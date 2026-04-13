Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Flávio Bolsonaro avança sobre evangélicos e acirra disputa com Caiado e Zema

Impasse no PL abre espaço para adversários na corrida por apoio religioso

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 13 de abril de 2026 às 07h23.

O avanço de Flávio Bolsonaro (PL) sobre lideranças evangélicas nas últimas semanas intensificou a disputa com Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) por um dos segmentos mais estratégicos da pré-campanha presidencial.

A movimentação inclui agendas em igrejas, articulação com pastores e encontros reservados, e passou a influenciar o posicionamento de outros nomes do campo da direita.

Com 26,9% da população brasileira declarada evangélica, segundo o último Censo, o grupo se consolidou como uma das principais bases eleitorais. O cenário, no entanto, é marcado por tensões internas no PL e por uma disputa crescente por apoio religioso.

Nas últimas semanas, Flávio enfrentou dificuldades na interlocução com líderes evangélicos após o descumprimento de um acordo político relacionado à indicação ao Senado em São Paulo.

Segundo relatos, o entendimento envolvia a escolha de um nome ligado às igrejas, como Marco Feliciano ou Cezinha de Madureira, ambos do PL.

A vaga acabou sendo disputada por diferentes alas do partido, com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, defendendo o nome de André do Prado, enquanto Eduardo Bolsonaro atua por aliados como Mário Frias.

O impasse esvaziou o espaço negociado com o segmento evangélico e gerou reação pública.

Durante visita à Assembleia de Deus Ministério do Belém, Feliciano cobrou reciprocidade de Flávio e criticou a relação com o grupo. Nos bastidores, lideranças apontam acúmulo de frustrações, incluindo a disputa ao Senado em 2022.

O desgaste abriu espaço para a entrada de Caiado na disputa por apoio religioso. Sem presença consolidada no segmento, o ex-governador de Goiás passou a intensificar a aproximação com líderes evangélicos e oferecer espaço político.

Um dos movimentos envolveu o apoio do bispo Samuel Ferreira, ligado à Assembleia de Deus Ministério Madureira, após articulações locais que incluíram a indicação do senador Vanderlan Cardoso na chapa de Daniel Vilela.

Aliados avaliam que o episódio pode impactar a capacidade de mobilização de Flávio, especialmente em São Paulo, embora integrantes do PL afirmem que o diálogo com lideranças segue ativo.

Estratégia mira grandes denominações

Apesar do ruído, Flávio mantém uma estratégia estruturada de aproximação com igrejas, inspirada na articulação feita por Jair Bolsonaro em 2018. A coordenação está sob responsabilidade do deputado Sóstenes Cavalcante, que organiza o acesso às denominações.

A campanha estabeleceu prioridades com base no tamanho e na capacidade de mobilização das igrejas. Após agendas com a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), considerada a maior do país, o foco se expandiu para outras denominações, como igrejas Quadrangular, batistas e a Congregação Cristã no Brasil.

A aproximação com a Assembleia de Deus Ministério Madureira é tratada como etapa central, enquanto a ida de Flávio à igreja do pastor Silas Malafaia, prevista para maio, é vista como um movimento relevante para consolidar apoio.

Parte importante do segmento ainda está fora do alcance direto da campanha, como a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada por Edir Macedo. A denominação adota uma estratégia de cautela e tende a aguardar maior definição do cenário antes de se posicionar.

A aproximação também enfrenta entraves históricos, como a rivalidade entre correntes religiosas, o que adiciona complexidade à disputa.

Enquanto Flávio e Caiado intensificam movimentos, Zema mantém postura mais contida. O governador de Minas Gerais tem feito agendas pontuais, como participação em evento da Sara Nossa Terra, mas evita colocar o segmento religioso no centro da pré-campanha.

O bispo Robson Rodovalho sinalizou abertura para diálogo com diferentes pré-candidatos, indicando que o apoio do segmento ainda está em disputa.

*Com O Globo

Acompanhe tudo sobre:Flávio BolsonaroEleições 2026Ronaldo CaiadoRomeu Zema

Mais de Brasil

Governo de SP e BB assinam crédito de R$ 2,6 bi para túnel Santos-Guarujá

Quaest, Futura e MDA: quando saem as próximas pesquisas eleitorais de 2026

Regulamentação de apps e 6x1 estão na agenda do Congresso na semana

Moraes determina prisão definitiva de dentista condenado por atos do 8 de janeiro

Mais na Exame

Mundo

Cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia acaba após 32 horas e troca de acusações

Mercados

Petróleo rompe US$ 100 pela primeira vez em semanas sob ameaça de Trump

Casual

Hotéis de luxo agora disputam espaço no mar

ESG

Microsoft teria encerrado maior programa de créditos de carbono no mundo