Lula vai ao Ceará em meio à indefinição sobre chapa para 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira, 2, de uma agenda no Ceará em meio às negociações para definir a chapa do governador Elmano de Freitas (PT), que disputará a reeleição.

O petista acompanha a cerimônia de entregas e anúncios relacionados à Ferrovia Transnordestina, enquanto aliados aceleram as articulações para fechar a composição da candidatura até a primeira quinzena de julho.

O diretório estadual do PT trabalha para concluir, até o próximo dia 15, a definição do candidato a vice-governador e dos nomes que disputarão as vagas ao Senado pela base governista.

As negociações ocorrem em um momento em que Elmano aparece na casa dos 30% das intenções de voto e enfrenta o avanço da candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), que voltou à disputa estadual após se filiar ao partido em outubro.

PT pressiona Cid Gomes para disputar o Senado

Uma das principais frentes de negociação envolve o senador Cid Gomes (PSB). O PT tenta convencer o parlamentar a disputar a reeleição ao Senado, avaliando que sua candidatura ampliaria o palanque de Elmano e criaria um confronto direto com o irmão, Ciro Gomes, de quem está politicamente afastado desde 2022.

Apesar da pressão de aliados e da irmã, a deputada estadual Lia Gomes (PSB), Cid resiste à ideia. O senador afirma ter compromisso político com o deputado Junior Mano, que defende como candidato do PSB ao Senado por contar com o apoio de dezenas de prefeitos no estado.

A outra vaga ao Senado deverá ficar com outro partido da base aliada do governo estadual.

Enquanto adversários afirmam que Elmano ainda busca consolidar uma marca própria no governo, a estratégia petista é reforçar a presença de seus principais aliados na campanha.

Além de Lula, o ministro da Educação e ex-governador Camilo Santana é visto como um dos principais ativos eleitorais do grupo. Embora apareça à frente de Ciro em pesquisas de intenção de voto, o PT descarta substituí-lo como candidato ao governo estadual.

A expectativa é que a participação de Lula em agendas no Ceará contribua para fortalecer a campanha de Elmano nos próximos meses, especialmente diante do crescimento da oposição.

Racha entre os irmãos Gomes influencia disputa

O distanciamento entre Ciro e Cid Gomes começou durante as eleições estaduais de 2022. Na época, Cid defendia a candidatura da então governadora Izolda Cela à sucessão de Camilo Santana, enquanto Ciro apoiou o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, então filiado ao PDT.

O impasse levou ao rompimento entre PT e PDT no estado. Os petistas lançaram Elmano de Freitas, que venceu a disputa com 54,02% dos votos. Roberto Cláudio terminou a eleição com 14,14%.

Agora filiado ao PSDB, Ciro busca construir uma chapa de oposição ao grupo governista, enquanto o PT tenta transformar a aliança com Lula, Camilo Santana e, eventualmente, Cid Gomes em um dos principais trunfos para manter a esquerda no comando do Ceará pela sexta eleição consecutiva.

*Com O Globo