percentual configura empate técnico, considerando a margem de erro de 2,15 pontos percentuais.

Nos votos válidos, que excluem as respostas nenhum, branco ou nulo e os entrevistados que não indicaram candidato, Lula tem 51%, enquanto Flávio registra 49%.

Onde Lula está à frente de Flávio?

A divisão regional é um dos recortes em que as diferenças entre os candidatos aparecem com mais clareza. Na pesquisa estimulada, Lula tem 56,7% das intenções de voto no Nordeste e 61,1% no Norte. Flávio Bolsonaro registra 30,6% e 37,9%, respectivamente.

No Sudeste, o resultado é diferente: o senador tem 49,4%, ante 43,3% do presidente. A vantagem de Flávio também aparece no Sul, onde ele soma 55,4%, contra 34,4% de Lula, e no Centro-Oeste, com 53,9% ante 33,9%. Os percentuais regionais correspondem à modalidade estimulada.

Mulheres com Lula, homens com Flávio

O recorte por gênero da pesquisa estimulada mostra resultados distintos entre homens e mulheres. Entre os homens, Flávio Bolsonaro registra 48,9% das intenções de voto, enquanto Lula tem 47,6%.

Entre as mulheres, o presidente aparece à frente, com 45,4%, contra 40,8% do senador. Nesse grupo, 7,4% responderam "nenhum, branco ou nulo", e 6,4% não souberam ou não opinaram. Os dados são da modalidade estimulada.

Intenções de voto por faixa etária

Na pesquisa estimulada, os resultados por idade variam entre os grupos. Entre os entrevistados de 21 a 24 anos, Lula tem 56,8% das intenções de voto, contra 36,3% de Flávio Bolsonaro.

Na faixa de 18 a 20 anos, o presidente registra 46,2%, ante 34,4% do senador.

Lula também aparece à frente entre os eleitores de 35 a 44 anos, com 48%, contra 44,2% de Flávio.

Na faixa de 60 a 69 anos, os percentuais são de 50% para o presidente e 41,2% para o senador.

Entre os entrevistados com mais de 69 anos, Lula registra 55,5%, enquanto Flávio tem 43,6%.

Já entre os eleitores de 45 a 59 anos, o senador aparece numericamente à frente, com 50,7%, contra 39,3% do presidente.

Na faixa de 25 a 34 anos, os dois empatam numericamente, com 44,5% cada. Todos os percentuais por idade se referem à modalidade estimulada.

Intenções de voto por escolaridade

Entre os entrevistados com ensino superior completo, Flávio Bolsonaro registra 55,2% das intenções de voto na pesquisa estimulada, contra 37,7% de Lula.

O senador também aparece à frente entre os que têm ensino superior incompleto, com 48,6%, ante 42,3% do presidente. Entre os eleitores com ensino médio completo, Flávio tem 49,4%, enquanto Lula soma 46,3%.

Nos demais níveis de escolaridade apresentados no levantamento, Lula aparece numericamente à frente. Entre os entrevistados com ensino fundamental completo, o presidente registra 52,2%, contra 42,5% de Flávio. Entre aqueles com ensino fundamental incompleto, os percentuais são de 49,2% para Lula e 35,3% para o senador.

Intenções de voto por faixa de renda

No recorte por renda familiar da pesquisa estimulada, Lula registra 46,5% das intenções de voto entre os entrevistados com renda de até dois salários mínimos, contra 43,8% de Flávio Bolsonaro.

Na faixa de dois a cinco salários mínimos, os dois candidatos aparecem empatados numericamente, com 47,3% cada.

Entre os eleitores com renda de cinco a dez salários mínimos, Lula tem 50,9%, enquanto Flávio soma 45,6%. Já na faixa acima de dez salários mínimos, o relatório registra 80% para Flávio e 15% para Lula.

Flávio na frente entre evangélicos, Lula lidera entre os católicos

Os resultados por religião da pesquisa estimulada mostram diferenças entre os grupos pesquisados. Entre os católicos, Lula registra 46,2% das intenções de voto, contra 44,5% de Flávio Bolsonaro.

Entre os evangélicos, o senador tem 56,5%, enquanto o presidente soma 35,3%. No grupo dos espíritas, Flávio aparece com 64,1%, ante 35,9% de Lula.

Na categoria de outras religiões, o presidente registra 69,4%, enquanto o senador tem 20,4%.

Metodologia da pesquisa Vox Brasil

O Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas entrevistou 2.100 pessoas entre 15 e 17 de outubro de 2026, por meio de entrevistas presenciais em domicílio. O levantamento tem abrangência nacional, margem de erro informada de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada e paga pelo próprio instituto, com recursos próprios, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04332/2026.