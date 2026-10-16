Pesquisa que mais acertou no 1º turno mostra Flávio Bolsonaro com 52% e Lula, 48% dos votos válidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera com 52% dos votos válidos no segundo turno contra 48% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo uma pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta sexta-feira, 16.

Na contagem dos votos válidos, que exclui brancos e nulos da contagem, a diferença de quatro pontos percentuais configura uma vantagem fora da margem de erro, estipulada em dois pontos para mais ou para menos.

A última rodada da Gerp, divulgada na terça-feira, 13, mostrava o parlamentar com 55% dos votos válidos e o petista, com 45%.

Nos votos totais, Flávio registrou 50% das intenções de voto ante 45% de Lula — 3% disseram não saber e 2% assinalaram nenhum dos dois candidatos.

Além da intenção direta de voto, a pesquisa mediu a percepção sobre o desfecho do pleito. Questionados sobre quem vai ganhar a eleição, independentemente do próprio voto, 57% apontam Flávio Bolsonaro, enquanto 36% acreditam na vitória de Lula.

Rejeição empatada e avaliação de governo dividida

No índice de rejeição estimulada, o cenário é de empate técnico entre os adversários. O levantamento aponta que Lula é rejeitado por 49%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 46% de menções negativas absolutas.

O eleitorado que não votaria em nenhum deles ou votaria em qualquer um representa 2%, e cerca de 3% não souberam responder.

O desempenho do governo federal também mostra uma polarização evidente e um cenário de estabilidade estatística.

A gestão petista é desaprovada por 48% dos entrevistados, ao passo que 46% aprovam a atual administração. Aqueles que não souberam ou não responderam representam 6% da amostra consultada.

A avaliação da administração federal e os índices de rejeição são indicadores importantes para acompanhar a disputa. Em outros levantamentos do instituto, a EXAME também analisou a rejeição dos candidatos e a avaliação do governo na pesquisa Gerp divulgada em setembro.

Raio-x do eleitorado e recortes regionais

As estratificações de renda e sexo detalham as fortalezas de cada candidato nesta simulação. O candidato do PL tem 61% entre eleitores que ganham de dois a cinco salários mínimos. Já o atual presidente lidera com 66% de apoio na faixa populacional com renda de até um salário mínimo.

O eleitorado feminino é o principal alicerce do petista, grupo demográfico onde Lula anota 52% das intenções. Por outro lado, Flávio Bolsonaro atinge 58% entre o eleitorado masculino.

Regionalmente, o senador vence no Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, enquanto o petista apresenta vantagem significativa apenas na região Nordeste.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 14 e 16 de outubro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (GerpCati).

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi realizado com recursos próprios da Gerp Mercadologia e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05187/2026.